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Общество потребления Vs Общество человечности и духовного богатства

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«Пришло время изменить ход истории человечества к лучшему»
В современном мире множество людей ощущают себя глубоко несчастными, материальные блага не дают ожидаемого ощущения счастья, а некоторые теряют и смысл жизни. Общество потребления – устаревшая система развития общества. Россия готова предложить мировому сообществу новую социально-экономическую модель развития человечества, обеспечивающую материальное процветание и духовный прогресс общества.

2:07 Мировоззрение. Зачем мы живем?
3:36 Каким будет общество будущего? В чём заключается прогресс человечества?
4:42 Платформа Разума и Платформа Ума. В чём их отличие?
6:25 Почему произошли сбои в системе общественных ценностей?
8:24 Альтернатива пирамиде Маслоу.
9:34 Три уровня нравственности. Различия в мировоззрении русских и англосаксов.
11:24 Роль государства в духовном нравственном развитии общества.
12:40 Необходимость оздоровления систем ценностей.
16:44 Традиции российского предпринимательства.
19:18 Ловушка Социализма «2.0». Неотроцкистский проект.
22:40 Два основных способа управления обществом.
23:15 О новой книге А.Е.Усанина
26:24 Где аккумулируется доброе творчество? О Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»
27:27 Блиц-опрос о предпочтениях А.Е. Усанина
29:51 Розыгрыш авторской книги. За самый интересный комментарий или вопрос автор подарит книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»


Татьяна Сергеевна Львова:
Эксперт в области нормативно-правового-регулирования экономики,
Заместитель генерального директора АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника», автор ряда статей по истории российского предпринимательства, радиоведущая, организатор уникального патриотического проекта – Дискуссионно- музыкального салона Татьяны Львовой. Миссия Салона – анализ и популяризация национальных ценностей и смыслов на базе культурно- исторических традиций России.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ReA65XZc4e0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7805 5609
    чужой час назад

      Согласен. Сегодня созрела эпоха, когда нужно всех приучать к духовным отношениям и разуму, чтобы на этом делать личное благополучие. Потому что всего на всех никогда не хватало, а стимул для созидания должен быть. Это материальное благополучие каждого.

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