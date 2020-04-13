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Фото дня. США: Символ Великой депрессии 1930-х вернулся – молоко уже уничтожают

09:19. 13 апреля 2020 269 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Одним из Символов той Великой депрессии, что пережили США в начале 1930-х годов, стал образ слитого на землю молока. Причинами уничтожения еды, столь нужной массе безработных, были, видимо, несколько обстоятельств.

Во-первых, упали цены, во-вторых упал покупательный спрос – денег у людей не стало.

И американские молочные компании предпочли сливать в землю свою продукцию вместо того, чтобы, скажем, бесплатно раздать её массе голодающих. Да-да голодомор в США унес тогда почти 6 миллионов жизней. Правда про это как-то вспоминать в среде адептов Города на Холме не принято…
И вот сегодня в инете появилась, будто реинкарнация, свежая фотография, которая зафиксировала буквально ту же картину, что была и 90 лет назад – молоко сливается в поле. США. Апрель 2020 года. Как говорится: "Получите и распишитесь".

Пишут ещё: "Американские фермеры во Флориде сливают в землю молоко… Примерно 7% всего произведенного за неделю молока было уничтожено таким, или похожим образом, а молочных коров забивают на мясо… С некоторыми другими продуктами та же история, поскольку все рестораны в стране и прочие точки общепита закрыты, а образовавшиеся излишки продуктов сбыта не находят".

И это притом, что Трамп объявил уже "Ситуацию масштабной катастрофы" (Major disaster) по всем Соединенным Штатам, и еда всем очень понадобится.

Америка. Апрель 2020 года.
Цитата из Твиттера: "Farmers from across the country are being asked to dump their milk this week, as the restaurant and food service demand crumbled rapidly due to COVID-19. ( Ben Butler, Twitter )".
Перевод: "Фермеры по всей стране (США) получили просьбу сбрасывать свое молоко на этой неделе, поскольку ресторанам и кафе приказано быстро закрываться в связи с коронавирусом".
То есть, мы видим повторение старой американской истории: Если в кризис нет платежеспособного спроса – еду они уничтожают.


Фото agprofessional.com


Америка 1930-е годы.
Молоко – в землю. Голодомор – людям:













"Очередь за бесплатным питанием".
Скульптор Джордж Сигал.
Мемориал Франклина Делано Рузвельта, Вашингтон:




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10024976.html

Метки: 30ые годы, безработица, голод, история, кризис, США

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8048 6474
    марина 13 апреля 2020 в 10:34

    Люди ,вы звери ,но наши олигархи добрее ,выделяя по нескольку млн РУБ РФ из своих 10 млрд долларов и Кот этому аплодирует ,главное не возвращаться в СССР ,а только к кастовому обществу-он ведь волхвом будет или жрецом там,но добрым и кто-то ведет его маленький бизнес ,потому ,как домик у моря -это прелестнее ,чем квартирка в погибшем городе.

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    1
    • 15500 486
      Русофилмарина 13 апреля 2020 в 10:55

      СССР это кастовое общество руководимое ЖРЕЦАМИ.
      Т.е общество где служители КУЛЬТА и ВЕРЫ (в коммунизм) взяли верх над ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
      Аналогов почти нет.
      Редкий случай когда ШАМАН становится главнее ВОЖДЯ

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      • 8048 6474
        маринаРусофил 13 апреля 2020 в 11:19

        ну да ,что хотел Сталин в 1953 устранить ,отделив ЦК КПСС от Правительства,но его за это и пришибли ,от реальных денег кто же хотел уйти ,а кто сегодня главный -опять не производитель -олигарх и его команда Заде и Киркоровы+продавцы+чиновники (больше чем в СССР).Где производитель Степаныч-решает проблемы своей семьи сам и рад,что позволяется пока,КПСС бы поставили в шеренгу.Но надолго ли ,они всё отстроили себе , а рабочих мест ,кроме ДВ нет .Как когда-то Англия ,уничтожив деревню и ремесленников и издав указ о бродяжничестве ,выселило население (за деньги в долг на много лет)в Америку для захвата и выживания .Добрый царь Путин немного заложил в Конституцию ,но они (кланы шуваловых) и этого не хотят ,отодвигая голосование.Они построили царство,где люди лишние.Жаль, что Кирил врет ,это не господнее наказание ,иначе бы эта элита передохла ,как лишняя в одну неделю и ничто её бы не спасло ,нет жива,и устраивает концерты онлайни Да! -корпоративы организуют онлайн-чтобы выжить оказывается ???и КВН тоже.Улыбайтесь господа ,улыбайтесь.

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    • 9510 8320
      Русамарина 13 апреля 2020 в 11:02

      Брошенные русские деревни никому не нужны, кроме таджиков.
      Не удивлюсь, если олигархи в России вместо молока будут
      сливать нефть.

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  • 14107 6863
    BlackCat 13 апреля 2020 в 10:42

    Глупцы…

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  • 15500 486
    Русофил 13 апреля 2020 в 10:57

    Что сказать.
    ИДИОТАМ всё одинаково
    https://www.youtube.com/watch?v=s1EMIVLoyOg

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