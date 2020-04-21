Еще раз о фальсификации истории
В интервью одному из новостных ресурсов высказался по поводу причин и форм того, что сегодня называется фальсификацией истории. А на самом деле является простым очернением исторического соперника и обелением себя самого…
Источник: ФедералПресс
«Дурость или предательство?» Писатель Николай Стариков раскрыл причины фальсификации истории
Снос памятника маршалу Коневу в Чехии и других монументов воинам-освободителям в Европе – это лишь следствие той фальсификации истории, которая продолжается не первое десятилетие. О героях и предателях, искажении фактов и посыпании головы пеплом за несуществующие деяния «ФедералПресс» рассказал историк и писатель Николай Стариков.
Николай Викторович, почему время от времени исторические факты искажают?
– История – не столько рассказ о прошлом, сколько создание определенного образа страны, народа или какой-либо идее. Поэтому, рассказывая о прошлом, вы формируете будущее. В этом основной принцип фальсификации истории. Некоторые факты подаются под другим соусом, о чем-то не рассказывается. Фальсифицируются документы, и таким образом меняется отношение к целым народам или к историческим периодам.
Можете привести пример фальсификации истории?
– Наиболее яркий пример – русско-польские отношения. Советский Союз освободил Польшу от нацистов. Во время нацистской оккупации погибло 5 млн поляков. Но в последние годы Советского Союза начали рассказывать о судьбе польских офицеров, которых, как было установлено ещё во время Нюрнбергского процесса, расстреляли нацисты. Однако Михаил Горбачев в последний период своего правления вбросил, на мой взгляд, сознательно, сфальсифицированные документы, признав несуществующую вину Советского Союза в расстреле польских офицеров. С одной стороны, 600 тысяч наших погибших солдат, миллионы замученных поляков нацистами, с другой – 20 тысяч польских офицеров. Каким образом обнулить нашу дружбу?
В чем выгода Михаила Горбачева вбрасывать такие документы?
– Это обусловлено его политической линией. Дурость или предательство? Линия такая была: если мы признаем все, чего даже не делали, то нас будут считать хорошими. Но вышло наоборот…
Полную версию интервью с Николаем Стариковым слушайте в подкасте «ФедералПресс» на SoundCloud.
2:19 – почему русские стали врагами для Польши?
3:04 – политическая линия Горбачева
3:33 – причина сноса советских памятников в Европе
5:18 – что делать с учебниками истории?
Источник: https://nstarikov.ru/eshhe-raz-o-falsifikacii-istorii-114903
https://www.youtube.com/watch?v=5wTURlLtzaw
Фоменко ПРАВ.Но его правоту признавать нельзя. Вот и всё.
Такой вот Стариков ))
Лжелицемерик
Просто человеку потребовалось 10 лет для осознания того, что он повелся на хайповую попсню и он ошибся. Некоторым надо несколько больше для этого времени.
Вы не услышали или притворяетесь?
Он утверждает что Фоменко ПРАВ.
Но идёт лесом со своей правдой и признавать её нельзя.
Надо жить в НЕПРАВДЕ от Старикова.
Сорри, извентиляюсь. Делаю умозаключения не смотря видео. Исправляюсь, с Вашим комментов соглашаюсь.
Ловкач Коля.