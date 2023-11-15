1:20 Автобиография Александра Усанина.2:14 Анализ древних религиозных текстов и открытий современных ученых.5:20 Кого нельзя называть «людьми»? Кто такие «нелюди», «жители», «люди», «человеки»?8:07 Дельфины – высокоразумная цивилизация.12:07 История Г.С. Чурина, почетного полярника, про чукчу.14:00 Чем отличается ум от разума?17:52 Что делает человека счастливым?20:35 Анализ Запада, Востока и Русского Мира. Что нас возвышает?25:04 В чем причина огромного количества проблем в мире? Методы решения.29:48 Рай и ад на Земле. Системы ценностей человека.38:04 Какие две вещи ценят люди?41:38 Важные открытия и выводы в книге А.Е.Усанина «Альтернативный глобализационный сценарий».46:46 Здоровый РН-баланс общества48:30 Истории о социальных экспериментах для бездомных.51:23 Критерии оценки деятельности министерств и ведомств страны.54:46 Как сделать мир лучше?59:32 Три типа психики человека: демонический, человеческий, божественный.1:03:55 Первый закон геополитики! Необходимость изменений в жизни каждого человека.1:07:30 Как убирали руководителей государства? В каком обществе мы хотим жить?1:12:03 Какой путь выбрать?1:14:43 Резюме А.Е.Усанина.

Ведущий: Алексей Кутепов, канал ДНК: https://www.youtube.com/@DNK_kutepov

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Комментарий редакции

В ходе беседы были затронуты следующие основные тезисы:

1. Современное общество ориентировано на материальные ценности и потребление, что приводит к духовной деградации людей. Необходим переход от прогресса потребления к прогрессу отношений между людьми.

2. Нужно оценивать состояние общества не по экономическим показателям, а по качеству отношений между людьми. Важны не внешние условия, а внутренний мир человека.

3. Каждый человек должен начать с себя – развивать добродетели, заботиться о ближних. Нельзя ждать, что кто-то сделает нашу жизнь лучше.

4. Для счастья важнее отношения с людьми, а не материальные блага. Нужно ценить общение и любовь к ближним.

5. Лидеры государств не всесильны, они действуют в рамках сложившейся системы. Народ должен определить образ желаемого будущего и совместно к нему стремиться.

В целом, тезис беседы состоит в том, что необходим переход общества от материалистических ценностей к духовным, от потребления к нравственному совершенствованию. Каждый человек может внести в это свой вклад своими добрыми делами и заботой о ближних.