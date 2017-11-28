Зачем и как фальсифицируют русскую историю

1. Зачем фальсифицируют русскую историю.Зачем фальсификаторы извращают и подделывают историю? Не нужно верить лживым уверениям, что они это делают ради истины. Нет, они делают это ради денег. А вот кто именно им платит за фальсификацию русской истории – это вопрос отдельный. Активность иностранных НКО давно не секрет.Н. М .Карамзин так высказался об истории:История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.Иными словами, фальсификаторы истории замахиваются русскую историю, как на священную скрижаль русского народа, с целью разбить ее и лишить русский народ великого прошлого. А если нет великого прошлого, то нет и великого будущего. Именно в прошлом мы черпаем силы и видим примеры для настоящего. Именно в прошлом ищем ответы на настоящее. Фальсификаторы, как настоящие враги России, хотят оставить нас без корней и единения с ушедшими предками. Они хотят превратить нас в Иванов-не-помнящих-родства, которые ненавидят и презирают свою историю и плюют на могилы своих предков.Почему это опасно именно для России? Потому что, у русских существует обостренное чувство справедливости, в том числе по отношению к своей истории. Если европейцы имеют иное отношение к истории: они или закрывают глаза на кровавые страницы своей истории или оправдывают себя, то русские помнят и скорбят обо всех исторических несправедливостях в своей истории. В итоге, европеец всегда самодовольно и самоуверенно считает себя правым, какое бы преступление его страна не совершила. Мало того, европеец готов совершить преступление снова и снова оправдать это высокими целями. Русские люди негативные моменты своей истории не оправдывают. Именно поэтому имена Ивана Грозного, Петра I, Ленина, Сталина и других окружены горячими спорами. У русских людей невинная кровь великих исторических деяний не оправдывает. Но вот европейцы моральными терзаниям не мучаются – они просто великих тиранов и кровопийц называют великими и ставят памятники, которыми очень гордятся (про Генриха VIII, наверное, написаны сотни книг и снято не меньше фильмов).Типичный пример подобной фальсификации, которая больно ранят русское историческое самосознание – это нападки на Великую отечественную войну, когда жулики от пропаганды нам внушают, что, конечно, Гитлер первым напал на СССР, но сделал это только, потому что Сталин-де хотел напасть первым и сделать Европу коммунистической, а коммунизм – это же очень плохо, даже хуже фашизма, что СССР оккупировал страны Европы, что советские солдаты изнасиловали миллионы немок, а победу СССР одержал не военным гением полководцев, трудовыми свершениями и массовым героизмом советских солдат, а огромными несоразмерными (даже преступными) жертвами. Такое впечатление, что если бы не холокост, то Гитлеру бы уже памятники в Германии воздвигли. В итоге, европеец всегда самодовольно и самоуверенно считает себя правым, какое бы преступление его страна не совершила. А вот русские в его сознании – это дикари и кровавые оккупанты.Именно эту черту русского исторического сознания нащупали вражеские пропагандисты. Очернить русскую историю, вызвать чувство вины – это означает ослабить сопротивление к вражеской пропаганде и снизить защиту и одобрение населением власти. Это метко подметил философ В. Розанов:“Есть несвоевременные слова. К ним относятся Новиков и Радищев. Они говорили правду, и высокую человеческую правду. Однако если бы эта “правда” расползлась в десятках и сотнях тысяч листков, брошюр, книжек, журналов по лицу русской земли, – доползла бы до Пензы, до Тамбова, Тулы, обняла бы Москву и Петербург, то пензенцы и туляки, смоляне и псковичи не имели бы духа отразить Наполеона”.Мы это прошли в 80-90-е, когда, очернив советский период, нашим врагам удалось развалить СССР изнутри, расшатав национализмом советскую империю. Защитников у советского строя не оказалось, еще и потому что “Сталин убил миллионы невинных людей” и вообще-де коммунисты не лучше фашистов (либеральные диссиденты даже запустили в обиход подлое словечко “красно-коричневые”).