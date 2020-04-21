Еще раз о фальсификации истории

В интервью одному из новостных ресурсов высказался по поводу причин и форм того, что сегодня называется фальсификацией истории. А на самом деле является простым очернением исторического соперника и обелением себя самого…

Источник: ФедералПресс

«Дурость или предательство?» Писатель Николай Стариков раскрыл причины фальсификации истории

Снос памятника маршалу Коневу в Чехии и других монументов воинам-освободителям в Европе – это лишь следствие той фальсификации истории, которая продолжается не первое десятилетие. О героях и предателях, искажении фактов и посыпании головы пеплом за несуществующие деяния «ФедералПресс» рассказал историк и писатель Николай Стариков.

Николай Викторович, почему время от времени исторические факты искажают?

– История – не столько рассказ о прошлом, сколько создание определенного образа страны, народа или какой-либо идее. Поэтому, рассказывая о прошлом, вы формируете будущее. В этом основной принцип фальсификации истории. Некоторые факты подаются под другим соусом, о чем-то не рассказывается. Фальсифицируются документы, и таким образом меняется отношение к целым народам или к историческим периодам.

Можете привести пример фальсификации истории?

– Наиболее яркий пример – русско-польские отношения. Советский Союз освободил Польшу от нацистов. Во время нацистской оккупации погибло 5 млн поляков. Но в последние годы Советского Союза начали рассказывать о судьбе польских офицеров, которых, как было установлено ещё во время Нюрнбергского процесса, расстреляли нацисты. Однако Михаил Горбачев в последний период своего правления вбросил, на мой взгляд, сознательно, сфальсифицированные документы, признав несуществующую вину Советского Союза в расстреле польских офицеров. С одной стороны, 600 тысяч наших погибших солдат, миллионы замученных поляков нацистами, с другой – 20 тысяч польских офицеров. Каким образом обнулить нашу дружбу?

В чем выгода Михаила Горбачева вбрасывать такие документы?

– Это обусловлено его политической линией. Дурость или предательство? Линия такая была: если мы признаем все, чего даже не делали, то нас будут считать хорошими. Но вышло наоборот…

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2:19 – почему русские стали врагами для Польши?

3:04 – политическая линия Горбачева

3:33 – причина сноса советских памятников в Европе

5:18 – что делать с учебниками истории?