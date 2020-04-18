Открытым текстом 17.04.2020

США в любом случае продолжат обвинять Россию

Соединённые Государства Америки не просто вышли на первое место по заражению новым коронавирусом и по смертям на почве вызванного им воспаления лёгких. Они того и гляди опередят прочий мир вместе взятый.

В городе Нью-Йорк уже не хватает островка, где с давних времён хоронили бродяг, а сейчас штабелями закапывают фанерные гробы с жертвами пандемии. Готовится рытьё братских могил в парках города.

И всё потому, что два месяца назад Трампу насоветовали английский путь. Дождаться, когда заболеют все. Кто сильнее — выживет. Не учли самую малость. Смертность при таком эксперименте над людьми превышает всё допустимое. Когда это стало видно из каждого выпуска новостей, начали искать виноватых.

Научный журналист Броуд в газете “Нью-Йорк Таймс” рассуждает: кто виновен в развале системы здравоохранения СГА и в массовом заражении? В статье на полном серьёзе говорится, что президент Российской Федерации “играл важную роль в распространении фальшивой информации” о болезнях в целом и эпидемиях в частности. По мнению Броуда, “это было частью его более широкого плана по дискредитации Запада”.

Это не первоапрельская шутка. И газета не юмористическая, а ведущее мировое издание, “образец англосаксонской журналистики”. Открытым текстом уверяю: они всерьёз. И только начали. Нам с вами припомнят и малое число заболевших. А если наши учёные выпустят вакцину раньше других (так и будет, судя по всему), то и в создании вируса обвинят. И вменят иск. Как Китаю.

Уже более пяти тысяч граждан СГА присоединились к коллективному иску на триллион двести миллиардов долларов компенсации правительством Китая ущерба от нового коронавируса. Говорят, что сумма может вырасти до двадцати и даже до пятидесяти триллионов.

Следите за руками. Вирус обнаружен в Китае? Значит, он виноват. В РФ меньше больных и ниже смертность? И она замешана!

Этот бред влечёт иск и санкции. Президенту СГА надо переизбираться. Экономике СГА нужны деньги.

Статья в большой газете проясняет будущее. Вот каким будет мир после пандемии. Наказания без вины и смехотворные обвинения. Если мне склероз не изменяет, так было и раньше. Так что для нас, товарищи, ничего не изменится.

Нечего на ВОЗ пенять, коли рожа крива

Соединённые Государства Америки стали вновь великими по меньшей мере на медицинском направлении. Вышли на первое в мире место по числу заражённых новым коронавирусом — уже почти треть от общемирового — и по числу связанных с ним смертей — пятая доля мирового уровня.

Теперь президент Трамп открытым текстом возмущается, что Всемирная организация здравоохранения не предупредила его вовремя об опасности. И даже прекратил со вторника выплаты в бюджет ВОЗ.

Не спорю, организация действительно не сразу распознала степень опасности. Да и рекомендации не раз меняла по мере развития событий. Но напомню открытым текстом: пару месяцев назад, когда ВОЗ уже признала эпидемию развивающейся безудержно, тот же Трамп успокаивал своих сограждан: мол, уж кому-кому, а им бояться нечего — страна велика и могуча, медицина в ней первая в мире.

Ну да, первая в мире — по заработкам из кармана пациентов. По большей части, правда, не напрямую, а через систему страхования. Но как раз при эпидемиях страховая медицина проваливается со страшной силой.

Не зря в нашей стране конференции врачей под руководством Георгия Ермолаевича Рейна ещё до революции разработали систему общегосударственного здравоохранения, а сразу после революции народный комиссар здравоохранения Николай Александрович Семашко возглавил строительство такой системы.

Не зря после контрреволюции американские консультанты убедили наших либероидов, что тратить на профилактику и резерв коек казённые деньги нет смысла: кто хочет жить — заплатит сам, кто не заплатит — не заслуживает жизни.

По счастью, порушить всю систему Рейна — Семашко не успели. Теперь её возрождаем. И границы наши взяли под врачебный надзор, а потом полностью перекрыли ещё тогда, когда Трамп уверял, что у него и так всё под контролем, и ничего не делал.

У нас едва ли не всё нужное сделано вовремя или даже несколько раньше. Чего стоит промедление — видно из сравнения статистик хода эпидемии в РФ и СГА. Нечего на возовское зеркало пенять, коли рожа крива.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-17-04-2020/