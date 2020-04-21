Короновирус: бессимптомная пандемия

Растерянность, которую принесло объявление пандемии в ряды высших управленцев, на самом деле была здесь всегда, а текущая ситуация просто её проявила. Никто не оказался готов к подобным сценариям и только Китай показал всем свой мобилизационный потенциал.

Вспышка эпидемии короновируса застала человечество врасплох и вопреки тому, что нет достоверных массовых способов тестирования и более 60% протестированных не имеет вообще никаких симптомов, большинство стран объявило карантин, закрыв границы, предприятия, ограничив передвижения граждан. [ 77 ] Цели происходящих процессов находятся на поверхности, а ее исполнители — безвольные представители власти, которые из-за своего страха и некомпетентности, готовы разрушить свои государства, но обо всём по порядку.

Прошедший март резко преобразил жизнь всей планеты . Объявленная пандемия короновируса разрушила прежний мир: закрыты границы, остановлены целые отрасли экономики, офисные сотрудники перешли на удалённую работу, прекращено авиасообщение, а страны одна за другой вводят режим домашней изоляции для своих граждан . Событий подобного уровня не было со времён Второй мировой войны и подавляющее большинство людей, включая локальные элиты и представителей местных властей, не понимают, что происходит. Это выражается в откровенной панике, неадекватных и противоречивых действиях, основанных на эмоциях, а не на объективной информации, которой, собственно и нет. Постараемся разобраться, какие нас ждут последствия, в чём смысл происходящих событий и являются ли они неожиданными.



Локальные элиты дезорганизованы и во многих странах кризис осложняется активизацией оппозиции, пытающейся воспользоваться нештатной ситуацией и обострением прочих внутренних конфликтов. Болото противоречивых и фактически незаконных решений, создаваемых местными властями во всём мире, всё дальше тянет их ко дну.

При рассмотрении текущих событий нужно отдельно выделить и обозначить угрозу от самого вируса вместе с пандемией и отдельно рассмотреть происходящие фоновые события с последствиями от применяемых карантинных мер. Также для осознания происходящего требуется понимание хотя бы самого наличия глобального исторического процесса и структур, имеющих возможность и ресурсы для постановки целей в его отношении.



Если этого нет, вы можете и дальше заниматься домашним хозяйством. Для тех, кто хотя бы в общих чертах понимает глобальный исторический процесс, последние события этого года не являются ни неожиданными, ни самостоятельными. Но сначала всё же попробуем разобраться, что представляет собой сам короновирус и что известно о нём на данный момент.

Короновирус

Первого заболевшего короновирусом выявили 17 ноября, а не в декабре, как предполагалось ранее, им оказался 55-летний житель китайской провинции Хубэй. [ 70 ]

Но приступили к изучению самого вируса только в конце года: 30 декабря три бронхоальвиальных образца были получены от пациента, больного пневмонией с неизвестной этиологией, близкой к вирусу, установленному в ходе вспышки SARS 2002-2003 в уханьской больнице Джинунтан.



Были получены положительные пробы на пан-бета-короновирус. После работы с пробами были выделены основные последовательности генома данного типа вируса. Изучение полной последовательности генома COVID-19 и других доступных геномов Бетакороновируса показало, что выделенный вирус ближе всего к вирусу летучих мышей. [ 71 ] Но первый зарегистрированный — это совсем не значит, что первый заболевший. короновирус не имеет специфических симптомов и мог беспрепятственно распространяться и в других странах и регионах Китая .

Новую короновирусную инфекцию обозначили как SARS-CoV-2. Такое название дано, поскольку вирус генетически схож с вирусом SARS-CoV, который был в 2003 году, а вызываемое им заболевание именовали COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019).

Так выглядит новый короновирус. Снимок сделан новосибирскими учёными в лаборатории «Вектор» [ 9 ] Впрочем похожим образом выглядят все короновирусы.

