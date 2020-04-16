Лучше бы Зулейха глаза не открывала

Искусство в большом долгу перед народом. А перед историей ещё в большем.

Особенно – если это искусство исторического сериала.

Один из ведущих каналов «порадовал» нас очередным антисоветским шедевром. Но поскольку«антисоветчик – всегда русофоб», то на федеральном канале с большой помпой идет русофобский сериал.

Ему бы самое место где-то на канале Порошенко или Коломойского.

Но он идет в России.

Посмотрев такое «кино» в Европе снесут ещё несколько памятников нашим маршалам, и надругаются над могилами наших солдат.

Удивляться нечему.

Хочется только спросить: сколько ещё будут снимать подобной псевдоисторической кинематографильщины? В духе Солженицынского «Архипелага Гулаг» — то есть фантастика, где реальность заменяется байками и выдумками, мифами и откровенным враньем.

Чтобы каждый мог убедиться, что с историей этот фильм не имеет ничего общего, предлагаю вам рецензию, рядового, но весьма подкованного, и главное, честного зрителя.

Автор: Владислав Хабаров

ЗУЛЕЙХА, ЗАКРОЙ ГЛАЗКИ…

Вчера я посмотрел ещё две серии сериала «Зулейха открывает глаза». И так как наш клуб снимался в некоторых батальных сценах, А съемочная группа брала кое-что из нашего реквизита, мне было интересно посмотреть, что получилось. А получилось такое…

Антисоветский треш, с порно угаром.

Идет 1930 год. Зима. В СССР третий год первой пятилетки. Закончено строительство Турксиба, в стране осваивают Северный морской путь. Строится множество промышленных предприятий. В тот год построен, например, Сталинградский тракторный завод. В кинотеатрах показывают «День святого Йоргена» и первую экранизацию «Тихого Дона» Шолохова. Персонажи книги «Золотой телёнок» начинают своё путешествие в погоне за сокровищами миллионера Корейко.

Закончились бои на КВЖД, и совместная Советско-Китайская конференция решает соответствующие вопросы. 2 августа 1930 года состоялся первый парашютный десант и родился новый род войск. В стране побеждена неграмотность, принят закон о всеобщем начальном образовании.

В Казани работает секретная школа Кама, а приехавший в город американский журналист Франк Феттер делает фоторепортаж о городе.

Семимильными шагами идет коллективизация, как ни странно, поддержанная большинством крестьянского населения. Идёт борьба с кулачеством.

А в сериале «Зулейха открывает глаза» герои начинают свой путь. Путь кровавый и безжалостный.

Путь смерти ради смерти и жестокости ради жестокости. Путь маразма и психиатрии.



Ни логики, ни здравого смысла в фильме нет. В начале второй серии ссыльнопереселенцев привозят в Казань. И везут их не куда-нибудь, а в Кремль. Через толкучий рынок, которого на самом деле на улице Кремлёвской ( в то время ул. Чернышевского) никогда не было. (Ну правильно, рынок напротив Кремля и горсовета. Удобно же!) Везут на санях прямо сквозь торгующих. Наверное, чтобы удобней было бежать и затеряться в толпе. Или на худой конец прикупить что-либо в дорогу. Зачем везти обоз с заключенными по главной улице города, я так и не понял. Видимо, для культурно-просветительской работы. Обзорная экскурсия по городу, с просмотром антикулацкой агитки и посещением Кремля. Всё за счет ОГПУ.

И тут Игнатова настигают воспоминания. И мы понимаем, что он выходец из параллельного мира. Вообще, в Казани бои в 20 веке происходили три раза. 24-25 октября 1917 года, во время вооружённого восстания. 5-7 августа 1918 года, когда Каппель и белочехи брали город. И 9-10 сентября 1918 года, когда красные город освобождали. Юнкера были в 1917 году, белочехи в 1918 году. Баррикад у университета не было никогда. Мы же видим баррикаду и унылую перестрелку возле неё. Игнатов подбегает к баррикаде и звучит фраза «Юнкера спереди, белочехи сзади. Надо что-то делать, иначе нас здесь прибьют всех к чертовой матери». Из чего понятно, что дело-то происходит в параллельном мире. У нас юнкера с белочехами и каппелевцами встречаться не могли.

Хитрая операция со сменой шинелей и обманом зазевавшихся юнкеров и капеллевцев (они там, судя по погонам вместе были) приводит к перелому. И доблестные красноармейцы врываются в штаб с золотопогонными офицерами (всё-таки 1917 год, так как такой штаб брали именно во время Октябрьского восстания). Уже зазевавшийся Игнатов получает удар саблей по спине. Вот шрам и остался.

Из следующих сцен, когда Зулейху с компанией помещают после культурной программы на нары на ночь (видимо, в пересыльную тюрьму, что была в то время рядом с Кремлём — там где до недавнего времени находилась раковая больница), я понял что и она не так проста, как кажется. А ловко косит под деревенскую дурочку. Сами посудите: делает вид, что плохо понимает по-русски, а сама на прекрасном литературном рассказывает сказку про птицу Семаргл (сама птица, тоже ни фига не персонаж татарского фолклора, а персонаж языческий славянский, с аланскими корнями), сахарок отравленный припрятала, чуть доверчивого урку не траванула, людьми манипулирует так, что за неё вступаются, и вокруг неё складывается группа из интеллектуалов и физически крепких мужиков. Нет, шпионка — не иначе. Японская, я думаю. И мультфильм этот психоделический в середине серии — веет от него чем-то таким, японским.

Подбор заключенных, конечно, из тех, кого посадили ни за что. Как в мультфильме Чипполино. Здесь сидят только глубоко порядочные люди. А как же — кровавый сталинский режим и упырьская Советская власть.



Особенно впечатлила меня история доктора Лейбе. Она начинается во время все того же боя на баррикадах. Перед главным зданием университета стоят машины эмка и полуторка тридцатых годов (опять привет из параллельного мира). Во время перестрелки между пулями носятся какие-то барышни, гимназисты и прочая публика. Что они там делают во время боя? Посмотреть вышли? И, не кланяясь пулям, сохраняя хладнокровие, присущее офицерам времён Наполеоновских войн, вдоль университетских колонн шествует доктор Лейбе. Где и встречает свою пациентку. Ну, и правильно, а где же её встретить? Не в больнице же. Тут же устраивает ей выговор и осмотр. Как закономерность — пулемётная очередь с баррикады убивает женщину. Но не профессора. (Придираюсь, конечно, но винтовочная пуля выпущенная из максима со 150 метров, а это расстояние от баррикады до места происшествия, убила бы обоих. Но это мелочи.) Хладнокровие покинуло профессора. И кровь на руках, и забрызганная ей колонна настолько поразила его, что бедный интеллигент двинулся головой.

А в это время у него дома его экономка и ассистент забавляются с любовником, который примеряет приглянувшуюся ему профессорскую шубу.

Следующая сцена происходит через 13 лет. Прошла Гражданская война, НЭП, началась первая пятилетка. А квартиру профессора не расселили. Он вообще до сих пор не поменял одежду. Из дома не выходит и отказывается на дому оплодотворить экзальтированную девушку. Не могу, говорит, на дому. Только в клинике. Выясняется, что из дома он уже 11 лет не выходит, на что живет — непонятно. За ним ухаживает та же экономка, к которой ходит тот же любовник, в той же одежде 13-летней давности. Не прошло и пары исторических периодов, как любовник решается написать анонимку, видимо на предмет тунеядства профессора. Ибо что другое вменить в вину стукнутому интеллигенту, я не знаю.



Конечно, сразу приходят кровавые ОГПУшники и тащат профессора в ссылку. Ни тебе следствия, ни тебе суда. 1930 год на дворе. Про даже видимое соблюдение процессуальных норм мы не слышали. И человек, которому прямой путь в дурдом на ул. Вишневского, отправляется в ссылку на переселение. А любовник получает жилплощадь и затхлую шубу 13-летней давности.

К чему был весь этот бред сознания режиссера и сценариста? Думаю, только ради того, чтобы показать безвинность жертв советских репрессий.

