В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
10:14. 15 апреля 2020 167 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: АГН «Москва»
В России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах, за сутки – 3388 случаев, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
“За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 3 388 в 65 регионах… В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах”, – говорится в сообщении.
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 1774, Подмосковье – 272, Мурманской области – 137, Санкт-Петербурге — 130 и Ленинградской области — 108.
За сутки в РФ умерли 28 пациентов с коронавирусом, за весь период – 198 человек.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51173-v-rossii-vyyavili-3388-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html
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Заболевших в России коронавирусом можно разделить на
разные возрастные группы:
Дети- 5%;
18-45 лет- 44,5%;
46-65 лет- 36,5%;
66-80 лет- 9%;
старше 80 лет- 5%.
Источник: Правда-TV.ru