короновирусы — семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у короновирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», она продавливается вирусом в клетку, и за ним РНК вируса входит в клетку. [ 13 ] COVID-19 представляет собой заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти. [ 14 ] Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики. В большинстве случаев (примерно в 80 %) какое-либо специфическое лечение не требуется, а выздоровление происходит само по себе. Тяжёлые формы болезни с большей вероятностью могут развиться у пожилых людей и у людей с определёнными заболеваниями, включающими астму, диабет и сердечные заболевания. [ 14 ] ВОЗ: Свыше 95% скончавшихся в Европе от COVID-19 пациентов — люди старше 60 лет. Заболевание вызывается новым вирусом, у людей к нему нет приобретённого иммунитета, поэтому к инфекции восприимчивы люди всех возрастных категорий. Распространяется вирус воздушно-капельным путём через вдыхание распылённых в воздухе в процессе кашля или чихания капель с вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот. К числу эффективных мер профилактики относится частое мытьё рук и соблюдение правил респираторной гигиены. [ 14 ] Примерно в 15 % случаев заболевание протекает в тяжёлой форме с необходимостью применения кислородной терапии, ещё в 5 % состояние больных критическое. По состоянию на 1 апреля летальность заболевания оценивается примерно в 5 %. [ 14 ] Большинство заразившихся новым короновирусом — 80 процентов — переносят болезнь в легкой форме. [ 27 ] 11 марта распространение вируса было признано ВОЗ пандемией (означает распространение нового заболевания в мировых масштабах). По заявлениям ряда специалистов эта эпидемия является первой в истории человечества пандемией, поддающейся контролю. [ 14 ] 1 апреля на совещании при президенте РФ вице-премьер Татьяна Голикова доложила о результатах исследований уже российских учёных, которые говорят о том, что часть населения уже переболела вирусом, выработав иммунитет: «В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому короновирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой короновирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому короновирусу». [ 20 ] Это может говорить также и о том, что часть населения уже либо переболела новой инфекцией. Динамика роста числа инфицированных COVID-19 в 2020-м году: 10 января — 100 случаев 24 января — 1000 28 января — 5 тысяч 12 февраля — 50 тысяч 6 марта — 100 тысяч 26 марта — 500 тысяч 2 апреля — более 1 млн. 19 апреля — более 2,2 млн [ 18 ] Как и любой вирус, SARS-Cov-2 быстро мутирует и изменяется под воздействием окружающей среды: И на апрель месяц учёные установили, что по миру распространяются уже три совершенно разных типа COVID-19. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджа, которые проанализировали «генетическую историю» короновируса нового типа. Команда ученых проанализировала 160 полных геномов вируса, отобранных по всему миру в период с 24 декабря 2019 года по 4 марта 2020 года. Исследователи выявили три различных «варианта» COVID-19, обозначив их как А, B и C. Анализ штаммов показал, что тип А – исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц – не был самым распространенным в Китае. Эта вариация обычно встречается в США и Австралии. Тип А, по-видимому, мутировал в тип В. Согласно исследованию генотипов вируса, эпидемию в Китае вызвал тип В. Этот вариант характерен в основном для Азии, он не продвинулся далеко

за пределы региона без дальнейших мутаций. Тип C, «дочерний штамм» типа B, уже возник за пределами Китая и встречается в основном у жителей Европы. [ 80 ] Первыми о возможной эпидемии короновирусов, связанных с летучими мышами, сообщили российские учёные: Профессор Дальневосточного университета Михаил Щелканов — вирусолог, ведёт регулярный мониторинг природно-очаговых вирусов. В 2013 г. в статье «короновирусы человека (Nidovirales, Coronaviridae): возросший уровень эпидемической опасности» в журнале для профессионального медицинского сообщества «Лечащий врач» он предупреждал об опасности активации природных очагов короновирусов, связанных с летучими мышами. В 2015 г. в «Тихоокеанском медицинском журнале» в статье «Ближневосточный респираторный синдром: когда вспыхнет тлеющий очаг?» [ 81 ]

«Я глубоко озабочен быстрым распространением инфекции по всему миру. За последние пять недель мы увидели почти экспоненциальный рост числа новых случаев, которые зафиксированы почти в каждой стране или территории. За прошедшую неделю количество умерших практически удвоилось. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 млн подтвержденных случаев и 50 тыс. смертей [от короновируса]», — сказал 1 апреля Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге. [ 36 ]

Заболевание распространилось по всей планете: более 200 стран выявили инфицированных. Большинство государств ввели те или иные ограничения на перемещение и деятельность населения. Из Европейских стран Беларусь и Швеция на сегодня — единственные, которые не ввели карантинные меры.

