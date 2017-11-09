Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2017
- 10:31 Порошенко против разрыва дипотношений с Россией, — нардеп Рады (ВИДЕО).
- 09:12 В Киеве рассказали, куда дели конфискованные у Януковича деньги.
- 06:00 Польша пишет новую историю Украины. Запад покидает Киев.
- 03:30 Падение Украины (ФОТО).
- 03:00 Кулацкий мятеж: Почему майданщики ненавидят СССР (ФОТО).
- 01:55 Для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить Украине, — Пушков.
- 01:48 Что тут много говорить.
- Вчера 22:38 Долой дипломатические отношения Ч1.
- Вчера 22:22 Украина может начать депортировать россиян, — сенатор.
- Вчера 21:56 Пушилин прокомментировал слова Дейнего о возврате Донбасса в состав Украины.
- Вчера 20:55 Зачем Киев угрожает разорвать отношения с Россией.
Порошенко против разрыва дипотношений с Россией, — нардеп Рады (ВИДЕО)
Депутат от «Блока Порошенко» Иван Винник, который, по слухам, планировал внести поправку о разрыве дипотношений с Москвой в закон о реинтеграции Донбасса, заявил, что президент Украины не поддерживает предложение о дипломатическом разрыве с Россией.
Об этом Винник сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией… Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью», − пояснил Винник.
При этом в законопроект о реинтеграции Донбасса все же было внесено предложение о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Его подготовила группа внефракционных депутатов.
«Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных) от политической силы “УКРОП”. И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией», − сообщил журналистам член профильного комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук.
Нардепы предложили в переходных положениях законопроекта обязать правительство «незалежной» в трехмесячный срок со дня вступления документа в силу инициировать разрыв дипломатических отношений со «страной-агрессором», установленных в соответствии с протоколом о дипломатических отношениях между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.
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В Киеве рассказали, куда дели конфискованные у Януковича деньги
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Деньги, конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича, уже тратятся на нужды украинской армии и инфраструктурные проекты. Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в фейсбуке, передает “Газета.Ru“.
Он также добавил, что под контроль государства перешли Одесский нефтеперерабатывающий завод и тысяча вагонов.
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Польша пишет новую историю Украины. Запад покидает Киев
Серию небывало резких заявлений в адрес Украины озвучил в эфире «Польского радио» министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Министр давал интервью по итогам посещения им Львова (4—5 ноября). И на вопрос, будет ли он рекомендовать президенту Польши Анджею Дуде осуществление визита на Украину в декабре 2017 года, ответил уклончиво-отрицательно.
Витольд Ващиковский сообщил, что президент сам будет решать этот вопрос, а он (министр) для начала хотел бы ознакомить Анджея Дуду с результатами собственных переговоров. И результаты эти, в интерпретации министра, крайне неутешительны. Он назвал два камня преткновения: проблемы в сфере образования и вопросы реституции церковного имущества.
Однако после этого министр выступил с рекомендацией Украине строить свою историю не на «героях» УПА* и ОУН*, а на «героях» Майдана (так называемая «небесная сотня») и войны в Донбассе (нацистские «добровольцы»-каратели). Таким образом, Витольд Ващиковский определил главную проблему польско-украинских отношений — строительство украинского государства на идеалах бандеровщины.
Об уровне проблемы свидетельствует факт слабо завуалированной угрозы в реплике Ващиковского. Он говорит, что со стороны Украины является глубокой ошибкой считать, что Польша будет «поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных».
Фактически это ультиматум. Он сформулирован не так жестко, как месячной давности венгерский. Напомню: Будапешт пригрозил блокировать все проукраинские мероприятия в рамках ЕС и НАТО и уже начал осуществлять эту угрозу. Но и требования Венгрии были значительно умереннее и касались только обеспечения интересов венгерского меньшинства в связи с принятием Верховной радой закона, фактически отменяющего образование на языке национальных меньшинств.
