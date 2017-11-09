Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2017

Серию небывало резких заявлений в адрес Украины озвучил в эфире «Польского радио» министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Министр давал интервью по итогам посещения им Львова (4—5 ноября). И на вопрос, будет ли он рекомендовать президенту Польши Анджею Дуде осуществление визита на Украину в декабре 2017 года, ответил уклончиво-отрицательно.

Витольд Ващиковский сообщил, что президент сам будет решать этот вопрос, а он (министр) для начала хотел бы ознакомить Анджея Дуду с результатами собственных переговоров. И результаты эти, в интерпретации министра, крайне неутешительны. Он назвал два камня преткновения: проблемы в сфере образования и вопросы реституции церковного имущества.

Однако после этого министр выступил с рекомендацией Украине строить свою историю не на «героях» УПА* и ОУН*, а на «героях» Майдана (так называемая «небесная сотня») и войны в Донбассе (нацистские «добровольцы»-каратели). Таким образом, Витольд Ващиковский определил главную проблему польско-украинских отношений — строительство украинского государства на идеалах бандеровщины.

Об уровне проблемы свидетельствует факт слабо завуалированной угрозы в реплике Ващиковского. Он говорит, что со стороны Украины является глубокой ошибкой считать, что Польша будет «поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных».

Фактически это ультиматум. Он сформулирован не так жестко, как месячной давности венгерский. Напомню: Будапешт пригрозил блокировать все проукраинские мероприятия в рамках ЕС и НАТО и уже начал осуществлять эту угрозу. Но и требования Венгрии были значительно умереннее и касались только обеспечения интересов венгерского меньшинства в связи с принятием Верховной радой закона, фактически отменяющего образование на языке национальных меньшинств.

Польша, в отличие от Венгрии, требует от Украины пересмотреть официальную идеологию и трактовку Киевом чувствительных для Варшавы исторических проблем. Чтобы было понятно: это все равно что потребовать от России отменить празднование Дня народного единства, поскольку ополчение Минина и Пожарского польский гарнизон в Кремле обижало.

Характерно также, что, несмотря на усилия Киева нивелировать негативный эффект от своих инициатив в сфере образования, как Польша, так и Венгрия продолжают занимать жесткую позицию.

Украина обещала дифференцированное применение закона к разным национальным меньшинствам (фактически давая понять, что он направлен только против русскоязычных граждан страны) и даже подписала соответствующие двусторонние меморандумы. Тем не менее Варшава и Будапешт требуют отмены закона, хоть и не всегда заявляют об этом прямо.

По сути, восточноевропейские страны, бывшие лоббистами украинских интересов в ЕС (Польша и вовсе заслуженно носила титул «главного европейского адвоката Украины»), не просто отказывают Киеву в дальнейшей поддержке, но погружают его в дипломатическую изоляцию.

Заметим, что бандеризация украинской политики началась не сегодня и не вчера. Ющенко, будучи президентом, даже присваивал Бандере и Шухевичу (наиболее одиозным руководителям ОУН* и УПА*) звания героев Украины. Но тогда это Польшу не очень беспокоило. До ультиматумов дело не доходило.

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Впрочем, фактическую дипломатическую изоляцию Украины осуществляют не только восточноевропейцы. Скорее они даже вторичны. ЕС (в лице Франции и Германии) давно устранился от работы в нормандском и минском форматах, сбросив контакты с Россией по вопросам реализации Минских соглашений на спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Все бы ничего, но США не являются участником (или гарантом) соответствующих форматов и никаких обязательств на себя не принимали.

Сами США в лице Волкера также изолируют Украину от активного участия в переговорах, решающих ее судьбу. Киевские «патриоты» давно уже бьются в истерике по поводу того, что Волкер встречается с глазу на глаз с Сурковым, обсуждает «Украину без Украины» (против чего всегда яростно восставал Киев), а потом только доводит до киевских властей новые руководящие указания.

Последнее из них в очередной раз продемонстрировало вторичность Киева. Волкер просто «не рекомендовал» Украине подавать свой проект резолюции ООН о введении миротворцев в Донбасс, «посоветовав» договариваться с Россией.

В Киеве попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Там высказали резонное предположение, что договариваться с Россией на самом деле будут США, а Украине надо будет эти договоренности только исполнять.

Но при этом заявили, что поскольку интересы Украины и США полностью совпадают, то такой формат переговоров для Киева даже лучше, чем прямое общение с Россией.

Это они лукавят. Если вы напрямую не участвуете в переговорах о своей судьбе, то никто ваши интересы отстаивать не будет. Кстати, резко ужесточившаяся позиция Варшавы и Будапешта по отношению к Киеву — отличное подтверждение этой аксиомы.

Просто надо же как-то объяснить населению, как случилось, что «весь мир с нами!» (образца 2014 года) через неполные четыре года превратилось в «весь мир договаривается с Россией за наш счет».

Между тем жесткие требования к Украине от стран Восточной Европы полностью повторяют действия западноевропейцев полуторагодичной давности. Тогда Париж и Берлин требовали от Киева строго выполнять Минские соглашения, но не особенно огорчались продолжавшемуся украинскому саботажу. Они просто использовали этот саботаж как аргумент для фактического отказа от учета позиции Киева и изъятия его из переговорного процесса в формате Россия — ЕС — Украина, превратившегося в двусторонний (ЕС — Украина).

Теперь и восточноевропейцы нашли повод для аннулирования своих обязательств по отношению к Киеву и выходят на прямые контакты с Москвой по поводу судьбы остатков Украины.

Американцы — последние, кто, уже не учитывая позицию украинской власти, пытаются контактировать с ней в вопросах продвижения собственной позиции. Они еще рассчитывают на то, что ручной киевский режим (готовый исполнить любое приказание) может послужить аргументом для выторговывания у России хоть каких-то уступок.

Но уже и США максимально понизили (до одного Волкера) уровень своего общения с украинской властью. Главное же — они не могут привести доказательство того, что действительно способны заставить Киев выполнить договоренности, достигнутые в формате Россия — США.

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Именно внутренняя слабость Украины, недееспособность киевской власти, разгорающаяся в Киеве война лидеров Майдана в формате «все против всех» заставили Запад вывести украинский режим за скобки дипломатического урегулирования.

Те, кто раньше потерял надежду на возможность выгодно продать Украину России, раньше и вышли из процесса, озаботившись минимизацией последствий украинского кризиса и сопровождавшей его санкционной войны для своих экономик.

Те, кто питал иллюзии дольше, пришли к этому решению позже. Но в конечном итоге одни и те же причины приводят к одним и тем же следствиям.

На первый взгляд, парадоксально, но только Россия, которой не нужен украинский «Афганистан» на границе и которой (программа минимум) было бы желательно успеть достроить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» до полного обвала украинской государственности, остается последним окошком Киева в большой прекрасный мир.

Впрочем, украинские власти в милитаристском психозе и с Москвой пытаются разорвать дипломатические отношения. Если добьются успеха, МИД Украины можно будет ликвидировать за ненадобностью.

Мелочь, а бюджету выгода.

Ростислав Ищенко

*Запрещенные на территории РФ экстремистские организации