Той же теме усиления ощущения безысходности и кровавости служит эпизод с побегом и убийством мальчика во время посадки в поезд ссыльнопереселенцев. Конечно, бежать во время экскурсии по Казани было бы сподручней. Но папа мальчика ждал подходящего случая и дождался. Направил ребёнка на дерзкий побег… Как поётся в блатных песнях. Это в американских фильмах убивать детей западло, а у нас запросто. Конечно, мальчика пристрелили. И, ущербный в своей классовой тупости и служебном рвении вертухай, отметил, что грохнул таки классового врага. За что был слегка отпиз…н путешественником из других измерений Игнатовым. После чего, как водится в сериале, все ушли, бросив бездыханное тело на железнодорожных путях. Конечно. Чего там следствие учинять, объяснительные писать, за патроны отчитываться. Пусть железнодорожная милиция разбирается. На её территории убийство произошло, пусть она и разбирается. ОГПУ не до этого…

Блин, странно, что не съели. Упыри в будёновках.

Мне вот стало интересно, какая должность у Игнатова? Он носит два кубаря. На то время это означает «Старший надзиратель», и соответствует, очень примерно, лейтенанту более позднего времени. Невысокое звание. Короче, если его никогда не разжаловали, о чем мы не знаем, то выше командования взводом этот герой революции не поднимался.



В любом случае его посылают старшим по эшелону. На всё время следования. Это как раз возможно, а вот на каком основании и в каком качестве в спецэшелоне едет разбитная бабёнка Настасья? Это что за доброволец конвойной команды женского полу? Её звание и должность? Ну не могла она на законных основаниях в поезде в то время оказаться. Разве, что в качестве любовницы командира эшелона, кем она в сущности в фильме и является. Введена в сюжет для общей омерзительности. В фильме вообще время от времени трахаются. Грубо, как правило, по-пролетарски.

Общий настрой фильма – тоскливо-безысходный. Путешествие на поезде показывает нам весь спектр антисоветской пропаганды. Так сказать: в теплушке сквозь совковый ад. Нет такого штампа, который нам бы не показали.

В сериале их поезд от Казани до Свердловска шёл три месяца. Это примерно по прямой 717 км. Ну, 800 по извилинам железнодорожных путей. Если бы переселенцы шли всё это время пешком, то в день им надо было бы проходить 8 км. А при стандартном переходе в 20 км управились бы в 40 дней. Ей богу получилось бы быстрее. Но создателям произведения надо было ад показать. Поэтому и людей считают, как скот – по головам. И в теплушки набивают сверх меры. И голодом морят и вшами. И тифом. В результате из 1500 человек, по пути теряется в фильме около 30 % состава. Кстати, в реальности и недоедание, и болезни тоже были. Только авторы увеличили их масштабы в 10 раз. Есть данные о расследовании потери 3% переселенцев в таких поездах. Это следственные материалы на командира поезда за чрезмерную людскую убыль. Здесь же всем пофиг. Только безысходность. Для нагнетания ужаса 3% мало, не впечатляет. Так что применяем гротеск и преувеличение. Все-таки — художественное произведение. Для ужаса нормально.

Тут и побег, и невозможные антисанитарные условия заключенных…



Ну со спецпереселенцами-то все понятно. Но конвоиры-то в чем провинились? Они-то с какого перепугу голодают? Это, как ни крути, конвойные войска ОГПУ. Военнослужащие. Им и сухпай, и продуктовое довольствие положено, которые на каждой станции выдавать должны. Ведь, не гражданские.