Польша, в отличие от Венгрии, требует от Украины пересмотреть официальную идеологию и трактовку Киевом чувствительных для Варшавы исторических проблем. Чтобы было понятно: это все равно что потребовать от России отменить празднование Дня народного единства, поскольку ополчение Минина и Пожарского польский гарнизон в Кремле обижало.
Характерно также, что, несмотря на усилия Киева нивелировать негативный эффект от своих инициатив в сфере образования, как Польша, так и Венгрия продолжают занимать жесткую позицию.
Украина обещала дифференцированное применение закона к разным национальным меньшинствам (фактически давая понять, что он направлен только против русскоязычных граждан страны) и даже подписала соответствующие двусторонние меморандумы. Тем не менее Варшава и Будапешт требуют отмены закона, хоть и не всегда заявляют об этом прямо.
По сути, восточноевропейские страны, бывшие лоббистами украинских интересов в ЕС (Польша и вовсе заслуженно носила титул «главного европейского адвоката Украины»), не просто отказывают Киеву в дальнейшей поддержке, но погружают его в дипломатическую изоляцию.
Заметим, что бандеризация украинской политики началась не сегодня и не вчера. Ющенко, будучи президентом, даже присваивал Бандере и Шухевичу (наиболее одиозным руководителям ОУН* и УПА*) звания героев Украины. Но тогда это Польшу не очень беспокоило. До ультиматумов дело не доходило.
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Впрочем, фактическую дипломатическую изоляцию Украины осуществляют не только восточноевропейцы. Скорее они даже вторичны. ЕС (в лице Франции и Германии) давно устранился от работы в нормандском и минском форматах, сбросив контакты с Россией по вопросам реализации Минских соглашений на спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.
Все бы ничего, но США не являются участником (или гарантом) соответствующих форматов и никаких обязательств на себя не принимали.
Сами США в лице Волкера также изолируют Украину от активного участия в переговорах, решающих ее судьбу. Киевские «патриоты» давно уже бьются в истерике по поводу того, что Волкер встречается с глазу на глаз с Сурковым, обсуждает «Украину без Украины» (против чего всегда яростно восставал Киев), а потом только доводит до киевских властей новые руководящие указания.
Последнее из них в очередной раз продемонстрировало вторичность Киева. Волкер просто «не рекомендовал» Украине подавать свой проект резолюции ООН о введении миротворцев в Донбасс, «посоветовав» договариваться с Россией.
В Киеве попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Там высказали резонное предположение, что договариваться с Россией на самом деле будут США, а Украине надо будет эти договоренности только исполнять.
Но при этом заявили, что поскольку интересы Украины и США полностью совпадают, то такой формат переговоров для Киева даже лучше, чем прямое общение с Россией.
Это они лукавят. Если вы напрямую не участвуете в переговорах о своей судьбе, то никто ваши интересы отстаивать не будет. Кстати, резко ужесточившаяся позиция Варшавы и Будапешта по отношению к Киеву — отличное подтверждение этой аксиомы.
Просто надо же как-то объяснить населению, как случилось, что «весь мир с нами!» (образца 2014 года) через неполные четыре года превратилось в «весь мир договаривается с Россией за наш счет».
Между тем жесткие требования к Украине от стран Восточной Европы полностью повторяют действия западноевропейцев полуторагодичной давности. Тогда Париж и Берлин требовали от Киева строго выполнять Минские соглашения, но не особенно огорчались продолжавшемуся украинскому саботажу. Они просто использовали этот саботаж как аргумент для фактического отказа от учета позиции Киева и изъятия его из переговорного процесса в формате Россия — ЕС — Украина, превратившегося в двусторонний (ЕС — Украина).
Теперь и восточноевропейцы нашли повод для аннулирования своих обязательств по отношению к Киеву и выходят на прямые контакты с Москвой по поводу судьбы остатков Украины.