Но хронология развития пандемии была бы неполной, если не учесть несколько моментов: первое — это мероприятие под названием «Событие 201», проведённое институтом Хопкинса и фондом Билла Гейтса, за несколько недель до начала распространения нового вируса в Китае, моделировало глобальную пандемию именно короновируса. Смоделированная пандемия короновируса предполагала, что из-за инфекции в мире погибнут 65 млн человек.



Сейчас в Центре по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса оправдываются, что они не прогнозируют такое же количество жертв в случае COVID-19. Хотя модель распространения инфекции очень похожа на то, что происходит сейчас.

При этом научное учреждение не является просто неким аналитическим агентством, а представляет из себя в том числе госпиталь и лабораторию в Балтиморе, где проводятся биологические исследования. Их заказчиком выступают в том числе и правительственные организации, включая DTRA, известную своей сетью биолабораторий у границ с Россией. [ 78 ]

Стоит отметить, что марте оставивший свою компанию Microsoft миллиардер полностью решил посвятить себя благотворительной деятельности. [ 85 ] И ранее Билл Гейтс занимался финансированием разработок печально известных вакцин от различных заболеваний, сейчас же он планирует этим заняться очень основательно, пустив свои средства для открытия 7 фабрик, производящих вакцины.

Вообще же Билл Гейтс обозначился в этом процессе как игрок международного уровня, не только запуская идеи о том, что мир теперь живёт в «новой нормальности», которая должна привести к тотальной вакцинации, но и много лет выступая в качестве основного источника финансирования Всемирной Организации Здравоохранения, мнение которой в условиях пандемии воспринимается местными властями чуть ли никак обязательные к исполнению приказы. Миллиардер также является сторонником жёстких карантинных мер и заранее призывал государственные власти закрыть свои страны.

Но три разных типа короновируса ещё не все: на смену короновирусной инфекции COVID-19, которая сейчас находится на слуху во всем мире, может прийти новое, еще более опасное заболевание. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, профессор Игорь Гундаров.



Он указал на то, что с появлением нового короновируса число больных гриппом и ОРВИ стало постепенно сокращаться — в среднем на семь тысяч человек только в Москве. При этом зараженных COVID-19 становится только больше. Аналогичная ситуация может произойти после победы над пришедшим из Китая заболеванием.

«короновирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — сказал эпидемиолог в интервью «Вечерней Москве».

Гундаров согласен с мнением своих итальянских коллег о том, что новый короновирус сезонный и к лету его не станет. А вот следующей зимой возможна очередная вспышка. Причиной же столь стремительного распространения заболевания, по мнению профессора, стала успешная борьба с другими вирусами, в частности гриппом типа А и Б. CVOID-19 фактически занял освободившуюся нишу.

«Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», — отметил вирусолог. По мнению Игоря Гундарова, многие летальные исходы, приписываемые новому заболеванию, могут быть вызваны вообще другой инфекцией. Дело в том, что медики диагностируют сразу набор короновирусов, а не отдельно COVID-19. [ 82 ]

Информация о симптомах, осложнениях и способах передачи нового короновируса по версии Минздрава РФ.





Во всём мире проводят дезинфекцию транспорта, помещений и даже улиц, но учёные из Германии пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет — только нежизнеспособные. Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика Штрека не обнаружили вирусов. Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях. Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей.

Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды, согласно Штреку, невозможно, и вирусолог недоумевает, почему супермаркетам можно работать, а парикмахерские и магазины одежды должны быть закрыты. [ 40 ]

И действительно вирусы имеют генетический материал, однако лишены собственного клеточного строения и не размножаются без живой клетки: «У вирусов нет собственного обмена веществ, и для синтеза собственных молекул им необходима клетка-хозяин. По этой причине они не способны размножаться вне клетки» [ 41 ]

Проблемы со статистикой

Объективного числа инфицированных новым вирусом нет и не может быть. Вся статистика по короновирусу имеет три основные проблемы: первая — это неадекватная система тестирования, вторая — это различные методы подсчёта умерших с короновирусом и умерших от осложнений Covid-19, третья — в разных странах используют разные критерии тестирования и внесения в списки, что совершенно не учитывается при публикации данных. И на фоне противоречивой информации о самом вирусе, необъективная статистика приводит к ошибочным решениям.

Newsweek и Bloomberg сообщают о том, что «миллионы поставленных Китаем тестов не работают». В Турции «точность первой партии тестов была 35%». [ 45 ] [ 46 ] Практически игра в напёрстки и часть результатов этих тестов нашла своё отражение и в общей статистике. Американские тесты от CDC (Центра по контролю за заболеваниями) также не работают должным образом. Также все эти тесты не говорят о том, насколько сильно инфицирован человек.



Почему это важно? Потому что необходимы миллионы активно размножающихся в организме вирусов, для того, чтобы начать говорить о болезнях им вызываемых. Небольшое количество вирусных частиц, плавающих в клетках тела, не имеет значения. Врачи не осмеливаются открыто поднять эту проблему, а большинство слепо верят любым цифрам в большую сторону. [ 47 ]



Такая же ситуация складывается с тестами и в России: «В Минздраве России признали, что треть тестов на короновирус врёт» [ 48 ] Хотя ранее сообщалось, что «Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для выявления COVID-19». [ 49 ]

«Проводилось исследование, в котором участвовали 1400 пациентов. У 300 из них тест дал отрицательный результат на короновирус. Однако компьютерная томография легких показала изменения, характерные для новой инфекции. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев подчеркнул, что именно томография является более надежным методом диагностики нового заболевания».



Что делает дальше Министерство здравоохранения? По-умолчанию считает, что в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым короновирусом.

Другие специалисты критикуют сам метод тестирования: «Проблема в том, что данный тест, как известно, не говорит абсолютно ни о чём. Он использует «амплификацию», то есть берёт очень-очень малое количество ДНК и выращивает её экспоненциально, пока она не будет проанализирована. Очевидно, что любые мельчайшие загрязнения в образце также будут усилены, что приведёт к потенциально грубым ошибкам в результатах.

Во-вторых, он ищет только частичные вирусные последовательности, а не целые геномы, поэтому идентификация одного патогена практически невозможна, даже если вы игнорируете другие задачи.

Все эти тестовые наборы, отправленные в больницы, в лучшем случае говорят аналитикам, что у вас есть вирусная ДНК в ваших клетках. И которые есть у большинства из нас, большую часть времени. Он может сообщить о том, что вирусная последовательность связана с определённым типом вируса – скажем, с огромным семейством короновирусов. Но на этом всё.

Идея о том, что эти наборы могут выделить конкретный вирус, такой как SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, полная ерунда. И это даже не касается другой проблемы – вирусной нагрузки». [ 50 ]

Пациенты, у которых есть только незначительное количество того, что может быть короновирусом, будут помечены как инфицированные. Их поместят в карантин, госпитализируют, напугают и будут лечить различными токсичными препаратами. Помимо этого, поголовное тестирование становится дополнительным инструментом увеличения цифр, «принуждения к изоляции» и психологического давления на население. В ряде стран отказались от этой практики.

Известный патологоанатом Рудольф Вирхов писал: «Если бы я мог снова прожить свою жизнь, я бы посвятил её доказательству того, что микроорганизмы находят свой естественный дом — больную ткань, не являясь причиной болезни. Это также как комары обитают в застойной воде, но сами не являются причиной её состояния». Без различных патологий сейчас нет никого, и в силу отсутствия тщательного обследования неправомерно говорить о смерти от короновируса, но есть и более очевидные искажения:

«Итальянские врачи ведут статистику смертей с указанием каждого случая заражения короновирусом. С виду все правильно, но что получалось на самом деле? Даже если человек поссорился с девушкой и спрыгнул с колокольни, а у него нашли в крови короновирус, то эта смерть записывалась в раздел умерших от короновируса.

Душераздирающие картины вывоза гробов из Ломбардии посекли остатки психики у многих, но объяснение было достаточно простым. В Ломбардии закрыто все, включая похоронные конторы и даже крематории, поэтому заниматься этим просто было некому. Учитывая климат в Италии и тот факт, что специальных холодильников-хранилищ для большого количества тел там тоже нет, пришлось вывозить эти гробы для утилизации в соседние регионы.



И это просто технический вопрос, а вовсе не показатель конца света». [ 28 ] Также значительную статистику заболеваемости и смертности в Италии дают неадекватные условия в больницах и внутрибольничное распространение инфекций, которые отметили китайские эксперты, прибывшие на помощь коллегам из Ломбардии.

Для сравнения Сравнение с данными по осложнениям от гриппа и пневмонией также не позволяют сделать вывод об адекватности принимаемых мер: «Сравнительный анализ пандемии гриппа (H1N1) pdm09 в России (2009 -2010 гг.) и последующих эпидемий (2011 – 2014 гг.)”, ФГБУ «НИИ Гриппа» Минздрава России». [ 75 ] «По данным академика РАМН, главного терапевта-пульмонолога страны, директора ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России Александра Чучалина, в 2014 году от пневмонии умерло 42 тысячи россиян, что на целых 10 тысяч человек, или почти на 30%, больше, чем в 2013 году». [ 51 ] «В пандемию гриппа 2009 — 2010 годов умерло от лабораторно- подтвержденного гриппа 622 человека в 49-ти наблюдаемых городах с населением 43 млн человек. Если экстраполировать на все население России (145 млн чел.), это составило бы 2097 человек…Дополнительная смертность, обусловленная обострениями хронических соматических заболеваний после перенесенного гриппа, среди населения Санкт-Петербурга в пандемию 2009 — 2010 годов составляла 52,3 случая на 100 тыс. населения. Если этот показатель экстраполировать на 145 млн населения РФ, то получим, что в связи с гриппом умерли от соматических и инфекционных заболеваний еще 75 835 человек. Вместе с умершими от лабораторно подтвержденного гриппа это составляет около 78 тыс. человек.» [ 29 ] Может это и завышенные данные, но, например, совпадает со смертностью от осложнений после гриппа в США.

Большое количество смертей связано также с неправильным использованием аппаратов ИВЛ. «После того как обнаружилось, что в Нью-Йорке погибает 80% пациентов на вентиляции лёгких, врачи ограничили их использование». [ 43 ] Один из учёных подтверждает, что «принудительная вентиляция может ухудшить состояние лёгких». [ 44 ]



Медицина в США — большой бизнес, для которого пандемия является прекрасным средством увеличения капитала: Центр по Контролю Заболеваний (CDC) создавал все условия для увеличения статистики по короновирусу, доплачивая за каждого выявленного больного и в три раза увеличивая выплаты больнице, если пациента ставят на вентиляцию. [ 69 ]



Правительство России также ввело значительные поощрения медработникам и доплачивает больницам за короновирусных больных. Что будет делать в данных обстоятельствах практически любой главный врач? Правильно, увеличивать статистику.

И на основе этих данных принимаются решения о судьбах миллиардов людей.



Искусственное или естественное происхождение?

Что представляет собой короновирус, мы можем судить исключительно из противоречивых публикаций разного рода специалистов по вопросам микробиологии, вирусологии и медицины.



Разбираясь с этим вопросом, нужно всегда помнить о том, что любой, пусть даже искусственно рекомбинированный вирус, является частью природы и будет опасным для жизни только тогда, когда организм человека уже болен и ослаблен. Но в конечном итоге, биологическое оружие это или нет, этот вопрос не имеет особого значения, так как последние вскрытые статистические данные из Китая говорят о том, что летальность от нового вируса не превышает летальность от сезонных вспышек гриппа, находясь на уровне 1% от инфицированных.

