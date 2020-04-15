Александр Роджерс: Предавшие Родину теряют талант

Чума Лохматая

Чулпан Хаматова

Чтобы не говорила плохого про СССР

Киноомпания «Ррррррусское» сняла сериал «Зулейха расправляет плечи вешает на уши открывает глаза», рассказывающий об ужасах советского тоталитаризьма.По одноимённому роману Гузель Яхиной.Сами посудите: кому верить, если не Яхиной, тудыть её в Гузель.В главной ролиЧулпан Хаматова, известная правозащитница. От этого уровень неполживости фильма возрастает ещё в разы.И всё это обязательно с заунывными подвываниями, чтобы тоска и безысходность. Всё как мы любим.Начинается с кадров, рассказывающих, что жили себе богатые татары, были у них и коровы, и куры, и лошади, и куча мешков с пшеницей. И тут «новая власть» (с чего она «новая», если уже больше десяти лет действует?) хочет это всё отобрать.Известно же, что при царе-батюшке все богатыми были. А голодные бунты устраивали исключительно потому что с жиру бесились.А вот страшные большевики-коммунисты решили довести всех до нищеты. И даже, извините, «баб» (сразу чувствуется традиционное уважительное отношение татар к женщинам). Потому что, цитирую, «комиссарам топтать некого».То есть страшных комиссаров ещё в кадре нет, но уже понимаешь, что ничего хорошего от них (небось, ещё и русских, что вдвойне ужасно) ждать нечего.«Рабское сознание, которое нам так долго насаждала советская власть, – это такой посттравматический синдром, который нужно вылечить и забыть».Насаждали, видимо, в том числе песнями типа «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной Родины своей».И словами Максима Горького «Человек – это звучит гордо».Зато в роли Зулейхи Хаматова демонстрирует нам поведение гордой и своевольной татарской женщины – молчаливо терпит оскорбления и упрёки матери своего мужа, заглядывает в рот самому мужу, нормально воспринимает его уничижительные фразы «Да кому ты нужна» (а зачем тогда женился, если не нужна?) и так далее.Я вот всё жду, когда он начнёт её бить. Ведь обязательно должен. Если фильм не только про злобных большевиков-коммунистов, но ещё и про «все мужики – злобные похотливые животные», то это уже комбо! Шедевр и серьёзная заявка на Оскар.Если же ещё и главная героиня в какой-то момент осознает себя лесбиянкой… Хотя это я уже подсказываю режиссёру.Кстати, тем, что сегодня Чулпан Хаматова можета) быть актрисойб) заниматься тем, чем хочетв) нести ахинею, и за это её никто не бьёт со словами «Заткнись, дура! Лучше курей покорми!»она также обязана ненавистной советской власти, которая уравняла права мужчин и женщин уже в первые годы существования СССР.Но об этом лживые пропагандисты и люди со светлыми приспособленческими лицами стараются не вспоминать.Муженёк Зулейхи, добрый человек, готовит отравленный сахар, чтобы дать его лошади и корове, если придут из колхоза. Зерно прячет в тайнике, а в амбаре оставляет мешки, где немного зерна смешивает с опилками.А потом передумывает, и с криком «Не отдам!» убивает корову топором. Затем хочет убить и лошадей, а также замахивается на жену. Я чёртов пророк!Или это просто у автора данного, кхм, произведения плохо с фантазией?И снова заунывные песни, много их.Нет, я точно пророк! Потому что на пятнадцатой минуте муж таки избивает Хаматову ремнём.. Это серьёзная заявка на Оскар!Потом, когда Зулейха моет пол, он её ещё и гвалтует насилует. Сцена «секса» занимает примерно десять секунд, и лучшее описание этого «плачущая свинья верхом на перепуганной овце».Татары козлы, мужики козлы, комиссары козлы. Весь мир дерьмо, и посредине Гузель Солженицына в белом.Мне сложно оценить актёрское мастерство Хаматовой, потому что всю первую серию она ходит с одним и тем же перепугано-придурковатым выражением лица, которое не меняется ни на секунду (и не сильно отличается от её выражения в обычной жизни).Если Гафт когда-то написал эпиграмму «Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджакова», то что бы он сказал про Хаматову? Она же биоробот!Причём насчёт «био» серьёзные сомнения.После изнасилования Зулейха деловито потирает руку об руку, накрывает засыпающего мужа одеялом и невозмутимо продолжает мыть пол. Б – безысходность и тлен.Эту сцену сменяет очередная занудная песня. Вот серьёзно – за 20 минут повествования это уже третий или четвёртый заход на завывания. Индийское кино наоборот. Анти-индийское кино.Дальше внезапно наступает зима и они с мужем едут на телеге в лес, чтобы зарыть там ещё зерна (да сколько его у них?!). В лесу, театрально оглядываясь по сторонам (это лес зимой, там даже медведь спит!), они сгружают мешки на кладбище.Серьёзно?! Вокруг километры леса, копай – не хочу, но им обязательно нужно разрыть могилу, чтобы спрятать там свои мешки?