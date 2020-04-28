Признаки адекватности мышления.

Вести дискуссию можно лишь с тем, кто способен адекватно дискутировать, и соответственно, адекватно мыслить. Адекватность мышления оценить не просто, так как здесь много признаков, однако приходится их учитывать, чтобы не тратить время на бесполезные споры.

1. Степень критичности.

Способность ставить под сомнение, учитывать альтернативную позицию и оценивать источники информации. Однако этого недостаточно, так как скептичность мышления еще не гарантирует его плодотворности.

2. Свобода мышления.

Всякая мысль мотивирована. Немотивированный поток мысли признак сумасшествия. Мысль может быть мотивирована извне (эмпирической ситуацией или внушенными установками) либо же человек сам задаёт мотивации по своей воле. Новая мотивация задается в ценностном самоопределении. Соответственно свобода мысли определяется, во-первых, процессом ценностного самоопределения, во-вторых, способностью и силой руководствоваться ценностями.

Если мышление человека некритично и несвободно, то вести дискуссию с ним бессмысленно. Однако в жизни всё сложнее. Свобода мышления может раскрываться в разной степени, и один и тот же человек может демонстрировать адекватность или неадекватность в разных отношениях и в разных ситуациях.

3. Свобода мысли от ожиданий.

Всякий человек склонен верить в то, что ожидает, и не хочет верить в противоположное. Требуются большие усилия, чтобы принять неожиданное, и тем более думать в этом направлении. На это способен не каждый. Иной раз человек настолько зависит от ожиданий, что и в дискуссии начинает возражать не тому, что слышит, а тому, что ожидал услышать.

4. Свобода от эмоций.

Эмоции, во-первых, выделяют определенную мотивацию мысли среди множества других и, во-вторых, придают мысли такую инерцию, которая подавляет критичность и способность переключать внимание. Свобода мысли состоит в способности противостоять этой инерции. Отказ от этой свободы делает мышление управляемым извне. Для этого достаточно внушить человеку определённые эмоциональные ассоциации в отношении ключевых слов, понятий или символов, которые будут направлять его мышление по заранее определённому сценарию.

5. Свобода от желаний.

Состоит в том, чтобы не выдавать желаемое за действительное и умении думать о том, о чем думать не хочется.

6. Непривязанность мышления к выгоде.

Выгода – это опосредованность желаний, когда может быть и не хочется что-либо делать, но в перспективе это всё равно приведёт к удовлетворению желаний. Соответственно, привязка к выгоде определяет мысль не напрямую, а опосредовано, через какие-либо теоретические установки и убеждения, которые выгодны.

7. Свобода от теоретических установок и убеждений.

Сложившиеся теоретические убеждения дают опору для мышления. Чтобы мыслить вопреки им, нужно найти новую опору в осознании внутренней свободы воли, которая позволяет заново самоопределяться к своим убеждениям.

8. Непривязанность мышления к картине мира.

Картина мира определяет, что невозможно, и о чём даже думать бессмысленно. Если мышление человека привязано к картине мира, то одни ходы мысли перекрываются, другие же представляются единственно возможными. Картина мира может быть разной степени жесткости в зависимости от того, насколько сильно она способна ограничивать мышление. Например, картина мира, основанная на поиске врага, предельно жесткая и не допускает ни свободы мысли, ни возможности равноправной дискуссии.

9. Свобода от самооценки.

Самооценка определяет чувство собственной важности, которое в свою очередь влияет на значимость всего остального содержания жизни. Поэтому среди возможных вариантов движения мысли вероятнее тот, который повышает самооценку. Привязанность мышления к самооценке может быть разной и проявляется в степени самокритичности. Кроме того самооценка определяется осознанием своего места в собственной картине мира, и страх утратить это место может полностью лишить человека способности думать свободно.

10. Интерес и восприимчивость к новому.

Даже если человек критичен и способен мыслить свободно, этого мало. Необходимо чтобы у него была способность проявлять интерес к новому и способность воспринять новое даже если оно не соответствует ожиданиям, сложившимся представлениям или болезненно ущемляет его.