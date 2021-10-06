Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Каким будет общество будущего

17 0

Человечество живет в условиях перепроизводства и гипернасыщения своих физиологических потребностей, но люди при этом более и более несчастны. Острым вопросом встает смена государственных ориентиров и системы ценностей общества. В выпуске освещена концепция государственного управления, направленная на улучшение внутреннего мира людей, на прогресс отношений, что снимет все противоречия в обществе. Что каждый из нас может противопоставить деструктивным тенденциям, направленным на расчеловечивание? «Нам нужно научиться жить так, чтобы Богу понравилось!» Эти и другие социально значимые темы были затронуты в беседе Вячеслава Сейвальда и Александра Усанина.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

1:52 «Человечеству пришло время перейти на новый эволюционный уровень!» Чему посвящена книга «Альтернативный глобализационный сценарий»?
5:53 Суть всех священных писаний. Главная проблема человечества.
8:24 Секреты здоровья общественного организма. Два типа наслаждений.
15:15 Кто мешает развитию человечества? Паразиты в системе…
25:23 Остались ли на Западе традиционные семейные ценности?
28:20 Залог счастливого будущего. Как получить помощь Бога в свой жизни?
35:43 Бесчеловечные тенденции западного общества.
38:07 Способно ли общество побороть деструктивные тенденции? Здоровая альтернатива развития общества…
42:23 Что сделал Путин для России? Фундаментальные изменения в системе управления страной.
47:02 «Чтобы злые победили – нужно бездействие добрых людей!»

Вячеслав Васильевич Сейвальд:
Аналитик, общественный деятель, Русско-Германский патриот, тренер, предприниматель и лидер движения "ГЕРУССИЯ".

Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

16+

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XFTf3W9Gqk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим-2
Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим 2
Общество потребления Vs Общество человечности и духовного богатства
Эра цифры. Каким будет наш мир
Школа и Клуб как модели общества
Кали-Юги больше не будет
Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим
Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru