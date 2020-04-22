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Доколе будет продолжаться эта омерзительная киселёвщина?

09:18. 22 апреля 2020 220 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Можете себе представить такую ситуацию, что сняли сериал, повествующий о том, как страна, обессиленная Первой мировой Войной, потом долгой Гражданской войной, смогла за короткий срок построить самое передовое производство в мире, победить малярию, чёрную оспу и холеру.

Как всё население было обеспечено всеми возможностями медицины, бесплатным массовым образованием. Как Советский Союз одним из первых в истории человечества стал оплачивать женщине уход за рождённым ребенком, так в истории и останется под названием декрет, а людям по достижению старости стал выплачивать пенсию.

Можете такое себе представить? Правильно, конечно нет, это будет просто фантастикой, если такое покажут.

Вместо всего этого, нам показывают фильмы и сериалы, где история СССР вымазана одной чёрной краской.


Так 13 апреля стартует очередная премьера под названием «Зулейха открывает глаза». В лучших традициях Солженицына нам покажут, как «безумный» Сталин косил по сто миллионов людей в месяц, офицеров НКВД, которые день не могли прожить, не замучив невиновного человека, и разумеется, покажут страдания народа, который мучился под властью большевиков.


В наш век кредитов и ипотек, когда из любой работы могут выкинуть в секунду, когда люди за сорок не могут найти себе работу, с повышенным пенсионным возрастом, нам особенно видно, как мучились советские люди с бесплатными квартирами, с гарантированной работой и комплектом социальных гарантий.

В принципе книга Гузель Яхиной, «Зулейха открывает глаза» — это такая интерпретация «Архипелаг Гулага», и написана она по таким же источникам. Как говорила сама автор, сюжет был выстроен на основе мемуаров большого количества(!) раскулаченных людей, и реальных фактов в книге нет.

Здорово, да! На основе большего количества: это как вообще? И где она взяла мемуары раскулаченных людей, да ещё в большем количестве? То есть, если расшифровать эту клинопись, мы прочитаем: «я собрала все антисоветские байки, которые махровым цветом цвели в девяностые и переложила их на книгу, а реальных фактов у меня нету».


Гузель Яхина

Между прочим, татарские рецензенты довольно негативно отозвались о книге Гузель Яхиной. Так татарский драматург Рабит Бадулла выступил против того, чтобы Гузель называли писательницей, потому что характеры персонажей надуманны и неправдоподобны.

То есть, даже татарские критики, несмотря, что Гузель Яхина из Татарстана, пишут о том, что в книге одна фальшь, что там всё придумано, а часть идей позаимствована у товарища Солженицына. Так зачем вы сразу побежали ставить целый сериал под эту книгу? Или это мы так учим гордиться нашим прошлым, если мигом экранизируем любую ахинею, лишь бы в ней очернить СССР?

Ну что же, что актёрский состав великолепен – жалко, что получится очередное в «Круге первом», где уже после пяти минут невозможно смотреть: фальшь аж глаза режет.

Наверно, так власть заранее отмечает 75-летие Победы советского народа в ВОВ. Очередной антисоветский и русофобский фильм — «Зулейха открывает глаза» — рассказывающий об СССР в нужном для антисоветчиков свете — про «кровавый режим и десятках миллионов убитых», про «безвинные жертвы» и «невинно репрессированных» — искажающий историю и события, а также разжигающий ненависть и рознь… Либералы уверенно ведут страну по пути сепаратизма ( НКВД — русские, раскулаченные — татары).

Вирус антисоветизма накрыл толпо-элитарную власть.

Спрашивается, неужели руководство РТР и эти самые звезды не осознают того, что они делают? Что играют на поле тех, кто примерно так пытаются обесценить нашу Победу именно в канун 75-летнего юбилея, как лукаво поздравили нас американцы с Днём Космонавтики, осознанно не упомянув Юрия Гагарина.

