Россия становится идеологическим лидером. Приоритет духовного над материальным.
Россия становится идеологическим лидером.
Источник проблем современного общества находится в ошибочном целеполагании. О том, как исправить эти системные ошибки – в этом видео.
12+
2:05: Патриотический Форум «Голос Отечества»
3:58: Основы международного права
5:30: Формирование многополярного мира
14:05: 100-летие СССР.
16:05: Социализм – это переходный период от капитализма к коммунизму.
17:10: Вопросы к нынешнему руководству КПРФ.
19:11: СССР: первый опыт построения общества заботы людей друг о друге.
26:25: Современные войны – это борьба за ресурсы и рынки сбыта.
28:20: Люди созданы для развития, а не для ежедневной работы.
31:02: Миссия человека. Отзыв о В.Г.Жданове.
32:12: Все что с нами происходит мы заслужили.
36:00: Какие идеи продвигают блогеры с многомиллионными армиями подписчиков? Кто заставляет нас делать выбор между тем или иным видом контента?
39:36: «Квадрант нравственности» А.Е.Усанина.
51:40: Построение Царства Божьего на Земле.
56:25: Настройки экономики зависят от человеческого мышления.
1:03:10: Пути развития глобализации.
1:11:50: Три объекта познания. Три системы управления обществом.
1:16:26: Причина смерти З.Фрейда.
1:19:00: Сильвестр Сталоне: причины физического развития.
1:20:40: История исцеления от последней стадии рака.
1:23:20: Типы счастья у разных людей.
1:28:27 Причина распада СССР
1:29:57: С какими молитвами обращаются к Богу разные типы верующих?
1:35:55: Три типа социальных устройств,
1:39:25: Чем больше мы думаем о других – тем больше божественных откровений мы получаем.
1:42:25: Три типа психики в Библии.
1:44:00: Ответы на вопросы. Презентация книги «Альтернативный Глобализационный Сценарий»
Максим Маратович Нургалиев: директор Фонда «Возрождение», учредитель патриотического форума «Голос Отечества».
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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