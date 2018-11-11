СИСТЕМА «ЗЕМЛЯ-ЛУНА-СОЛНЦЕ»

Данный материал составлен и приведен в справочный вид по книге Кристофера Найта и Алана Батлера «Мистерия Луны» и трудов Александра Хатыбова

Часть 2. Круглые числа.

Луна в 400 раз меньше Солнца.

Сравнительными физическими характеристиками независимо друг от друга могут быть радиус, диаметр, периметр, объем в том случае, если к рассмотрению принимаются геометрически правильные фигуры.

Пример:

R (Солнца) ≈ 695 500 км

R (Луны) ≈ 1738 км

695500 / 1738 = 400,1726

400 от 400,1726 погрешность составила 0,04%

С учетом того, что объекты (Солнце, Луна) сохраняют свойство подвижности геометрических размеров сжиматься и разжиматься и это происходит медленно в течении долгих тысячелетий, то можно принять 400 за целочисленную величину.

Луна находится ближе к Земле, чем Солнце в 400 раз.

Расстояние от Земли до Луны (большая полуось) L= 384 400 км

Расстояние от Земли до Солнца (большая полуось) L= 149 600 000 км

149 600 000/384 400 = 389,2

389,2 от 400 погрешность составила 2,7%. Величина погрешности довольно значительна, что круглое число 400 нельзя рассматривать как достоверное, сравнивая усредненные удаленности небесных объектов. Число 400 получается, когда Солнце и Луна находятся в определенных точках удаленности от Земли.

Афелий Земли L= 152 098 232 км; Перигелий Земли L= 147 098 290 км;

Перигей Луны L= 363 104 км (356 400 – 370 400 км)

Вариант 1. 370 400 км * 400 = 148 160 000 км; 147 098 290 км/400 = 367 745 км.

При этом варианте Солнце и Луна должны находится ближе к Земле.

Вариант 2. 152 098 232 км/380 245 км= 400. При этом варианте Солнце максимально удалено от Земли, а Луна находится близко к фазе перигея.

2. 400 км – расстояние, на которое экватор Луны обращается относительно звезд за земные сутки. Сидерический период обращения - 27,321661 дня (или 27 д 7 ч 43 мин 11,5 сек). Сидери́ческий пери́од — промежуток времени, в течение которого Луна совершает вокруг Земли полный оборот относительно звёзд.

Экватор Луны - 10 921,056 км V = 10 921,056 км / 27,321661 суток = 399,72 км ≈400 км в земные сутки с погрешностью 0,07%. 3. Земля вращается вокруг своей оси в 100 раз быстрее, чем Луна.

Оборот Земли вокруг своей оси - 24 часа

Экватор Земли - 40 075,017 км

Оборот Луны - 27,321661 дня

Экватор Луны – 10 921,056 км

V (скорость) Земли 40 075,017 км в сутки

V (скорость) Луны 10 921,056 / 27,321661= 399,72 км в сутки 40 075,017 км/399,72 км = 100,257 100,257 от 100 погрешность составила 0,26% 4. 40 000 км - расстояние на которое поворачивается Земля за одни сутки.

Окружность большого круга - 40 075,017 км (по экватору)

40 000 км от 40 075,017 км погрешность составила 0,19%.

5. Окружность большого круга Луны – 109*102 км Средний радиус - 1737,1 км Средний периметр - 10914,521 км 109 х 102 км от 109,145 х 102 км погрешность составила 0,13%

6. Земля в 3,66 раза больше Луны. 100 средних диаметров Земли = 366 средним диаметрам Луны.

Средний диаметр (d) Земли – 12 742,0 км

Средний диаметр (d) Луны – 3 474,2 км

12 742 км/3 474,2=3,6676

3,6676 от 3,66 км погрешность составила 0,2%

7. 10 000 земных дней = 366 лунных орбитальных периодов. За время пока Луна совершит 366 оборотов вокруг Земли, Земля успеет повернуться вокруг своей оси 10 000 раз. Сидерический период обращения Луны, есть полный оборот Луны вокруг Земли или лунный год. Составляет 27,321661 земных дня.

366х27,321661=9999,7279 10 000 от 9999,7279 погрешность составила 0,0027% 8. Скорость света = 10 000 орбитальных скоростей Земли.

Орбитальная скорость Земли - 29 783 м/c

Скорость света - 299 792 458 м / с

V (Света) / V (Земли) = 10065,892

Скорость света = 10 000 орбитальных скоростей Земли с погрешностью 0,66%.