Американцы — последние, кто, уже не учитывая позицию украинской власти, пытаются контактировать с ней в вопросах продвижения собственной позиции. Они еще рассчитывают на то, что ручной киевский режим (готовый исполнить любое приказание) может послужить аргументом для выторговывания у России хоть каких-то уступок.
Но уже и США максимально понизили (до одного Волкера) уровень своего общения с украинской властью. Главное же — они не могут привести доказательство того, что действительно способны заставить Киев выполнить договоренности, достигнутые в формате Россия — США.
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Именно внутренняя слабость Украины, недееспособность киевской власти, разгорающаяся в Киеве война лидеров Майдана в формате «все против всех» заставили Запад вывести украинский режим за скобки дипломатического урегулирования.
Те, кто раньше потерял надежду на возможность выгодно продать Украину России, раньше и вышли из процесса, озаботившись минимизацией последствий украинского кризиса и сопровождавшей его санкционной войны для своих экономик.
Те, кто питал иллюзии дольше, пришли к этому решению позже. Но в конечном итоге одни и те же причины приводят к одним и тем же следствиям.
На первый взгляд, парадоксально, но только Россия, которой не нужен украинский «Афганистан» на границе и которой (программа минимум) было бы желательно успеть достроить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» до полного обвала украинской государственности, остается последним окошком Киева в большой прекрасный мир.
Впрочем, украинские власти в милитаристском психозе и с Москвой пытаются разорвать дипломатические отношения. Если добьются успеха, МИД Украины можно будет ликвидировать за ненадобностью.
Мелочь, а бюджету выгода.
Ростислав Ищенко
*Запрещенные на территории РФ экстремистские организации
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Падение Украины (ФОТО)
Столетие Октябрьской революции, которой Украина и обязана появлению своей нынешней государственности, Киев отметил с особым размахом.
Был залит цементом Вечный огонь на Мемориале Славы; чадил помесью Троцкого с хачапури майдан под стенами Верховной Рады; внезапный писатель на посту министра внутренних дел презентовал свою книгу о гадком Ленине; страна копошилась в пропасти…
Власти с гордостью сообщали, что промпроизводство в прошлом году на Украине выросло аж на 2,4%, но лукаво помалкивают об истинном масштабе падения национальной экономики. А промышленное производство на Украине с нарастающей скоростью рушилось все четыре предыдущие года: в 2012 году — на 0,7%, в 2013 году — на 4,3%, в 2014 году — на 10,1%, в 2015 году — на 13%.
Заявленных темпов восстановления отечественная экономика достигнет домайданого уровня лишь к 2025–2027 году.
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© РИА Новости, Роман Галкин
Разорение собственной экономики оборачивается массовым обнищанием украинцев.
Согласно стандартам Организации Объединенных Наций, черта бедности определена на уровне 5 долларов в день или 150 долларов в месяц.
На Украине, в соответствии с местным законодательством, прожиточный минимум составляет всего 2 доллара в день, то есть более чем в два раза меньше установленных международных норм. Официальный прожиточный минимум в месяц — 1624 гривны (61 доллар). Более 60% украинцев живут за чертой бедности.
Одновременно, после победы Майдана, тарифы на газ для населения Украины выросли на 948,8%, на отопление — на 1133%, на горячее водоснабжение — на 559,2%, на электроэнергию — на 321,4%.
Заслуженный врач Украины Галина Анохина говорит: «Украинцы находятся в состоянии скрытого голодания. Мы будем иметь проблемы со здоровьем подрастающего поколения в ближайшем времени».
По статистике Минздрава, каждый год в Украине умирает 4,5 тысяч детей до четырех лет, а 40% украинцев не доживают до 60 лет.
Поскольку обнищавшие люди экономят на покупках, это отражается на розничной торговле. Произошло грандиозное падение розничной торговли — с 829 млрд гривен в январе—сентябре 2016 года до 578 млрд за этот же период 2017-го. Для того, чтобы снизить стоимость товаров за счёт налогов и отчислений, все больше торговых операций уходит в тень.
