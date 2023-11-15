Законы геополитики. Как выйти из игр темной элиты
1:20 Автобиография Александра Усанина.
2:14 Анализ древних религиозных текстов и открытий современных ученых.
5:20 Кого нельзя называть «людьми»? Кто такие «нелюди», «жители», «люди», «человеки»?
8:07 Дельфины – высокоразумная цивилизация.
12:07 История Г.С. Чурина, почетного полярника, про чукчу.
14:00 Чем отличается ум от разума?
17:52 Что делает человека счастливым?
20:35 Анализ Запада, Востока и Русского Мира. Что нас возвышает?
25:04 В чем причина огромного количества проблем в мире? Методы решения.
29:48 Рай и ад на Земле. Системы ценностей человека.
38:04 Какие две вещи ценят люди?
41:38 Важные открытия и выводы в книге А.Е.Усанина «Альтернативный глобализационный сценарий».
46:46 Здоровый РН-баланс общества
48:30 Истории о социальных экспериментах для бездомных.
51:23 Критерии оценки деятельности министерств и ведомств страны.
54:46 Как сделать мир лучше?
59:32 Три типа психики человека: демонический, человеческий, божественный.
1:03:55 Первый закон геополитики! Необходимость изменений в жизни каждого человека.
1:07:30 Как убирали руководителей государства? В каком обществе мы хотим жить?
1:12:03 Какой путь выбрать?
1:14:43 Резюме А.Е.Усанина.
Ведущий: Алексей Кутепов, канал ДНК: https://www.youtube.com/@DNK_kutepov
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Комментарий редакции
В ходе беседы были затронуты следующие основные тезисы:
1. Современное общество ориентировано на материальные ценности и потребление, что приводит к духовной деградации людей. Необходим переход от прогресса потребления к прогрессу отношений между людьми.
2. Нужно оценивать состояние общества не по экономическим показателям, а по качеству отношений между людьми. Важны не внешние условия, а внутренний мир человека.
3. Каждый человек должен начать с себя – развивать добродетели, заботиться о ближних. Нельзя ждать, что кто-то сделает нашу жизнь лучше.
4. Для счастья важнее отношения с людьми, а не материальные блага. Нужно ценить общение и любовь к ближним.
5. Лидеры государств не всесильны, они действуют в рамках сложившейся системы. Народ должен определить образ желаемого будущего и совместно к нему стремиться.
В целом, тезис беседы состоит в том, что необходим переход общества от материалистических ценностей к духовным, от потребления к нравственному совершенствованию. Каждый человек может внести в это свой вклад своими добрыми делами и заботой о ближних.
почитатели самого справедливого гос-ва в Евразии ,вы читали про громкий “молочный “скандал в РБ..Этот спектакль достоин нобелевской премии..
Это к тому ,что, как нужно и должно знают все ,а как элиты это все применяют и манипулируют всем зависит только от стечения обстоятельств и их возможностей.Элиты и только ..