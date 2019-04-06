Эра цифры. Каким будет наш мир

Концептуал СМИ Новый технологический уклад все больше меняет нашу жизнь

Насколько мы готовы к этим переменам? Могут ли цифровые технологии принести пользу нашему обществу и какие для этого нужны условия. Что нас ждет в недалёком будущем: цифровая зима или вечное виртуальное лето. Об этом беседуют в студии канала День Андрей Фефелов и его гости. На заднем плане – картина Андрея Фефелова “Вечернее золото Третьего Рима”.



Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждёт в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:

Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич

===========================================================================