9. Земля в 109 раз меньше Солнца. Диаметр Солнца - 1 392 020 км. Диаметр средний Земли - 12 742 км 1392020 км / 12742 км = 109,2466

109 от 109,2466 погрешность составила 0,23%. 10. Количество солнечных диаметров в афелии Земли - 109. Афелий - наиболее удаленная точка орбиты Земли от Солнца. Диаметр Солнца - 1 392 020 км. Афелий Земли - 152 098 232 км.

152098232 км / 1392020 км = 109,2644

109 от 109,2644 погрешность составила 0,24%.

В диаметр Солнца укладывается количество земных диаметров равное количеству диаметров Солнца, укладывающихся в расстояние между Землей и Солнцем в афелии. Такая закономерность не наблюдается ни у одной другой планеты Солнечной системы.

Расхождение между 109,2644 и 109,2466 в 0,016%

11. Соотношение размеров Луны и Земли в процентах - 27,3% Средний радиус Луны - 1737,1 км Средний радиус Земли - 6371,0 км

(1737,1 км /6371,0 км)*100% = 27,27% (1/3,66)*100%=27,322% 12. Если умножить окружность Луны на окружность Земли и разделить на 100 - получается окружность Солнца!

Окружность большого круга Луны -10 917 км

Окружность среднего периметра Земли – 40 030 км

Окружность экватора Солнца – 4 370 010 км

(10 917*40 030)/100= 4 370 075 км

4 370 075 км от 4 370 010 км погрешность составила 0,0015%.

13. Отклонение экваториальной точки меридиана от плоскости орбиты Земли на расстояние превышающее радиус Луны на 50%. Физические характеристики «Земля-Луна»:

Наклон оси Земли 23°26ʹ38ʺ (по Хатыбову)

Окружность большого круга40 007,86 км (по меридиану)

Средний радиус Луны1737,1 км

3600 = 360х60х60 ʺ = 1296000 ʺ

23°26ʹ38ʺ = 23°26ʹ38ʺ = 84398 ʺ

1296000 84381 = 40007 , 86 L ; L= (40007,86 * 84398)/1296000=2605,39 км

2605,39/1737,1= 1,49985

1,5 от 1,49985 погрешность составила 0,01%.

С учетом наклона Земли от плоскости орбиты меридиан повернулся на расстояние превышающее средний радиус Луны в полтора раза, то есть Земля отклонилась на 2605 км, что на 50% больше радиуса Луны.

14. Количество дней в 400 лунных годах равно окружности Луны. Окружность Луны 10920 км Лунный год 27,3 земных дня 27,3х400=10920

15. Земля вращается в 100 раз быстрее Луны. Скорость вращения Луны 400 км в день. Скорость вращения Земли 40 т. км в день. 40 000/400=100.

16. 366,3 x 27,3 = 10 000.

Произведение звездных суток в годах Луны и Земли дает число близкое к десяти тысячам.

Сидерический период обращения Луны - 27,321661 дня ≈27,3

Звездных суток в сидерическом периоде обращения Земли- 366,2564 ≈366,3

366,3 x 27,3 = 9 999,99 ≈ 10 000.

Таблица совпадающих числовых соотношений в системе «Земля-Луна-Солнце».

366 366 Ежегодное количество оборотов Земли(1) 366 Процентное соотношение размеров Земли и Луны 366 Количество МЯ в одной мегалитической секунде окружности Земли(2) 366 Количество мегалитических секторов в одном круге(2) 1/366 =236с/86400с. Соотношение разницы между солнечными и звездными сутками к солнечным суткам(3) 36,6 Температура человека в градусах 366 10*МЯ*f*Rл/Rз, где МЯ (мегалитический ярд) – 82,96656 см f (золотое число) – 1,618… Rл (средний радиус Луны) - 1737,1 км Rз (средний радиус Земли) - 6371,0 км 366 =(27,32*50-1000); или =10 000/27,322, где 27,322 - сидерический период обращения Луны 400 400 Размер Солнца по отношению к размеру Луны 400 Расстояние в км, на которое поворачивается Луна вокруг своей оси за одни сутки 400 Соотношение окружности Луны в км к количеству дней в одной лунной орбите 400 Соотношение скоростей вращения Земли и Луны 400 Расстояние до Солнца по сравнению с расстоянием до Луны 40 000 Расстояние в км, на которое поворачивается Земля вокруг своей оси за одни сутки 40 000 Количество МЯ в одной мегалитической секунде окружности Солнца(2) 109 109,28 Размер Солнца по отношению к размеру Земли 109,25 Количество диаметров Земли в диаметре Солнца 109,26 Количество диаметров Солнца до афелия земной орбиты 109,2*102 Размер Луны в км 273 27,322 Количество дней в одной Лунной орбите 27,3 Процентное соотношение размеров Луны и Земли 273 Среднее количество дней беременности женщин(4) 100 10 000 Количество суток за 366 оборотов Луны вокруг Земли 10 000 Скорость движения Земли по орбите относительно скорости света 100 Количество МЯ в одной мегалитической секунде окружности Луны(2) 100 Скорость вращения Земли по отношению к скорости вращения Луны