В 90-е гг. пошла атака на Великую отечественную войны (Резун, Бунич, Соколов и остальные), где опошлялись и очернялись подвиги наших предков. Фактически это была атака на послевоенную роль России с целью вытеснить РФ из международной политики, потому различные борзописцы внушали нам, что СССР – виновник войны и оккупант, а победа одержана методом “трупами закидали”, да еще русские солдаты миллионы немок изнасиловали. То есть внушали нам, что Россия не имеет никакого морального права на участие в международной политике, разве только в виде объекта. Поэтому и звучат до сих пор призывы к нашему покаянию за различные вымышленные грехи, вроде Катыни. Раздавались даже голоса, что Россия не имеет право на постоянное членство в Совете безопасности ООН с правом вето. Кое-где раздаются эти призывы и сейчас.С 1995 г. уже началась безудержная вакханалия с “Новой хронологией” и остальными сектами “альтернативной истории”. Здесь уже атакована вся история России, как фальшивая. То есть уже идёт целенаправленная работа на развал России. Вся альтернативная тусовка внушает читателям, что мы, русские, оккупировали какую-то арийскую Тартарию, населенную славяно-русами и подвергли этих русов страшному геноциду, то есть обвинили в страшнейшем преступлении. Это вкупе с нападками на православную церковь. Вся русская история, таким образом, ложна, а, следовательно, не имеет ценности. А раз так, и Российская Федерация ценности не имеет, мало того, не имеет права на существование. За цифрами альтернативные фантасты не стоят, утверждая, что русские уничтожили то ли 200, то ли 300 миллионов то ли”русских”, то ли “арийских” людей Тартарии.2. Методы очернения русской истории.Их несколько.Первый способ состоит в том, чтобы принизить значения самого события до полной незначительности. Например, сама Куликовская не отрицается, но снижается ее значение до мелкой стычки. Таким же образом снижается значении Ледового побоища (мол рыцарей в ордене было всего ничего, а масштаб битвы уже позднее летописцы раздули), или умаление Курской битвы (мол, советские войска понесли колоссальные потери, а немцы организованно отступили почти без потерь).Второй способ, это вычеркнуть историческое событие вообще, словно его и не было. Куликовскую битву, как вымысел летописцев. Так с Куликовской битвой поступил некто В. Егоров в книге “Загадка Куликова поля, или Битва, которой не было”, где автор так и пишет: “Поэтому не стоит ожидать, что какие бы то ни было сильные аргументы и любые, сколь угодно убедительные доказательства смогут полностью вымарать из отечественной истории это псевдособытие в его нынешнем символическом статусе”. Таким же образом антироссийские пропагандисты вычеркивают монголо-татарское иго. Как, например, в популярном опусе экстремиста А. Кунгурова “Как историки сочиняли Монгольскую империю” или в неподражаемом по лживости статейке левашовца и гражданина Эстонии И. Тищенкова “Что прикрыли татаро-монгольским игом?”.Третий способ, это перевернуть смысл и значение события на полностью противоположный. Например, Красная армия не освободила Польшу в 1945 году, а оккупировала. Освенцим освободили украинцы, потому что фронт назывался Украинским. Так же извратили альтернативные сектанты смысл Куликовской битвы до эпизода гражданской войны. Полностью эта версия изложена у Фоменко и Носовского. Это наиболее полное изложение альтернативной лжи, остальные сектанты полностью опираются на этот текст, добавляя иногда неоязыческие бредовые вымыслы. Как вы понимаете, гордиться гражданской войной не годится, скорее печалиться надо, потому что это эпизод распада некоей Ордынской империи, где жили славяно-русы. Тут уже на Дмитрия Донского следует негодовать.3. Адепты “альтернативной истории”.Любые идеи сами собой не появляются и не распространяются. Адептов и потребителей “альтернативной истории” можно разделить на группы.1) Это главные идеологи, как Фоменко и Носовский, В. Чудинов, А. Трехлебов (Ведагор), Л. Прозоров (Озар Ворон) и другие. Эта публика сочиняет альтернативные теории и пишет книги. Эти вряд ли являются идейными альтернативщиками, скорее зарабатывают так на жизнь.2) Активисты. В основном это фанатичные и упертые сектанты, люди непробиваемые и экзальтированные. Они работают за идею. Это они засорили интернет лженаучными статьями и видеороликами. Насколько могу судить, из активистов зарабатывали и зарабатывают на этом деньги – ныне покойный сатирик М. Задорнов да кинодельцы с телеканалов, вроде “Рен-ТВ”.