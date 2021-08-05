«Пришло время изменить ход истории человечества к лучшему»

В современном мире множество людей ощущают себя глубоко несчастными, материальные блага не дают ожидаемого ощущения счастья, а некоторые теряют и смысл жизни. Общество потребления – устаревшая система развития общества. Россия готова предложить мировому сообществу новую социально-экономическую модель развития человечества, обеспечивающую материальное процветание и духовный прогресс общества.

2:07 Мировоззрение. Зачем мы живем?

3:36 Каким будет общество будущего? В чём заключается прогресс человечества?

4:42 Платформа Разума и Платформа Ума. В чём их отличие?

6:25 Почему произошли сбои в системе общественных ценностей?

8:24 Альтернатива пирамиде Маслоу.

9:34 Три уровня нравственности. Различия в мировоззрении русских и англосаксов.

11:24 Роль государства в духовном нравственном развитии общества.

12:40 Необходимость оздоровления систем ценностей.

16:44 Традиции российского предпринимательства.

19:18 Ловушка Социализма «2.0». Неотроцкистский проект.

22:40 Два основных способа управления обществом.

23:15 О новой книге А.Е.Усанина

26:24 Где аккумулируется доброе творчество? О Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»

27:27 Блиц-опрос о предпочтениях А.Е. Усанина

29:51 Розыгрыш авторской книги. За самый интересный комментарий или вопрос автор подарит книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»



Татьяна Сергеевна Львова:

Эксперт в области нормативно-правового-регулирования экономики,

Заместитель генерального директора АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника», автор ряда статей по истории российского предпринимательства, радиоведущая, организатор уникального патриотического проекта – Дискуссионно- музыкального салона Татьяны Львовой. Миссия Салона – анализ и популяризация национальных ценностей и смыслов на базе культурно- исторических традиций России.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs

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