Пояснения:

1. Звездные сутки 23ч 56мин 4,1с (86 164,1с), сидерический год Земли 365,2564 суток (31 558 152,96с). Земля совершает 366,2564 (31558152,96/86164,1) оборотов вокруг своей оси. 2. Про мегалитический ярд смотреть ниже «Часть 5». 3. Земля совершает вращение вокруг своей оси и полный оборот мы называем сутками. Астрономы подразделяют полный оборот на звездный и солнечный. Звездный оборот - это когда Земля совершает полный оборот относительно звезд, то есть экваториальная радиальная линия, совершив круг, укажет на отмеченную Звезду, словно прицел на мушку. Время составит 23ч 56мин 4,1с. На рисунке показаны звездные сутки «1-2». В отличие от звездных, солнечные сутки составляют 24ч. В этом случае осевая линия направлена на центр Солнца, на рисунке «1-3».

Солнечные сутки 24ч или 86400с

Звездные сутки 23ч 56мин 4,1с или 86164,1с (точное время 86164,090530833с)

Разница в 235,9с между звездными и солнечными сутками - на рисунке «2-3»

Годовой сидерический период обращения Земли в 365дн. 6ч. 9мин. 10с (365,2564 дней)

Какую часть составляют 235,9с относительно звездных суток?

86164,1с / 235,9с =365,2569

Какую часть составляют 235,9с относительно солнечных суток?

86400с / 235,9с =366,2569

Полученное соотношение 365,2569 близко к величине сидерического года 365,2564 (дней) с точностью до 0,0005. Получается, что один день так относится к одному году, как разница между звездными и солнечными днями относится к одному дню.

Все привыкли считать 365 дней в году и 366 дней в високосном году и так мы делаем по количеству переходов «день-ночь», но не учитываем какое количество оборотов вокруг своей оси совершает Земля. Относительно окружающего пространства, звезд, даже в отсутствии Солнца Земля оборачивается 366 раз и в високосный год 367 раз. Почему так, ведь «день-ночь» на 1 раз не прибавляется. Вспомним Луну, когда она все время показывает нам одну сторону. Можно подумать, что она не вращается, но исполнив по орбите один круг за 27,322 дня Луна совершает один оборот вокруг оси в центре орбиты, там, где Земля. Так и Земля, если бы не вращалась, она обернулась единожды вокруг оси в центре своей орбиты, там, где Солнце. Только в этом случае для одних всегда будет день, для остальных по другую сторону Земли всегда будет ночь.

Вспомним себя, когда мы начинаем крутиться на месте, у нас начинает кружиться голова. Затем мы садимся в детскую карусель во дворе, постепенно карусель приводим в движение при помощи рук, отталкиваясь от неподвижно впереди закрепленного колеса и чем быстрее и сильнее отталкиваясь, тем быстрее вращается карусель и у нас все равно начинает кружиться голова, хотя мы неподвижны относительно кресла. Потому что мы продолжаем делать обороты относительно окружающих домов, предметов, только с большей амплитудой. Поэтому следует считать, что за год Земля оборачивается в среднем 366 раз. 4. Мать вынашивает ребенка в среднем 9 месяцев, или 39 недель, или 273 дня (39*7). Это количество дней согласуется с периодом обращения Луны вокруг Земли и за время пока женщина вынашивает ребенка, Луна успевает совершить ровно 10 оборотов. Взять 9 месяцев из календарного не високосного года, начиная с 1 января по 30 сентября включительно, количество дней как раз будет ровно 273. Часть 3. Солнечное затмение.

Солнечные затмения, когда диск Солнца полностью или частично закрывается диском Луны, происходят во время Полнолуния. Затмения, когда на диск Луны ложится тень Земли от Солнца, называются лунными затмениями. Происходят во время Новолуния.