По данным исследования международной бухгалтерской организации АССА, Украина в 2016 году заняла третье место (45,16%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. Её обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).
В 2016 году в Украине объем экономики, с которой не платятся налоги, составил 1,1 триллиона гривен. Отметим, что ВВП в том же году составил 2,4 триллиона гривен.
В текущем году Украина заняла первое место в списке наиболее коррумпированных стран мира, а жители в различных инстанциях ежегодно дают взяток на 11 миллиардов гривен.
Нехватка денег в бюджете — по причине уничтожения собственной экономики и деградации налоговой системы — в первую очередь отражается на рядовых служащих бюджетной сферы: педагогах, врачах, работниках соцслужб, а также пенсионерах и др. Около 30% украинцев находится в состоянии хронической депрессии, что означает «абсолютно неуправляемое поведение и огромную энергию ненависти к власти.
Исследования американского института Гэллапа показывают, что Украина (наряду с Гаити и Южным Суданом) вошла в тройку самых несчастных стран на планете. Согласно опросам компании Research & Branding Group, уже сейчас 35% трудоспособного населения Украины мечтает о том, чтобы уехать за границу на постоянное жительство.
По данным главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, за последние два года из Украины уже выехали 66 тысяч врачей.
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© РИА Новости, Стрингер
Нищета, безнадежность, огромное количество оружия, расползающегося из зоны военного конфликта, плюс безнаказанность организованных банд штурмовиков и «ветеранов АТО», привели к лавинообразному росту преступности.
Из десяти совершённых на Украине преступлений, полицией раскрывается лишь два, а раскрываемость убийств составляет всего 11,7%.
За последние несколько лет количество разбоев увеличилось на 25%, грабежей — на 36%, а в крупных городах (Киев, Одесса, Харьков и т. д.) численность преступлений в прошлом году увеличилось на 63%.
При этом на Украине находятся в тюрьмах более пяти тысяч политзаключённых — политических противников ныне действующего режима (журналисты, блогеры, общественные деятели).
Международная федерация журналистов (IFJ) назвала Украину наряду с Мексикой, Пакистаном, Афганистаном, Ираком, Йеменом и Сомали страной с самым высоким уровнем безнаказанности преступлений против журналистов.
Стараясь отвлечь внимание от внутренних проблем, режим продолжает братоубийственную войну в Донбассе. На данный момент это единственная война, тлеющая в Европе.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщает о чудовищных небоевых потерях ВСУ: «С 2014 года до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий».
То есть две полноценные бригады, укомплектованные молодыми мужчинами, уничтожены в результате служебных преступлений, а армии.
Только в 2016-м в Донбассе погибло 211 человек, а число небоевых потерь (неаккуратное обращение с оружием, суицид, болезнь, убийство сослуживцами) в том же году в рядах украинской армии составило 256 человек.
От посттравматического синдрома страдают 360 тысяч «ветеранов АТО». На начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников боевых действий на Донбассе.
Исходя из того, до чего нынешние власти довели страну, можно с уверенностью сказать: им вообще не нужно своё работоспособное и независимое государство. Каждому из них значительно важнее кичливое чувство собственной значимости и безнаказанности за содеянное.
Яростный активист Майдана журналист Дмитрий Гордон уже публично предложил отдать Украину под прямое управление США: в независимость, мол, наигрались. Возможно, мы недооценили власть ненависти и массовых истерик, но если сумасшедший лает, мы же не отвечаем ему лаем.
Мы просто говорим на разных языках: обращаемся к ним с помощью цифр, аргументов, логики — нам противопоставляют националистические лозунги, площадные речевки, интернет-мемы.
Чем режим слабее экономически и политически, тем лучше. Не потому, что внезапно протрезвеют — времени было уже предостаточно. Как писал Чехов: «Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти к девяноста девяти из ста нет ума».
