Открытым текстом 24.04.2020

Карантинный голод придумали англосаксы

Пару веков назад британцы, захватив Индию, рубили тамошним ткачам пальцы, чтобы продавать индийцам свою хлопчатобумажную ткань: на тогдашних английских примитивных механических станках она получалась хуже качеством, чем индийская, созданная вручную.

Так начинался глобальный рынок, основанный на принуждении целых стран к узкой специализации. Сейчас чаще используют не лобовое насилие, а обходные трюки. Например, бесплатной гуманитарной помощью разоряют местных производителей, потом занимают заметную долю местного рынка и с лихвой возмещают затраты на показной гуманизм.

Нас тоже так разоряли: открытым текстом напомню ножки Буша. Спасибо западным санкциям, начатым задолго до государственного переворота на Украине: благодаря ограничению поставок извне мы восстановили многие отрасли, включая значительную часть сельского хозяйства.

Но другим не так повезло. Сейчас в той же Африке многие сотни миллионов человек сидят на гуманитарной игле и любую попытку начать жить своим трудом жёстко пресекают по десяти заповедям Вашингтонского консенсуса.

Специалисты ООН уже открытым текстом предсказали, что коронавирусный карантин повлечёт голодную смерть по меньшей мере четверти миллиарда человек.

Открытым текстом сообщаю: недавно англосаксы с подельниками вроде Украины с Грузией заблокировали в ООН нашу резолюцию о послаблении на время пандемии медицинских санкций. Например, в Иран или Венесуэлу всё ещё запрещено везти — под угрозой замораживания счетов поставщика — лекарства, аппараты ИВЛ, даже тесты на коронавирус.

Никому из проголосовавших против помощи больным не икается. Уверен: спят спокойно. Как комендант Освенцима. Разве что его супруга немного переживала за огород, куда всё время падал пепел из крематория.

И будут так же спать, когда голод выкосит предсказанные ООН двести пятьдесят миллионов жизней! Потому что после пандемии сильные начнут под себя перекраивать мировой пирог. И тут главное — нам с вами быть готовыми и к отпору, а после – и к помощи несчастным. Время уже показало: им не поможет никто, кроме нас.

Расовая чистка с помощью коронавируса

В Соединённых Государствах Америки за слово “негр”, то есть испанское “чёрный”, штрафуют и судят. Потому что там это слово напоминает о рабстве и сегрегации, то есть разделении.

Слово из обихода вытравили. А сегрегацию?

СГА на первом в мире месте и по числу заражённых новым коронавирусом, и по числу смертей от вызванных им воспаления лёгких и осложнений прочих болезней. Но вот что страшно: среди белых и богатых смертность почти ноль. Зато среди негров и латиноамериканцев — десятки тысяч.

Часто вместо лечения им просто рекомендуют пить побольше воды и парацетамол. Ни дорогих препаратов, ни искусственной вентиляции лёгких… Нет денег — умирай!

Открытым текстом спрашиваю: у кого денег меньше? Для кого просто выбраться из гетто и дать детям среднее техническое образование — уже редкость и настоящий подвиг? Слово “негр” или “латинос” никто не употребляет. Но тем страшнее лицемерие тех, кто не выделяет ни гроша на помощь пострадавшим! Если это не социал-дарвинизм — людоедство, прикрытое рассказками о выживании в одиночку, — тогда что?

Сегодня в СГА настоящая расовая чистка. Спросите американских реаниматоров: по каким критериям подключаете к дефицитному аппарату искусственного дыхания? Кто получает спасительный кислород?

В правдивом ответе не будет и капли политкорректности. А будет суровая правда: все рассказы про “заботу о каждой конкретной жизни, кому бы она ни принадлежала” — чушь собачья. Потому что, когда речь идёт о жизни в её совершенно наглядном физическом смысле — сразу видно, что разбивка на белых господ и чёрных рабов никуда не делась.

И на сладкое вам, господа либералы, убеждавшие нас десятилетиями, что и нам нужно именно такое общество, как в СГА, что лучше него нет и не было ничего на всём белом свете! Так вот! Имейте в виду! Окажись вы на соседней койке с американцем из богатой белой семьи, будь он хоть на сто лет вас старше, дефицитный аппарат ИВЛ пронесут мимо вашего молодого и сильного организма к его кровати. А вы, русский второсортный эмигрант, останетесь наедине со своей судьбой. С парацетамолом и стаканом воды на тумбочке. И в самой политкорректной и демократичной стране сдохнете как собака.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-24-04-2020/