Полное солнечное затмение.

Человек с давних времен заметил периодичность затмений, связанных с Луной или Солнцем. Причем периодичность имела определенную цикличность. То есть один и тот же вид затмений происходил точно через определенный промежуток времени. Природа каким-то образом выработала цикл затмений. Мог ли этот цикл быть другим? Да, мог. Для этого потребовалось изменить траекторию Луны, наклон орбиты, скорость вращения, удаленность, размер, массу и тогда влияние Луны, как регулятора природных явлений изменится и соответственно изменится влияние на жизнь живых организмов, включая самого человека. За примерами далеко ходить не надо, это приливы и отливы, рост растений и насыщенность влагой в зависимости от фаз Луны, агрессивное поведение человека и животных во время полнолуния, женские кроветворные циклы, связанные с созреванием яйцеклеток, неравномерное проявление психических расстройств от светимости Луны и характерная болезнь с полной зависимостью - лунатизм.

Продолжительность Саросского цикла составляет 6585,3 суток (18 лет,11 дней, 8 часов). Сочетает в себе 3 цикла:

- синодический от Новолуния до Новолуния), 233 синодических месяца;

- драконический (от одной узловой точки Луны до другой), 242 драконических месяца;

- аномалистический (от перигелия до перигелия), 239 анималистических месяца.

Допустим, нам необходимо, чтобы Луна полностью перекрывало Солнце, создавая абсолютную видимость полного солнечного затмения. Тогда Луна должна находиться на минимально близком расстоянии к Земле (фаза лунной орбиты - перигей), а Солнце должно располагаться как можно дальше за счет фазы Земной орбиты – афелий.

Rс=696 000 км (средний радиус Солнца);

Lс=152 098 232 км (афелий Земли); Lс=147 098 290 км (перигелий Земли);

Rл=1737,10 км (средний радиус Луны);

Lл=363 104 км (перигей Луны);

Вариант 1. Используя метод подобия треугольников определим на каком расстоянии должно располагаться Солнце (Lс), чтобы диск Луны точно закрывал диск Солнца при минимальном расстоянии Луны до Земли.

R с R л = ( R с + Lc ) ( R л + L л ) Lc ≈145 484 073 км.

Расстояние в 145 484 073 км выпадает из орбитального диапазона Земли вокруг Солнца (147 098 290 км - 152 098 232 км). Это значит, что диск Луны в фазе перигелия превышает размер диска Солнца.

Вариант 2. Определим максимальное закрытие Солнца во время затмения.

Rс=696 000 км (средний радиус Солнца);

Lс=152 098 232 км (афелий Земли);

Rл=1737,10 км (средний радиус Луны);

Lл=363 104 км (перигей Луны);

R с Х = ( R с + Lc ) ( R л + L л ) х = 1661,9 км Rл/х*100%=4,5%

Во время полного солнечного затмения, когда Солнце будет находиться на максимальном удалении от Земли, а Луна будет располагаться как можно ближе к Земле, диск Луны превысит на 4,5% расчетный диск, который в точности по контуру закроет Солнце.

Случайные неслучайности Луны.

Траектория движения Солнца по небосводу носит предсказуемый характер. Зимой Солнце проходит небесный свод ближе к горизонту, летом можно наблюдать прохождение высоко над головой. Чего нельзя сказать о Луне, её странная траектория по небосводу более поразительная. По какой-то совершенно непостижимой прихоти природы Луна каждый месяц точно имитирует ежегодное движение Солнца. Поэтому в народной молве закрепилось устойчивое выражение о передвижении Луны, как лунный танец. Но мало кто обращает внимание о некотором особом «двойниковом» эффекте, когда точки заката Солнца и Луны совпадают. Воочию убедиться может каждый, если выйти на открытую местность в дни весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 21 сентября) и увидеть, что оба небесных тела заходят в одной точке горизонта точно в направлении запада. Рис. 1. Во время весеннего и осеннего равноденствия Солнце и полная Луна заходят точно на западе. Вечером в день зимнего солнцестояния (22 декабря), наблюдатель сфотографировавший место заката Солнца, обнаружит в день летнего солнцестояния (22 июня) закат Луны в том же месте. В середине зимы Солнце заходит к югу от запада, Луна заходит в этом же самом месте ровно через полгода в середине лета. Это небесный феномен с разницей в полгода повторяется, только Луна и Солнце меняются местами и закатываются севернее западной точки.