В 2015 году появилась публикация в журнале Nature: «Американские биологи создали смертельно опасный короновирус, экспериментируя с летучими мышами».



По данным издания, биологи создали вирус, способный напрямую заражать человека и вызывать его смерть. Исследователи экспериментировали с созданием гибрида короновируса летучей мыши, обитающей в Китае. Они скрестили поверхностный белок SHC014 с вирусом SARS, который взяли из легких летучих мышей.



В результате получился вирус-мутант. Тесты доказали, что он способен очень быстро и активно развиваться в клетках человеческого тела. Чем это грозит миру, можно только гадать. Ученые сходятся во мнении, что вирус-мутант способен унести массу жизней. [ 76 ]

Карта биолабораторий мира. Источник: CSIS [ 7 ]



О том, что надвигается реальная угроза глобальной биологической войны, год назад предупреждал сам секретарь совета безопасности РФ Сергей Патрушев, который в интервью «Российской газете» заявил об открытии США около 200 биолабораторий по всей планете и наличии серьёзной угрозы от биологического оружия нового поколения. «В результате расширения транспортных связей, миграции, изменения климата в мире появляются новые инфекционные заболевания, увеличивается оборот инфекций от континента к континенту.



Помимо эпидемиологических рисков нарастает проблема устойчивости к противомикробным препаратам. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве и промышленности также имеет свою обратную сторону. Человечество стало не только бороться с биологическими угрозами, но и создавать их.

Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. Так, Пентагон последовательно создает биологические лаборатории, о которых вы спрашиваете.

В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности». [ 6 ]

Активно распространяется версия о том, что пандемия является либо утечкой, либо диверсией: 13 апреля британская Daily Mail сообщила, что ранее Соединенные Штаты выделили 3,7 млн. долларов США лаборатории в Ухане для проведения экспериментов на летучих мышах, которые вероятно распространили короновирус. [ 79 ] США и Трамп в свою очередь начали активно обвинять в произошедшем Китай. [ 83 ]

Люди и звери поменялись местами: всё чаще по опустевшим городам начинают гулять дикие животные.



«Предсказания» или программирование?

В 1981 году Дин Кунц издал свой роман «Глаза тьмы», а в 2008 году вышла в свет редакция, где вместо русского города была зачем то вставлена Ухань. «…Китайский ученый по имени Ли Чен перебежал в Соединенные Штаты, имея при себе дискету с записями о новом, самом важном и опасном за десять лет биологическом оружии Китая.



Они называют его «Ухань-400», потому что оно было разработано в их генетических лабораториях в окрестностях города Ухань», — говорит один из героев книги. «Ухань-400» — совершенное оружие. Оно воздействует только на людей. Ни одно другое живое существо не может стать его носителем».



В книге также говорится, что данный вирус «гораздо хуже Эболы» и может быть использован для уничтожения населения целых городов и даже стран. [ 19 ] В этой истории, за исключением искусственности происхождения вируса и собственно названия города, других совпадений нет.

Более точное предсказание нашли в другой книге: «Где-то в 2020 году по планете начнет распространяться заболевание, которое чем-то напоминает пневмонию. Все известные методы лечения окажутся бессильными против вируса. Появится болезнь внезапно и точно так же исчезнет, вернувшись спустя десятилетие.



Затем вирус исчезнет навсегда». Книга «Конец дней: предсказания и пророчества о конце света» была написана Сильвией Браун в соавторстве с писательницей Линдсей Харрисон и опубликована за пять лет до смерти Браун, которая умерла в 2013 году в возрасте 77 лет. [ 23 ]

В 2011 году режиссер Стивен Содерберг снял фильм «Заражение» по сценарию Скотта Бернса. По сюжету фильма, героиня американской актрисы Гвинет Пэлтроу заражается в Китае вирусом неизвестной этиологии и погибает, а ее смерть вызывает панику во всем мире – вирус, придуманный кинематографистами, убивает 26 млн человек…

ИАЦ

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