И это, кстати, весьма характерно и для Первого Канала, который ранее участвовал в создании фильма о битве за космос, где, в частности, чуть не всё свелось к тому, что Королев сидел…, на него регулярно доносил Глушко и прочие гадости, где маршал Неделин и прочие высокопоставленные советские руководители выставлены какими-то там недоумками.

Конечно же, много чего негативного было в нашей реальной истории в различные периоды, но не с этим же связаны наши космические достижения и т.д.

Вот, например, мнение читателя о соответствующей книге:«…Далее, сама Зулейха. От обычаев своего народа она отказалась, ради чего? Она стала советской? Нет, она смотрит на плакат ВОВ «Родина мать зовёт» и говорит: «Не отдам сына, не отдам». Так кто она? Было выгодно слушаться обычаев предков — слушала, перестало быть выгодно — перестала. А так обычная приспособленка, пусть чужие сыновья гибнут, а я если что, найду потом немца какого-нибудь».

Современная власть всё ещё все наши достижения и победы рассматривает в отрыве от Сталина и СССР и даже с «наездами» на тех наших военачальников, над памятью которых, как и над памятью всех наших воинов, издеваются на Западе и даже в бывших республиках СССР.

Но вернёмся к власти, которая начинает биться в агонии и старается любыми путями опорочить Советский Союз, плодами которого она пользуется до сих пор. Возрождение СССР в любом формате, а также возвращение России в правовое поле, неизбежно приведут к самому настоящему «раскулачиванию» и экспроприации наворованных у народа активов.

А кинофильм «Зулейха открывает глаза» с Хаматовой в главной роли, стал ещё одним идеологическим пасквилем, пытающимся убедить россиян в том, что да, сейчас всё очень плохо, но в СССР было ещё хуже… Так что терпите и радуйтесь, что вас пока ещё не ставят к стенке — без суда и следствия! Лучше бы она глаза не открывала…

Доколе это будет продолжаться?


ИАЦ


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Источник.
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Подонка Киселёва – выдворить из страны!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4985163.html

Метки: #десоветизация, власть, десталинизация, Культура, либералы, ложь, мразь, народ, советский, ссср, фальсификация

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14800 7252
    BlackCat 22 апреля 2020 в 9:36

    Не нравится – не смотрите.

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  • 203 165
    Andrew Drozdov 22 апреля 2020 в 9:53

    Сериал “Зулейха …” обратил внимание на некоторые моменты.

    Первое. По принципиальным вопросам нет разницы у канала “Россия”, “newsru.com” или BBC. Все они обслуживают интересы либералов, и спор лишь о деньгах. У всех этих ресурсов есть один лишь враг – желание народа умерить аппетиты их хозяев и их собственные. Не зря все эти ресурсы отбросили разногласия и зашлись в восторге от сего пасквиля. Сталинизм в их понимании знаменует самое страшное – ответственность перед народом за качество бизнеса, управление, аппетиты.

    Второе. Принцип богемы один – бить пяткой в лицо тому, кто позади. Урвать лучшее место у кормушки. Живя по этим принципам, они всегда чувствуют страх, что появится более сильный и отодвинет их от кормушки. У них нет времени на сантименты. Они жутко ненавидят тот народ, из которого вышли, как напоминание, что они могут вернуться назад и счастье большой миски невечно.

    Третье. Бесполезно требовать совести у Зулейхи Хаматовой и иже с ней. Они ненавидят нас и боятся нас. Не из наших рук они получают наши деньги, но мы можем попросить ответа. Поэтому они будут проклинать нас и всё, что нам дорого, выслуживаясь перед большим кошельком.

    По следам происходящей вакханалии возникают вопросы и к фонду Зулейхи Хаматовой. Насколько там всё чисто, её мотивация и скрытые цели. С трудом верится в чистоплотность персонажа, влезшего в столь одиозный проект, да ещё на фоне приближающегося юбилея Великой Победы.

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