Уровень равнодушия и усталости украинского общества через год будет достаточен для безболезненной смены режима и всей пропагандистской парадигмы.
Деградация образования дойдёт до того, что обратная замена преподавания украинского на русский язык ничего не изменит в убитых школах, где надо будет начинать с поиска обычных учителей математики.
И если сменить на известном этаже СБУ американцев на россиян, то нынешние «патриоты» будут так же дисциплинированно служить новой власти, как их коллеги в Крыму, а «азовцы» и «свободовцы» начнут резать друг друга не хуже бандеровцев и мельниковцев.
© РИА Новости, Сергей Старостенко
Сегодня украинская экономика восстановлению уже не подлежит, а Украина по собственной инициативе готовится разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией и обострить тем самым ситуацию до предела. Пришло время планомерно и спокойно готовиться к перехвату управления, чтобы хаос и анархия не выплеснулись на территорию сопредельных государств.
«Терпение и время», — говорил мудрый Кутузов князю Болконскому: «Каменский на Рущук войска послал, а я — терпение и время, и взял крепостей больше, чем Каменский». У каждого полководца своя тактика — у кого штурм, у кого осада, а в некоторых случаях горожане с голодухи и сами ворота отворяют. Но и крепости так запросто белые флаги не вывешивают.
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Константин Кеворкян, Украина.ру
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Кулацкий мятеж: Почему майданщики ненавидят СССР (ФОТО)
О мести тех, кто считает себя духовными наследниками изгнанных оккупантов — в материале «Журналистской правды».
Посмотрите на эту фотографию.
Это — Вечный Огонь в киевском Парке славы. В него залили восемь вёдер цемента. Запечатали. Погасили навсегда.
Трудно представить себе более выразительную, пробирающую до самых сердечных глубин, картину немой боли.
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А видите — вокруг лежат цветы. Эти цветы вчера принесли киевляне — те, кто пришёл почтить память освободителей Киева от фашистских захватчиков, праздник в честь которых отмечается 6 ноября каждого года — именно в эту дату в 1943 году Красная армия освободила столицу Украинской ССР от нацистских оккупантов.
И вот те, кто считает себя духовными наследниками изгнанных оккупантов, решили отомстить. Но, смех и грех, по своей чисто бандеровской тормознутости не допетрили сделать это заранее и сделали постфактум, уже после возложение цветов — и так совпало, что их «акция» пришлась на столетний юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции.
А может быть, на самом деле, они так и замышляли? Ведь Вечный Огонь хоть и считается символом Великой Отечественной, но сама Великая Отечественная — это эпоха советской эры, начавшейся сто лет назад.
И все символы Великой Отечественной — они оттуда, из октября 1917-го. И одинаково вызывают звериную ненависть у тех, кто солидарен насчёт двух вопросов: полагает, что Революции не должно было быть и верит, что Гитлер был лучше Сталина. Согласно такому видению истории, Гитлер был просто тем, кто пришёл, чтобы прогнать большевиков, «освободить» Россию (и Украину) от последствий Революции.
Поэтому получился «двойной удар» — осквернили Огонь как память о Войне и сделали это в юбилей Революции, которую эта публика ненавидит с той же силой и страстью.
Бесполезно спрашивать: почему? Бесполезно приводить исторические факты, что в КП(б)У послереволюционных лет цвела и пахла самая оголтелая «украинизация», теории «Прочь от Москвы!» и так далее. Никто из нынешних свидомитов тех «украинизаторов» полностью своими не считает. Ибо, какие ни есть, а большевики. Срабатывает рефлекс на это слово.
И теперь, возможно, у читателей возникнет вопрос: но ведь и «эти», нынешние — они вроде как «революционеры», «Майдан — революция достоинства» и так далее? Почему же они так безумно ненавидят ту революцию — между прочим, давшую Украине шанс на обретение собственной какой-никакой государственности, да и просто — прошедшую под всем понятными лозунгами социальной справедливости?