Пример глумления альтернативщиков над историей.3) Самая многочисленная группа – обычные люди, которые не критично относятся к идеям альтернативной истории. Эти люди – настоящая группа риска, которую пропагандисты альтернативной секты зомбируют практически незаметно. Этим людям даже не нужно полностью соглашаться с сектантами – главное принять хотя бы несколько их положений. И вот всё чаще можно услышать от простых людей фразы вроде, “историкам я не верю”, “вся история выдумана”, “правды о Великой отечественной войне нет”, “Куликовская битва – это гражданская война”. Что говорить о простых людях, если даже наш президент на пресс-конференции 2004 года вдруг озвучил о Куликовской битве положение альтернативщиков?4. В чем опасность фальсификации истории для России.Альтернативщики снижают само значение русской истории до незначительной и не нужной в мировой истории. Тем самым ставят под сомнение и значимость сам русский народ и смысл русского бытия, потому что для них оно фальшивое. А разве можно восхищаться фальшивым событием? Остается альтернативщику только пренебрежительно фыркать и негодовать на “официальных историков” и власти, которые скрыли от народа “правду” о ведической Тартарии.Пока сектантов мало, большой опасности они представляют, но если дать возможность безнаказанно распространять свою ересь, то сектантов и согласных с ересью будет все больше. А если учесть, что альтернативные сектанты иной точки зрения, кроме своей не приемлют, то они со временем превратится в послушную зомбированную массу, которым можно внушить всё что угодно (раз они верят в такую чушь, как Новая хронология, то заставить поверить их в другую чушь не заставит большого труда). И тут уже не ясно кто именно дернет за веревочки зомбированной массы. Вполне возможно, что это сделает кто-то из-за океана.К чему это может привести видно на примере Украины. Там годами людям промывали мозги русофобской альтернативной историей, где существуют украинская скифо-трипольская цивилизация, казацкие государства, вековой геноцид украинцев России, украино-советская война (террористическая деятельность УПА) и украино-польская война (Волынская резня), где украинцы сделали решительный вклад в историю России, голодомор и прочее.Эти фальсификации истории зомбировали украинцев в ненависти к России и русскому народу, подняла их на два государственных переворота и гражданскую войну на Донбассе. И стоила эта операция американцам всего 5 миллиардов долларов да мешок печенья.Такая же опасность стоит и перед Россией. Уже сейчас слишком часто можно услышать слова от граждан России: “я не верю, что пишут историки”, “история – это неправда”, “всю историю придумали”. Этими словами человек не просто выражает свое мнение – он фактически плюнул на могилы своих предков, вылил ведро грязи на деяния своих предков и сделал первый шаг на сторону врагов России. Уже сейчас звучат голоса таких альтернативных особей: “Я не верю в подвиги советских солдат в годы войны. Всю историю переписали и переврали. Фашисты никого не убивали, а холокоста не было. И вообще, было бы лучше сейчас пить баварское пиво под властью европейского цивилизованного Третьего рейха”. Если лет через 20-25 появится поколение зомбированной молодежи, уверенной, что они не русские, а славяно-арии, что православие – это чуждая “жидовская” религия, а российское государство – это ложное государство оккупант, которое подвергло их “арийских предков” геноциду, то мелкими уличными стычками не обойдется. Нас ждет гражданская война, которая разорвет Россию. Это молодежь будет презирать и ненавидеть свою историю и своих предков, потому что будут уверены, что все деяния и подвиги прошлого выдуманы или украдены у мифических славяно-ариев. И тогда это зомбированное стадо без истории, без национальности, без культурных и исторических корней выступит против России, как цивилизации, а наши враги, что на Западе, что на Востоке, будут с удовольствием наблюдать русские своими руками уничтожают Россию.Поэтому прежде, чем в следующий раз сказать: “Я не верю русской истории”, то подумайте, кому выгодно и кто будет рад этим словам.

Источник: nashaplaneta.su