А эшелон двигается уже до лета. В пути всякое случается. Вот и Зулейха, оказывается, забеременела и до 3 месяцев то ли не знала об этом (это после 4 то родов), то ли как настоящая японская шпионка успешно это скрывала. Причем, волосы ей как отрубили ни за что ни про что ещё зимой, так и перестали расти. Ну или в вагоне открыли парикмахерскую. Если бы стригли, как положено в тюрьме, то наголо, а тут стильная стрижка. Вот и начальник поезда заболел. И лечит его не нормальный врач, которого к заключенной как-то вызывают на станции, а безумный доктор Лейбе. Вот не знаю как вы, а я бы поостерёгся психу своё здоровье доверять. А положенный на каждый взвод РККА санитар, конечно, отсутствует. Да и от любовницы помощи ждать не приходится. И конечно побег. На который урку почему то не взяли, а в качестве организатора пытаются выставить все ту же Зулейху. Понятное дело, как самую безвинную. Понятное дело, кто всё устроил – человек слабо говорящий на русском языке, забитая татарская баба. Кто же ещё? Вот, точно, шпионка!

И безысходность, тоска, заунывная музыка, темные цвета…

А дальше, по прибытии куда-то в Сибирь, на Ангару кто может встречать героев? Конечно, ещё более омерзительный персонаж и кровавый ОГПУшник Зиновий Кузнец в исполнении Мадянова. Мадянов актёр прекрасный, поэтому всем понятно, что его персонаж — полная мразь и ссыльнопереселенцы никуда не доберутся.

Первым делом Кузнец понимает, что за 30% погибших кому-то отвечать придётся, но не заводит дело на командира эшелона, а решает спустить на тормозах. И отправляет людей на барже. Баржа, вообще-то большая, судя по размерам, может принять на борт людей раз в 10 больше, чем загрузили, но нам объясняют, что осадка большая. И часть переселенцев будет плыть на отдельном судне. Как водится, семьи разлучают, а опытная шпион–манипулятор Зулейха в трюм не попадает, а располагается в капитанской рубке. Ну правильно, где же ещё то?

Как только заключенных закрыли на замок, да ещё ржавый, мы сразу понимаем — барже каюк. Как же без утопленных заключенных? Это же стандартная страшилка — «и заключенных баржами топили». И баржа утонула. Без видимых причин. Что случилось? Куда подевался экипаж судна? Нам не показали. Лично я думаю, что либо Ангарский треугольник, либо результат диверсионной деятельности опытной шпионки Зулейхи. Другого объяснения нет. Ну не ОГПУшники же так следы о потерях в поезде заметали. Один мой товарищ сказал: «Судя по фильму, фашисты гуманнее были. Они бы сразу расстреляли. И проще, и дешевле. Баржа всяко дороже, чем полторы тысячи патронов».

Но Зулейху спасли. Конечно. Главная героиня всё-таки.

Фильм заканчивается открытием робинзонады. Все, как положено. Героев оставили на необитаемом острове (извините, в тайгу), Подлец Кузнецов уплыл. И понятно , что вернется только когда все либо перемрут, либо всё-таки выживут, и помощь будет не нужна.

Группа оставшихся людей теряет человеческий облик и уничтожают остатки продуктов, что бы уж точно с голоду подохнуть. И только путешественник из параллельных миров Игнатов заставляет людей работать.



В конце Игнатов находит к своему нагану ящик патронов, и готовится к трудной судьбе. Правда, этими патронами все равно стрелять нельзя, потому что они от пистолета ТТ, который будет изобретён и взят на вооружение только в 1933 году и к нагану не подходит. Но, похоже, всем на это плевать.

В целом вторая и третья серии, как и первая унылый антисоветский треш. Он полон логических неувязок, отсутствия мотивации действий персонажей, незнания исторических реалий. Но авторам наплевать на зрителя. Они решают свои задачи, и раскрывают своё мрачное мировосприятие. Все заключенные — безвинно пострадавшие. Все ОГПУшники — мрази. Ну, кроме главного героя. Он по закону преступник, а стало быть, — хороший человек.



Чего только стоит постоянное измерение людей в «головах», как скот. Развития персонажей пока нет. Зулейха глаза не раскрыла. Она с момента посадки в поезд вообще потеряла национальность. С одинаковым успехом она может быть теперь и татаркой, и грузинкой, и еврейкой.

А источник, по которому судя по всему написана книга и снят фильм называется – Одна Бабка Рассказала….

И под конец, ссылка на подборку фотографий Казани именно в 1930 году.

https://r-hafizov.livejournal.com/503690.html