Вы не поверите, но у них там ещё и пустой гроб закопан (или зарыт?). Видимо, специально знали, что когда-то придут комиссары, и заранее сделали фальшивую могилу с пустым гробом и надгробием. Вот до чего наркомания техника дошла!И вот, наконец (я ждал этого), на обратном пути появляются большевики. Зимой на лошадях патрулирующие лес, чтобы обыскивать телеги зажиточных крестьян.И как давай шутить, прямо выездное заседание КВН…«Мужичонка трусливый, к мамке под юбку торопится», «По-русски, небось, и не понимает ничего», «Татарочки они строгие», «А может они за грибами ездили?» – русские ведь тупые, и шутки у них обязательно дурацкие.Ну и, конечно, мешок из-под зерна нельзя было оставить в тайнике, его нужно было обязательно с собой назад вести. Дед мой на такие несуразности всегда говорил «Потому что режиссёр так приказал». Потому что иначе такое никак не объясняется.Мешок, естественно, нашли, остатки зерна в нём тоже.Бородатый дебил кидается на целый отряд конных (!) и вооружённых (!!!) красноармейцев с топором – и закономерно получает пулю.Причём красноармейцы, только что поймавшие тех, кто укрывает зерно, даже не пытаются допросить жену кулака, где они зарыли зерно. Зачем? Это же тупые русские! Убили и довольны!Зулейха притаскивает труп любимого мужа домой, укладывает на кровать и с всё тем же придурковатым выражением лица (дайте ей уже премию за лучшую женскую роль никакого плана!) ложится рядом. Такой был слон муж!Слёзы наворачиваются. Кровавые слёзы. Бедные мои глаза! Зачем я это смотрю?!Ах, да! Меня же просили написать рецензию. А зачем остальным это смотреть, насилуя свой мозг, эстетическое восприятие и логическое мышление?Лучше всех, безусловно, играет мама покойного мужа. Её крики «Зулейха!» выходят действительно глубоко противными. Такое впечатление, что бабушка вложила в них всю свою пролетарскую ненависть к режиссёру, который заставил её сниматься в этом бреде.Чуть позже приезжают злые красноармейцы и заявляют, что дом конфисковывается под сельсовет.Мышь съедает отравленный сахар (он так полгода и пролежал на печи?), Зулейху выселяют, а слепая бабка остаётся одна дома орать «Зулейха!».Злые, злые красноармейцы!И на фоне всего этого разбитная девица поёт «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов…».Дальше идёт «историческая» справка о количестве раскулаченных за 1928-30 годы. Правда не говорится, как «кулаки» в голодные годы давали зерно в рост под сумасшедшие проценты (современные микрокредитные организации нервно курят в коридоре). Ведь именно за это их люто ненавидели все остальные жители села, и ссылка зачастую была для них спасением (иначе могли и просто убить за всё содеянное). Ну и, конечно, не рассказывают о тех зверствах, которые «кулаки» зачастую вытворяли с прибывавшими в сёла учительницами, фельдшерами и механизаторами.Бедные, невинные жертвы бесчеловечного режима…Извините, но дальше я досматривать просто не стал. И так понятно (в том числе и из многочисленных рекламных роликов), что будет дальше.Злые НКВДшники, толстые и пьяные, будут издеваться, насиловать, оскорблять, пытать и снова насиловать Чуму Лохматую все оставшиеся ВОСЕМЬ (!!!), чёрт их подери, серий.И всё это под заунывный вой, «который у нас песней зовётся». Кстати, про вой. Его в хронометраже примерно треть от всего фильма. Кажется, кто-то закрысил существенную часть бюджета…Что характерно, когда это унылая пропагандистская заказуха, то получается скучная серость. Потому что продавшиеся и предавшие Родину и родню теряют талант, становятся пустыми.Это очень заметно на «творчестве» Макаревича, Серебрякова, Панина (не к ночи будет помянут), Германа и других таких же. Продавши душу, они теряют искру Творца. Остаётся только пустая гадящая оболочка, способная создавать только озлобленную и лживую серость.В общем, я не смог одолеть даже одну серию. И это несмотря на то, что заставлял себя, ибо многие очень просили написать рецензию.Как и зачем это убожество кто-то может посмотреть целиком (и не выдавить себе глаза и мозг в процессе) – я не знаю. Хотя Венедиктову и Гозману, безусловно, понравится.Зачем такое снимать в 2020 году (ещё и, я так понимаю, на государственные деньги) – решительно непонятно.Хотите, чтобы такого больше не было – не смотрите. Хотите, чтобы нашу историю, наконец, перестали поливать грязью – бойкотируйте. Ставьте дизлайки, пишите негативные отзывы, жалуйтесь администрации YouTube на разжигание, пишите отрицательные рецензии.Пора уже прекратить поток «Сволочей», «Штрафбатов», «Ржевов» и прочих «Зулейх» с обязательными злобными милиционерами и офицерами госбезопасности.ВЧК-ГПУ-НКВД-СМЕРШ-МГБ-КГБ-ФСБ – это звучит гордо. Если врагов эти аббревиатуры вгоняют в холодный пот, то значит они молодцы. И работали там всегда прекрасные люди, патриоты и гордость нашей Родины.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10032023.html