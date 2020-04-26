Альтернативный глобализационный сценарий жизни общества. Как достигнуть изменения судьбы к лучшему.

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Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.