Человечество живет в условиях перепроизводства и гипернасыщения своих физиологических потребностей, но люди при этом более и более несчастны. Острым вопросом встает смена государственных ориентиров и системы ценностей общества. В выпуске освещена концепция государственного управления, направленная на улучшение внутреннего мира людей, на прогресс отношений, что снимет все противоречия в обществе. Что каждый из нас может противопоставить деструктивным тенденциям, направленным на расчеловечивание? «Нам нужно научиться жить так, чтобы Богу понравилось!» Эти и другие социально значимые темы были затронуты в беседе Вячеслава Сейвальда и Александра Усанина.

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1:52 «Человечеству пришло время перейти на новый эволюционный уровень!» Чему посвящена книга «Альтернативный глобализационный сценарий»?

5:53 Суть всех священных писаний. Главная проблема человечества.

8:24 Секреты здоровья общественного организма. Два типа наслаждений.

15:15 Кто мешает развитию человечества? Паразиты в системе…

25:23 Остались ли на Западе традиционные семейные ценности?

28:20 Залог счастливого будущего. Как получить помощь Бога в свой жизни?

35:43 Бесчеловечные тенденции западного общества.

38:07 Способно ли общество побороть деструктивные тенденции? Здоровая альтернатива развития общества…

42:23 Что сделал Путин для России? Фундаментальные изменения в системе управления страной.

47:02 «Чтобы злые победили – нужно бездействие добрых людей!»

Вячеслав Васильевич Сейвальд:

Аналитик, общественный деятель, Русско-Германский патриот, тренер, предприниматель и лидер движения "ГЕРУССИЯ".

Александр Евгеньевич Усанин:

- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,

- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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