Рис.2. В середине лета в Северном полушарии Солнце заходит к северу от запада, в то время как Луна заходит к югу от запада. В середине зимы ситуация меняется на обратную: Солнце заходит к югу от запада, а Луна заходит к северу от запада. Из трудов Александра Михайловича Хатыбова: Пронумеруем последовательность смены фаз: 1 – новолуние;

2 - молодой месяц (при этом диаметр Земли примерно равен диаметру Луны);

3 - первая четверть (диаметр Земли больше действительного диаметра Земли);

4 = Луну распилили пополам. В физической энциклопедии утверждается, что это угол 900 (Солнце - Луна - Земля). Но этот угол может существовать 3 - 4 часа, но мы видим это состояние в течение 3 дней;

5 - какая форма Земли даёт такое "отражение"?

Заметим, что Луна вращается вокруг Земли и если верить энциклопедии, то смену всех 10 фаз мы должны наблюдать в течение одних суток.

Вопрос: Что подсвечивает Луну, если не Солнце? Что дает тень на поверхности Луны, если не Земля? Сейчас к вопросу о гравитации. Некоторые слышали о неравномерном гравитационном тяготении на поверхности Луны. Вместо постоянного гравитационного поля, какое существует на поверхности Земли, гравитационное поле Луны непостоянно и обнаруживает значительные вариации силы тяготения в разных регионах. Термин «маскон» является аббревиатурой от «концентрации массы» и в данном случае относится якобы к лунным регионам, где сосредоточенны тяжелые плотные грунты, влияющие своим воздействием согласно закона Всемирного тяготения Ньютона на силы тяготения. Из-за масконов космическим аппаратам очень трудно находиться на окололунной орбите без постоянной регулировки для компенсации перепадов тяготения. Эту часть назовем «Звенящий колокол Луны».

В рамках проведения мероприятий по исследованию Луны с площадки космического центра Кеннеди 11 апреля 1970 года был осуществлен запуск корабля «Апполон-13» с экипажем в составе трех американских астронавтов. Возглавлял полет астронавт Джеймс Артур Ловелл. 14 апреля «Аполлон-13» повернул домой, а третья ступень стартовой ракеты «Сатурн-5» весом 15 тонн полетела к Луне. Предполагалось, что она врежется в поверхность Луны в 85 милях от того места, где астронавты «Аполлона-12» установили сейсмометр. Из центра управления с Земли пришло сообщение команде «Аполлона-13»: «Кстати, мы видим результаты, полученные от сейсмометра 12-й программы. Похоже, ваш бустер только что упал на Луну, и она немного покачнулась». В отчете НАСА говорится о реакции ученых на Земле, когда «Сатурн-5» врезался в лунную поверхность: «Луна зазвенела как колокол». Этот феномен заставил многих людей вернуться к старой гипотезе о полой Луне. «Таким образом, проблема проста: если Луна имеет полое строение, то кто-то (или что-то) изготовил ее»

«Луна больше, чем следовало бы ожидать, и имеет гораздо меньшую массу, чем должно быть». Примем за основу энциклопедические данные официальной науки, что все космические объекты Солнечной системы, сформированы из протопланетной пыли, разлетевшееся по всей Вселенной после Большого взрыва и имеют приблизительно одинаковый возраст около 4,5 млрд лет. Значит массы космических планет и спутников сходны относительно их объемов. Сравним Землю и Луну. Луна меньше Земли в 3,66 раза и легче Земли в 81 раз. Допустим плотность лунного грунта такая же, как и земного, тогда часть Луны будет иметь полое строение. Уже теплее и недалеко от истины. Попробуем сосчитать и определить размеры полого шара и толщину лунной стенки, используя данные из Википедии. Земля: Средняя плотность (ρ) - 5,5153 г/см³; Луна: Объём (V) - 2,1958·1010 км³; Масса (m) - 7,3477·1022 кг; Средний радиус (R) - 1737,10 км;

Определим какой объем должна иметь Луна при плотности земного грунта:

V*= m/ ρ=7,3477·1022/5,5153·1012=1,3322·1010 км3.

Определим объем полого шара внутри Луны при реальном объеме Луны:

V(шара)= V- V*=2,1958·1010 - 1,3322·1010 = 0,8636·1010 км3.

Определим радиус полого шара, используя формулу V= (4π R3)/3:

Rшара =3√(3V/4π)= 3√(3*0,8636·1010/4π) = 1272,7 км;

Определим толщину стенки:

L =R – Rшара = 1737,1 - 1272,7= 464,4 км.