В конце концов, у революционеров всех времён и народов есть некое взаимное уважение друг к другу, изучение успехов, перенимание тактики, чтение теоретических трудов. И вот тут — провал. Украинские «революционеры» не принимают Октябрьскую Революцию настолько полно, настолько яро, что исключают любую дискуссию на эту тему. Да почему же?
Ответ прост: потому что Майдан был не революцией, а типичным КУЛАЦКИМ МЯТЕЖОМ! Не революцией, а реакцией.
Просто вдумайтесь в это определение, вспомните всё, что вы когда-либо читали про кулацкие восстания двадцатых годов — все эти банды и бандочки, обрезы, стрельба по окнам, удары ножом из-за угла, запытанные комсомольцы — и узнавание будет полным: ДА, именно этот стиль и был на Майдане.
И контингент там был именно тот — рагульские кулаки и подкулачники двадцать первого века. И цели были именно такими: дайте нам наживаться, снимите все ограничения. Наконец, и это тоже немаловажно — Майдан, как и кулацкие мятежи, по своему социальному составу был восстанием Деревни против Города. Хата-с-крайних ценностей против городских.
Украина в 2013 году оставалась по постсоветской инерции всё ещё социально-ориентированным государств, да — кривым-косым, псевдонародным, но ещё не окончательно перешедшим на путь людоедского капитализма.
И вот пришли людоеды, все из себя такие хищники-хищники и стали кричать: а ну, открывайте все двери в нашем зоопарке, всем свободу!
Вместо «свободы» весьма прозрачно подразумевалась пищевая пирамида, на вершине которой майданщики видели себя — так же, как кулачьё привыкло быть сельскими хищниками и не хотело смиряться с тем, что Советская власть даст им укорот по ценам на зерно и прочей эксплуатации бедноты.
Ну что ж, кулаки тогда проиграли (даже дважды — бандеровщина была по сути той же «кулацкой войной»), а сейчас — победили. Построили в двадцать первом веке в европейской стране общество рагуле-куркулей, даже слово само «реабилитировали», снова «подняли на щит» (пусть не воинский, а рекламный):
От такого циничного витка истории впору плакать! Какая «Европа», какая «модернизация»? Дремучая архаика с самогоном и обрезами.
Но история остаётся — и куда от неё денешься? Куркули помнят о своём страшном поражении от большевиков. Поэтому и льют цемент в Вечный Огонь, своим куцым умишком полагая, что так они смогут навсегда запечатать стремление людей к справедливости, высоким идеалам, интернационализму. Только не выйдет ничего у них! «Эту песню не задушишь, не убьешь!». Можно залить цемент в Вечный Огонь — но чем плотнее сидит «пробка» в вулкане, тем сильнее будет извержение.
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Для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить Украине, — Пушков
В случае разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией, она навредит сама себе.
Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
«Поправка о разрыве отношений с Россией всё же внесена в Раду. Для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине», — написал он на своей странице в Twitter.
Как ранее сообщала «Русская Весна», депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник внёс в закон о реинтеграции Донбасса поправку, согласно которой может быть инициирован разрыв дипломатических отношений Украины с Россией.
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Что тут много говорить
От нормальных людей 640, 641
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Долой дипломатические отношения Ч1
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Украина может начать депортировать россиян, — сенатор
Украина может дойти до того, что начнет депортировать граждан России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя возможное развитие событий после разрыва Киевом соглашения о взаимных поставках вооружения.
В среду кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. А депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что предложит внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом проекте названа «агрессором».
