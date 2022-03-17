Построение общества высокой культуры. Любовь Казарновская
Построение общества высокой культуры.
Деятели культуры – это настройщики человеческих душ!
Культура способна изменить повестку мировой системы с культа потребительства на развитие всего общества до Божественного уровня. На данный момент надгосударственная повестка состоит в разрушении культуры и нравственности в целом. Переориентирование системы на развитие культуры – одна из основных задач социума в эпоху борьбы Света и Тьмы. Что для этого нужно? Ответ – в беседе Любови Казарновской и Александра Усанина.
1:52 Технологии на службе лже-человечности.
5:13 Культура и цивилизация: фундаментальная разница.
6:29 Культура = Культ изначального света.
8:08 Общество потребления. Борьба кланов. Почему культурным артистам трудно сделать карьеру?
13:58 «Деятели искусства разрушают культуру». Искусство – это ещё не значит культура.
17:14 «Культура превратилась в шоу-бизнес».
19:48 Кто или что сдерживает культурный рост общества? Война на уничтожение человечности.
27:58 Божественное испытание демонизмом.
31:05 Почему на ТВ культура и нравственность непопулярны?
34:09 Механизм поднятия культуры в социуме. Критерии оценки прогресса общества.
46:04 Как победить любое общество без войны?
49:45 Уловки тёмных сил. Что уводит от культуры духа?
52:02 Настройщики душ общества…
55:43 Как добиться катарсиса зрителей в театре? Контроль качества искусства.
58:54 Культурными образованными людьми нельзя манипулировать! Оскотинивание на бытовом уровне.
1:02:54 Рецепт гармонии в обществе. Предназначение государства.
1:05:02 О личной ответственности перед Богом.
Любовь Юрьевна Казарновская:
Российская оперная певица, педагог, профессор.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
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