Изобразим полую Луну на картинке:

Рис. 1. Толщина стенки составляет 26,7 % от среднего радиуса Луны.

Наблюдается сходство 26,7% с относительными размерами Луны и Земли в соотношении 27,3%.

Вполне вероятно многие космические тела «бороздят по просторам нашей Вселенной», имея при этом смещенные центры тяжести. Это касается не только Земли, но и Луны.

Рис. 2. Приблизительное строение Луны со смещенным центром тяжести от геометрического центра.

«Сторона, обращенная к Земле, тоньше на 184 км». (А.М.Хатыбов «Луна»). Предположим, что толщина стенки не 464 км, а 458 км. С учетом смещенного центра тяжести и информации от Хатыбова, размер утолщенной стенки будет 550 км (458+184/2), а толщина тонкой стенки будет 366 км! (458-184/2). Сторона с толщиной стенки в 366 км обращена к Земле! Измеряем Луну мегалитическими ярдами. Периметр среднего круга Луны (Рл) - 10 914,52 км Мегалитический ярд (МЯ) 82,96656 см

Золотое число f= 1,618033…

f9= 76,013…;

МЯ*109 =829665,6 км

Рл = (МЯ*109) / f9=10 914,76 км;

10 914,52 км ≈ 10 914,76 км; Точность до километра.

Периметр Луны равен миллиарду мегалитических ярдов, сниженных на золотое число в 9 степени. Мегалитический ярд, как эталонная единица измерения, введен в обращение, когда имело место Луны на небосклоне, чего нельзя сказать про золотое число. Золотое число появилось вместе с Космосом. Пожелание составителем школьных программ ввести в среднее образование отдельный раздел по золотому числу и сечению. Чтобы затем изучать другие дисциплины, используя законы гармонии на основе золотого числа. «Луна является результатом разумного замысла. Но мы имеем целый ряд совпадений, которые складываются в закономерную картину, необъяснимую в рамках теории вероятности. На наш взгляд, любой, кто готов списать все это на случайные совпадения, поступает либо нелогично, либо просто нечестно. Если логично и без предрассудков рассмотреть всю доступную информацию, создается впечатление, что Луна была «вставлена» в систему Солнце – Земля с точностью знаменитых швейцарских часов». Продолжая мысль, высказанную авторами книги, добавим следующее. Солнце было вставлено в планетарную систему Земли с точностью знаменитых швейцарских часов. Под планетарной системой Земли следует понимать совокупность планет «Земля и восемь планет», исключая большинство чужеродных спутников-разведчиков (Фобос, Ганимед, Титан, Титания, Тритон, Харон и другие).

Часть 5. Хвалебная песнь мегалитическому ярду.

Довольно часто до нашего слуха доносятся из уст людей науки, писателей и носителей изотерических знаний такие понятия, как пространство и время. Они говорят о течении времени в пространстве так легко и непринужденно, словно это познанная вещь, как при умножении дважды два обязательно будет четыре. Появляется желание остановить сладко текущую речь и спросить уважаемых исследователей бытия Вселенной: -Что такое время? Что такое пространство? И услышать не пространственные слова, наполненные пустотой смысла и изяществом ораторского искусства, а вполне конкретные технические характеристики бытия всего сущего.

Сейчас хочется рассказать о Человеке, который не ставил целью объяснять и говорить о высоких материях, но смог через мегалитический ярд и мегалитическую секунду найти связь между пространством и временем в рамках рассматриваемой темы. И звали этого Человека – Александр Том.

Александр Том появился на свет в 1894 году в кельтской семье. Родители тогда проживали в небольшой рыбацкой деревушке Каррадейл (географические координаты 55,5917 с.ш. и -5,4634 з.д.), расположенной на побережье одного из многочисленных полуостровов Шотландии – Кинтайр. Деревня Каррадейл, примечательна тем, что ее жители с восточного берега полуострова могут наблюдать как заходят корабли в залив Ферт-оф-Клайд и проходят мимо острова Арран, следуя в портовый город, столицу Шотландии - Глазго.

Родись на полвека раньше, мальчишкой Том мог бы увидеть, как возвращалась на родину после кругосветного путешествия команда «Дункан» вместе со спасенным капитаном Грантом и сопровождавших его детьми Робертом и Мэри.

Расстояние от деревни до города по прямой составляет 80 км, но, чтобы добраться по дороге на машине, надо преодолеть порядка двухсот километров. Такова особенность ландшафта шотландских земель в сочетаниях воды и суши.