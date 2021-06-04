В чём смысл и предназначение человеческой жизни?

Круглый стол, посвящённый обсуждению позитивных сценариев эволюционного РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В свободной и неформальной обстановке мы со Светланой Сургановой и Екатериной Сокальской обсуждаем актуальные проблемы общества и замыслы Бога. Почему нестабильность в нынешнее время нам послана свыше во благо?

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3:57 Эволюционные ошибки человечества в настоящем времени. Повестка на будущее.

7:48 Критерии прогресса в обществе. Причина проблем демографии. Что такое «позитивный сценарий будущего»?

19:11 Разрушение звукообразной связи через музыку. Как развить критическое мышление у детей?

26:38 Страшные ошибки современной системы образования.

29:52 Что значит «нести Бога»? Влияние мысли на формирующуюся реальность.

34:38 История кардинального изменения учеников. Чего хотят дети?

43:14 Как родители убивают жизнь в своих детях?

46:21 Влияние импринтинга на умы людей. Для чего Бог нас создал?

52:06 «Выздоровление общества через негативные эмоции». Источник огромного ряда болезней.

56:52 Информационное заражение общества посредством «искусства», которое разрушает культуру. Театр с профессиональной игрой актеров, после которого хочется помыться.

1:06:43 Критерии оценки жизни. Проверка на уровень счастья.

1:12:55 Спасение в объединении. Организация «Помоги продержаться!».

1:19:35 Лучший стимул для преобразования мира и залог долголетия.

1:26:23 «Друг познается в счастье». Что такое Культура?

1:41:26 Роль человека в обществе. Зачем предпринимателю необходимо накапливать деньги?

1:43:50 Что делает нацию непобедимой? Основы гармоничного общества.

1:47:00 Зачем Богом дана нестабильность? Как идейность и фанатичность может свети общество в Антиутопию?

Екатерина Александровна Сокальская:

Сокальская Екатерина Александровна – врач-педиатр, психотерапевт с опытом работы 25 лет. Дважды стипендиат Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности, национальный тренер Профессиональной Психотерапевтической Лиги России с 2003 года, психотерапевт Единого реестра Психотерапевтов Европы с 2004 года. Преподаватель и супервизор Восточно-Европейского Института Психоанализа 1998-2005 г. Основала на Васильевском острове два частных детских центра, обучающих малышей по специальной методике.

Светлана Яковлевна Сурганова – певица, музыкант, талантливая гитаристка, скрипачка и поэтесса, автор песен. В 1993-2002 годах – солистка и скрипач группы «Ночные снайперы». Лидер группы «Сурганова и оркестр» ( На 2020 год группа записала 10 студийных альбомов). Создатель Арт-пространства «Пушкин рядом»



Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs