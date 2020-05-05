Спорные факты истории, геоэкономики, геополитики

Как следует из предыдущих исследований авторов солнечной активности за период 1700-1993 гг., а также прогностических моделей 1993-2072гг., авторы утверждали следующее. С вероятностью 91,4% в периоды солнечного минимума можно ожидать в 1995, 2008, 2019 гг. финансовые и экономические кризисы. [Предлагаемый отрывок – из работы, написанной в 2015 году. – Прим. ss69100. ] В периоды солнечного максимума 2001 г., 2013-2014 гг., в 2023 гг. можно ожидать финансовые кризисы, революции, перевороты, военные конфликты. В 2023 г. или 2035 г. высока вероятность окончательного расчленения России и других республик СССР. Прогнозы по мировым финансовым, экономическим кризисам, войнам, революциям и переворотам в период 1993-2016 гг. полностью подтвердились. В тоже время, очевидно, что глубина анализа, выборки по солнечной активности не позволяет проводить более глубокие исследования и рассмотреть, как влияет солнечная активность на геополитику, геоэкономику через изменения климата на земле.



Исторические материалы, которые будут даны ниже, свидетельствуют о противоречиях традиционной истории германской, европейской школ, которая противоречит русскому летоисчислению, русским летописям.



Последние 20 лет в открытой печати появились исследования по климату, в т.ч. радио-изотопу углероду-14, за последнее тысячелетие. В этот же период шла активная дискуссия о том, что ожидает человечество: глобальное потепление или глобальное похолодание. Столь же активно обсуждается возможное целенаправленное искажение классической истории.



Историки, как впрочем, и экономисты классической школы не учитывают в своих исследованиях значительные социально-экономические трансформации, вызванные изменениями солнечной активности и последующими изменениями в климате земли.



Поэтому объединим наши исследования за 300-летний период по солнечной активности с тысячелетни периодом по данным углерода-14.



Изложим наши гипотезы не о том, что в будущем более вероятно начало малого ледникового периода. Это может быть ускорено полной или частичной остановкой гольфстрима, что приведет к мгновенному началу малого ледникового периода в Европе и изменению климата во всем мире. Обращаем внимание на исследования по углероду-14 (рисунок 6), позволяющие утверждать, что человечество ожидает не глобальное потепление, а очередной малый ледниковый период.

В своих экономических расчетах, в частности, при прогнозировании мировых финансовых и экономических кризисов, переворотов/революций, военных конфликтов нами учитываются как солнечные максимумы, так и солнечные минимумы (см. 1800-2026гг и далее). Исследования за период 1700-2099 гг.Прогноз солнечной активности до 2070 г.

Рассмотрим версию авторов, как климат привел к искажению истории человечества со всеми вытекающими последствиями для построения спорных геополитических, геоэкономических подсистем мировой экономики и ее классической истории, хронологии.

Вспомним развал Руси-Орды (Тартарии) в малые ледниковые периоды Spörer Minimum (1460–1550) Maunder Minimum (1645-1715).

Ознакомившись с данными по малым ледниковым периодам, ясно, что малый ледниковый период Spörer Minimum (1460–1550) с его не урожайностью, голодом, пандемиями как минимум не способствовал нормальному развитию государства Руси-Орды (Тартарии).



Рисунок 6 – Solar activity events and approximate dates

Solar activity events and approximate dates













Event







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End







Лет Oort minimum 1010 1050 40 Oort minimum (see Medieval Warm Period) 1040 1080 40 Medieval maximum (see Medieval Warm Period) 1100 1250 150 Wolf minimum 1280 1350 70 Spörer Minimum 1460 1550 90 Maunder Minimum 1645 1715 70 Dalton Minimum 1790 1820 30 Modern Maximum 1950 On going

Русь-Орда была известна как империя от моря до моря (от Северного моря до Индийского моря), от океана до океана (от Атлантики до Тихого Океана включая Северную, Южную Америку). Для этого достаточно ознакомиться с исследованиями Папского аббата Мавро Орбини, который написал «Историография народа славянского» в 1601 году:

«Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями...».

Известно, что в малый ледниковый период Spörer Minimum (1460–1550) произошел раскол единой Церкви на православную церковь и католическую церковь. Этот раскол на Западе был спешно оформлен в 1545 г. в момент максимального пика падения Spörer Minimum.



Триде́нтский собо́р — XIX Вселенский собор католической церкви, открывшийся по инициативе Папы Павла III 13 декабря 1545 года в Тренте, (или Триденте, лат. Tridentum), в соборном комплексе, и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года, в понтификат Пия IV. Был одним из важнейших соборов в истории католической церкви. Кто отказался присягать «Папе» были казнены.



Триде́нтский собо́р подготовил «важнейший» документ – Тридентский катехизис — основной учебник католической веры, предназначенный для низшего духовенства, чтобы не путали католическую церковь и «Папу» с православной верой.

Справка. Существует историческая редакция раскола от Ватикана, что Великая схизма (раскол) произошел в 1054 года. В «истории» от Ватикана говорится о церковном расколе не 1545 г., а 1054 г., после которого произошло окончательное разделение церкви на римско-католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе.

Обратите внимание, не в Риме произошел «Вселенский» собор католической «церкви», а почему-то в Тренте в предгорье Альп, где так называемые самозваные «папы»- раскольники достаточно долго скрывались от наместников Руси-Орды (Тартарии), правящих в Риме.

На самом деле движение Реформации — это движение граждан Руси-Орды (Тартарии), не желающих признавать раскол империи на мелкопоместные Европейские княжества.

Иезуиты, или Орден Иезуитов — мужской монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой и утверждённый Павлом III в 1540 году. Официальное название — Общество Иисуса (лат. Societas Jesu), также Орден св. Игнатия (по имени основателя). Члены Общества Иисуса наряду с тремя традиционными обетами (бедности, послушания и целомудрия) дают и четвёртый — послушания папе римскому «в вопросах миссий», а не Богу.

По команде Павла III именно иезуиты и приступили к организации государственных переворотов в Европе (тридцатилетние войны 1618-1648 гг., реформация 1517-1648 гг.), Китае (1660-1680 гг.), Индии и расчленения Руси-Орды (Тартарии) (1558-1613 гг.), Ливонская война, опричнина (1558-1583 гг.), Романовский госпереворот (1613 г.). Польский проект – Речь Посполи́тая (1569-1795 гг.) – по расчленению Руси-Орды (Тартарии).

Орден иезуитов готовил фальсификацию древней истории.

Так фламандский орден иезуитов специализировался на поддельных жизнеописаниях святых с 1643 по 1794 гг. орден выпустил 53 тома убористого текста. Монопольную «историческую» творческую деятельность фламандского ордена прервала французская революция.

Еще один центр фальсификации истории это орден бенедиктинцев. Монахи не просто перепечатывали старинные рукописи, а предварительно их правили и активно «редактировали». Например, все старинные рукописи монахами «редактировались» под утвержденные в 17 веке раскольниками Папами «библейские» сюжеты и «исторические» тексты.

В 19 веке аббат Жак Поль Минь (фр. Jacques Paul Migne) и его коллектив борзописцев-«историков» активно поработал по очередному «редактированию» «исторических» текстов 17 века.

Издание получило название «Patrologiae cursus completus» (Полный курс патрологии) и состояло из двух серий: латинской и греческой.

Латинская серия (Series latina) 1844—1856, 2-ое издание 1877 года (уже после смерти Миня). Общее число томов 220, которые содержат труды богослов и церковных писателей Западной церкви от II века до XII века включительно.

Греческая серия (Series graeca) 1857—1866. Общее число томов 161. Серия содержит в греческом подлиннике и латинском переводе творения греческих отцов и церковных писателей до XV века включительно.

Эти «Творения» были перепечатаны, точнее еще раз отредактированы с «лучших» предшествовавших изданий, но только бенедиктинских и иезуитских. Т.к. истинная литература, архивы, манускрипты «странным образом» сгорели на кострах инквизиции, «реформации» или спрятана в секретных архивах библиотеки Ватикана.

С помощью собранной им вокруг себя учёной корпорации, Минь издал также ряд многотомных энциклопедий: «Encyclopédie théologique, ou série des dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse» («Теологическая энциклопедия или серия словарей о всех частях религиозного знания») (Париж, 1844—1855, в 50 томах), в состав которого словари догматического (католического) и нравственного богословия, канонического права, церковно-гражданского права, литургики, обрядов и церемоний, иконографии, ересей и расколов, соборов, агиографии и прочие материалы.

«Nouvelle encyclopédie théologique» («Новая теологическая энциклопедия») (Париж, 1851—1863, 52 томов) — в состав этого издания входят словари патрологии, гонений на христианство, духовного красноречия, христианской литературы, христианской и антихристианской библиографии, апологетики, священной археологии, церковной музыки, аскетики, искусства поверять даты в исторических сочинениях и прочие материалы.

«Troisième et dernière encyclopédie theologique» («Третья и последняя теологическая энциклопедия») (Париж, 1854—1865, 62 тома) — сюда вошли словари: общей церковной истории, понтификального, патристического и соборного предания, легенд, апокрифов, суеверий и заблуждений, католических миссий, монастырей и прочие материалы.

«La collection universelle des orateurs chretiens».

«Demonstrations évangeliques» (20 томов).

Кроме того, им изданы сочинения Франциска Сальского, Будоня, Боссюэ, Фенелона, Массийона и других.

Плодовитость коллектива аббат Жак Поль Миня так вдохновила Ватикан, что «историческая» работа коллектива аббата была значительно расширена благодаря громадному финансированию.

Масштаб финансирования аферы по переписыванию истории Ватиканом и Ротшильдами оценим косвенно. Известно, что в 1868 году пожар уничтожил все мастерские и склады книг Жак Поль Миня.



Однако финансовые потери Жак Поль Миня были невелики, так как он получил более 3 миллионов франков страхового возмещения, но уже от Ротшильдов. Ватикан в лице Пия IX за двурушнические «исторические» делишки Жак Поль Миня ряд «исторических» материалов, написанных под диктовку английской королевской семьи и их финансовых баронетов Ротшильдов, попытались запретить.

Всего коллективом «историков» аббата Жак Поль Миня издано до 2000 громаднейших томов, большей частью очень мелкой печати.

Обратите внимание, в это же период также активно работали «философы» Гегель, Фейербах.., французские «социалисты».., «экономисты» Маркс, Энгельс на фоне активизации попыток переворотов, «революционного» движения XVIII-XIX веков в Европе.

Ватикан и молодой королевский олигархат Англии приступили к очередному переделу Европы и Мира между собой, но Российская империя, ее древнейшая история, религия, русские корни народов Европы мешала им.

Вот почему именно в XIX веке этим противникам (Ватикану и юному олигархату Англии) нужно было совместно и полюбовно в очередной раз переписать «историю» и создать рептилоидную «идеологию», «философию», «экономику» и прочие «науки».

По традиции 16-17 веков это грязное дело было поручено «талантливым» жуликам – борзописцам. Так что современные бандерлоги от «истории», Голливуд «изучают» не древние манускрипты, а, в лучшем случае, «исторические» подделки 17 века, если «повезет».

В России в период Spörer Minimum и Maunder Minimum прокатились волны неурожая и ужасающего голода.

Известно, что государственный переворот нельзя эффективно организовать, если не промыть мозги народу, не придумать ему новую «религию», «историю», «языки», т.е. не поменяв ему старорусский язык Руси-Орды (Тартарии) на латинский, итальянский, французский, немецкий языки и т.д.

Если не верите, вспомните современную «Украину». Русский народ, живущий в Малороссии, говорящий на русском языке вдруг стал «украинским» народом, говорящим на «украинском» языке со своей «историей» и, естественно, со своей «церковью» и «верой» благодаря таким «историкам», как Грушевский и др.



А ведь прошла эта «украинизация» русского народа на наших глазах практически с 1921 г. Вспомните роман Булгакова «Белая гвардия». Главный герой спрашивает Грушевского, как «по-украински» будет «кит». Грушевский отвечает: «Кiт». А как будет «по-украински» «кот», Грушевский растерялся и быстро удалился. Тогда он еще не придумал, как «по-украински» различать кота («кiт») и кита («кiт»).

Чистой воды войны «реформация», …, «украинизация» малого ледникового периода Spörer Minimum и Maunder Minimum.



2.3.7 Спорные факты истории, геоэкономики, геополитики



С версией авторов как климат привел к искажению истории человечества со всеми вытекающими последствиями для построения спорных геополитических, геоэкономических подсистем мировой экономики и ее классической истории, хронологии.

Поэтому рассмотрим некоторые факты из нетрадиционной истории.

Высказывания папского аббата Мавро Орбини в 1601 г. из его работы «Историография народа славянского» ранее авторами приводилось. Уточним до госпереворота 1613 г. в Руси-Орде (Тартарии). Далее приводим мнения, цитаты авторитетных ученых в различных областях знаний.

Президент Российской академии наук, министр народного просвещения (1824-28), адмирал А.С. Шишков писал:



«Новейшие языки не могут служить нам образцами. Они по необходимости должны заимствовать слова свои из других языков; но наш древний язык не имеет в том нужды. Он может из каждого собственного корня извлекать ветви, сколько ему потребно… Для отыскания корней мы избираем словенский, потому что он отец бесчисленного множества языков…



Все романские языки — это просто искаженный славянский язык. Вы чуть-чуть поскребите любые европейские слова и получите русские».

Таде́уш (Фа́ддей) Вола́нский также считал славянскими надписи многих других древних цивилизаций. Он писал: «Учёные претыкались на эти памятники и напрасно трудились до нашего времени разбором их надписей по алфавитам греческому и латинскому, и видя неприложимость таковых, напрасно искали ключа в еврейском языке, потому что таинственный этот ключ ко всем неразгаданным надписям находится только в славянском первобытном языке…



Разве в Италии, Индии и Персии — даже в Египте — нет славянских памятников?… Разве древние книги Зороастры, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парса-града (Персеполис) покрытые клинописью, не содержат надписей, понятных славянам? Англичане, французы и немцы смотрят на это, «jak kozioł na wodę» (козел на воду). Мы, Славяне, сможем довести эти исследования до конца, только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам…»

По Воланскому – еврейский язык, письменность, «история» были изобретены в 17-18 веке и основаны на русском, арабском языках и далее на придуманных европейских языках (ЛонДон — по-славянски город в Лоне Реки — Дон).

Книги Воланского Ватиканом в 1853 года были включены в «Index Librorum Prohibitorum» (Индекс запрещенных книг) и подлежали сожжению вместе с автором. Николай I взял под защиту Воланского, а сына польского пастора выкреста Генриха Шлимана – жулика, «историка» Ротшильдов, агента Англии, раскопавшего «Трою», объявил в розыск.

Об «истории», «геополитике», «геоэкономике», западной «демократии», «революциях», о кукловодах Запада неоднократно писал в своих исследованиях генерал Нечволодов – руководитель разведслужбы Генерального Штаба Русской Армии.

Следут вспомнить также высказывания Отто фон Бисмарка: «Держать чужие государства под угрозой революции стало уже довольно давно ремеслом Англии».

Генерал А.Е. Вандам (Едрихин): «Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом».

Про «историков», которые переписывали историю Руси-Орды и всего Мира, замечательно сказал еще М.Ломоносов: «Каких пакостей наколобродит в Российских древностях такая допущенная к ним скотина».

Через 100 лет после М. Ломоносова один из лидеров лоскутной Европы Отто Фон Бисмарк описывал алгоритм расчленения Руси-Орды (Тартарии):

«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата.



Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени.»

Напомним, что в архивах Российской Империи, СССР традиционно сохранялись личные материалы, переписка, архивы Великих Русских Писателей, Поэтов.

Анализ этих материалов свидетельствует, что Шевченко, Гоголь, Леся Украинка никогда не писали на украинском языке, т.к. они просто не знали украинского языка. Это и понятно. В 19 веке и до 20-х годов 20 века украинского языка (язык эсперанто) не существовало.

Можно вспомнить критику «историков» замечательных исследователей: де-Арсилла (de Arcilla), Орбини (выдержки),..Татищева, Жан Ардуэн (Jean Hardouin), Ньютона, Ломоносова, Пушкина, Воланского,.. Классена, Забелина, Роберт Балдауф (Robert Baldauf), Морозова, Каммайера, Гумилева… Фоменко, Носовского, Е. Габовича, Топпера, Чудинова, Грачева, Клесова (ДНК-генеология, Происхождение славян) (выдержки, видео)… Их работы всегда замалчивали паркетные «историки», иначе их «научность» станет для общества весьма сомнительной.

Обратимся еще к одному источнику: «В то время эмиссия советской денежной единицы определялась не решениями ФРС или так называемых золотовалютных резервов, как сегодня, а необходимостью развития экономики. Объём денежной массы задавался Советом министров по расчётам Госплана» – говорит Сергей Желенков.

И далее Сергей Желенков поясняет: «Спустя 6 лет – в 1977 году семь высокопоставленных советских партийных чиновников (двое из них живы до сих пор и неплохо себя чувствуют) подписывают с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка (читай – Ротшильдов, которые, не скрываясь, стоят за этими вроде бы международными организациями) пакет закрытых соглашений…



Среди них и декларация о постепенном отказе от экономического суверенитета путём ограничения эмиссии национальной валюты – полновесного советского рубля. Отныне печатать его Госбанк СССР будет не столько, сколько нужно для развития экономики, а в сокращённом варианте…



Потихоньку приближаясь к объёму внутренней денежной массы в соответствии с объёмом своих золотовалютных резервов. (Вспомните исследования 1906 г. ГРУ Генштаба Русской Армии о распятии России на золотом кресте — та же схема золотого лохотрона 18-19 века.).



Именно тогда советскую экономику стали загонять в тупик. Тогда же и был запущен механизм краха Советского Союза. И хотя соглашения были заключены на 25 лет, Союз «задохнулся» раньше».

В 1918 году в «Письме к американским рабочим» Ленин ярко вскрывает двойные стандарты охранителей капитала:



«О, как гуманна и справедлива эта буржуазия! Ее слуги обвиняют нас в терроре… Английские буржуа забыли свой 1649-й, французы свой 1793-й год.



Террор был справедлив и законен, когда он применялся буржуазией в ее пользу против феодалов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули применять рабочие и беднейшие крестьяне …в интересах свержения всякого эксплуататорского меньшинства»

К сожалению, лидер нашего народа В. Путин не упомянул и современных борзописцев от «истории». Эта «интеллектуальная» пятая колонна грязью заливает И. Сталина, Л. Берию и Советский Проект и с торопливым упорством, хорошо оплаченным Западом, придумывают: историю «Украины», национальность «украинцев», «украинский» язык, и очередной раз переписывают историю Руси-Орды, Тартарии, России (РСФСР), других республик ССР и 300 миллионного многонационального русского народа, с активным применением в СМИ запрещенных ООН зомбирующих технологий нейролингвистического программирования (см. видео «Берия – возвращение», М.Леонтьева «Большая игра»).

Справка. Великий голодомор в США во время великой депрессии 1930-х — голодомор в США (8-10 млн.) в 2 раза выше, чем в СССР!!! Борис Борисов: «Голодомор по-американски» ( http://novchronic.ru/1322.htm ).

АК фонда «Ноосфера»

(С.Е. Дорошко, Г.П. Самарина и др.)



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