«Дело дойдет до разрыва дипломатических отношений… Я не исключаю, что одним из следующих шагов будет просто депортация из Украины, скажем, граждан России. Нет дипотношений, чего им делать на территории нашей страны», — сказал Косачев в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что такого рода соглашения, как о взаимных поставках вооружения, «регулируют ответственность второй стороны в отношениях с третьими сторонами». «Условно говоря, украинцы, приобретя у нас в свое время какое-то оружие или произведя его совместно с нами, по этому двустороннему соглашению не имели права его поставлять дальше. Вот сейчас, разорвав это соглашение, будут иметь такое право», — пояснил сенатор.
Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано правительствами Украины и РФ в 1995 году. С 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения. В августе текущего года кабмин расторг соглашение с РФ от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны.
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Пушилин прокомментировал слова Дейнего о возврате Донбасса в состав Украины
Постоянный полномочный представитель ДНР в Контактной группе Денис Пушилин прокомментировал слова и. о. министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего о возвращении Донбасса в состав Украины. По словам полпреда ДНР, в своем интервью Владислав Дейнего разъяснил исключительно теоретические аспекты такого варианта развития событий, не рассматривая возможность применения его на практике.
“На данный момент я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей ДНР и ЛНР или же руководителей, которым на Украине грозит как минимум пожизненное наказание, просился обратно. Я просмотрел данное интервью, для меня оно не совсем приемлемо, но там разъясняется юридическая составляющая – как могла бы развиваться ситуация. Сейчас же мы видим, что уже не только не существует такой возможности, а ситуация еще и ухудшается – Донбасс становится все дальше и дальше от Украины”, — сказал Денис Пушилин.
По словам полпреда Республики, такой вариант развития событий невозможен как минимум потому, что Украиной на сегодня не выполнен ни один пункт Минских соглашений. Более того, наблюдается обострение военной ситуации, ярким примером которого является обстрел Киевского района Донецка из РСЗО и других запрещенных вооружений 5 ноября текущего года.
“Я не вижу никаких предпосылок, чтобы можно было говорить в этом контексте. Владислав Николаевич рассуждал, как это могло бы быть, но к практической составляющей это не имеет никакого отношения, поэтому переживать не стоит. Донбасс, на данный момент, уже настолько далек от Украины, что рассуждать, даже теоретически, становится неприемлемым”, — подчеркнул Пушилин.
Слова Дейнего на видео на 6:16 и 20:50 мин
Комментарий Пушилина
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Зачем Киев угрожает разорвать отношения с Россией
Киев пытается отвлечь внимание от внутренних проблем, заявляя о намерении разорвать дипотношения с Россией, считает политолог Вадим Карасев.
Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа «агрессором».
«Эта проблема уже давно поднимается — разрывать или не разрывать. С точки зрения внутреннеполитической конъектуры понятно, что сегодня необходимо отвернуть внимание от внутренних процессов с протестами Саакашвили (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили) у Верховной рады»,- сказал Карасев в эфире телеканала NewsOne.
Он не исключает, что такого рода информационные «вбросы» направлены на то, чтобы «изменить повестку дня, перефокусировать политическое сознание и таким образом снизить внимание к внутриполитическим процессам и увеличить внимание к внешним угрозам и вызовам».
По мнению Карасева, разрыв дипломатических отношений ничего существенно не изменит.
«Разорвать всегда можно, это такой себе дипломатический демарш, а потом что делать? У нас и так сегодня дипломатические отношения свернулись, они абсолютно минимизированы»,- заявил он.
«Кто возьмет на себя инициативу в разрыве дипломатических отношений, выхода с соглашения, еще каких-то демаршах, которые не имеют практического значения, тот будет обвиняться в желании эскалации отношений», — отметил Карасев.
По его мнению, западные партнеры укажут Украине на то, что нельзя действовать настолько прямолинейно.
«У нас три квартала 2017 года увеличение экспорта украинского производства в Россию. Вместо того, чтобы сворачивать торгово-экономические отношения, они у нас наоборот начинают восстанавливаються», — подчеркнул Карасев.
Он добавил, что при разрыве дипотношений также необходимо диверсифицировать и экономические отношения между Украиной и РФ.
Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это «дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России».
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