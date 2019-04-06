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Эра цифры. Каким будет наш мир

15:30. 6 апреля 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Новый технологический уклад все больше меняет нашу жизнь

Насколько мы готовы к этим переменам? Могут ли цифровые технологии принести пользу нашему обществу и какие для этого нужны условия. Что нас ждет в недалёком будущем: цифровая зима или вечное виртуальное лето. Об этом беседуют в студии канала День Андрей Фефелов и его гости. На заднем плане – картина Андрея Фефелова “Вечернее золото Третьего Рима”.

Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждёт в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:

Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/era-tsifry-kakim-budet-nash-mir

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