Как государства помогают своим гражданам в коронавирусный кризис

Мы живём в очень интересное, но очень непростое время, когда никто точно не знает, что будет завтра. Не все переживут этот кризис: многие компании закроются, многие люди лишатся работы. Вчера Владимир Владимирович объявил нерабочим весь апрель, предоставив бизнесу возможность самому придумывать, как платить зарплату сотрудникам, если дохода нет.



Логично, что в такой ситуации многие ждут от государства мер поддержки, особенно те, кто остался без работы и средств к существованию. Давайте посмотрим, как другие страны спасают бизнес и простых людей в условиях пандемии:

США на поддержку граждан и бизнеса выделят в общей сложности 2 триллиона долларов. Расходная часть бюджета РФ на 2020 год – 19,7 трлн рублей, или $255 млрд, то есть в 8 раз меньше.



Американцы, зарабатывающие менее 75 000 долларов в год, получат прямые выплаты в размере $1200 (92,5 тыс. рублей), плюс дополнительные $500 (38,5 тыс. рублей) на каждого ребёнка младше 17 лет.



Пособие по безработице вырастет на $600 в неделю в течение четырёх месяцев при том, что нынешние пособия составляют от $200 до $550 в неделю. То есть за эти 4 месяца каждый безработный американец должен будет получить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ $9600 (739 000 рублей). За предыдущие две недели в США было подано 10 миллионов заявлений на пособие по безработице. Причём право на это пособие получат, например, фрилансеры.

Германия выделяет самозанятым гражданам и небольшим компаниям (до 5 сотрудников) единовременные невозвратные гранты в размере до 9000 евро (745 000 рублей). Компании со штатом до 10 сотрудников могут претендовать на грант до 15 000 евро (1 241 000 рублей). При этом они должны будут доказать, что не испытывали финансовых трудностей до начала эпидемии коронавируса, а именно до 31 декабря 2019 года.

Арендаторов, которые не могут платить за жильё, нельзя будет выселить в течение трёх месяцев. Однако они также должны как-то доказать, что их финансовые трудности связаны с коронавирусом. Само обязательство оплаты жилья остаётся, просто временно замораживается. Кроме того, нельзя отключать неплательщикам электричество, газ, телекоммуникации и в некоторых случаях воду.

Если родителям приходится сидеть дома из-за того, что закрыты школы и детские сады, государство готово компенсировать им 67% зарплаты в течение 6 недель, но не более 2016 евро (166 800 рублей) на человека.





Тем, кого из-за коронавируса перевели на сокращённые часы работы, государство будет выплачивать 60% зарплаты.





Интересно, что для поддержки крупного бизнеса Германия готова купить доли в нём, а по окончании эпидемии продать их прежним владельцам.





На возвращение домой немецких туристов, застрявших по всему миру, Германия выделила 50 млн евро.

Австралия выделит по 750 местных долларов (35,5 тыс. рублей) примерно 6,6 млн граждан с низким доходом. Это пенсионеры, инвалиды, опекуны, вдовы, получатели пособий по утере кормильца и молодёжных пособий. В общем, всем, кто получает какие-либо пособия, вплоть до алиментов и больничных. Летом им поступит второй дополнительный платёж.

Некоторые из этих категорий граждан (студенты, фермеры, вдовы и т.д.) с 27 апреля начнут получать "коронавирусную надбавку" в размере 550 долларов (26 000 рублей) каждые две недели.

Канада временно увеличивает детское пособие на 300 своих долларов (16,5 тыс. рублей) на каждого ребёнка. В апреле люди с низким доходом получат единовременные выплаты: 400 долларов (22 тыс. рублей) для одиноких лиц и 600 долларов (33 тыс. рублей) для пар.

Людям, которые потеряли работу из-за COVID-19 и доход которых в 2019 году составил как минимум 5000 канадских долларов, государство с апреля будет платить 500 долларов (27,5 тыс. рублей) в неделю в течение 4-х месяцев.





Студенты с 30 марта могут полгода не выплачивать образовательный кредит, проценты им начисляться не будут. Срок подачи налоговой декларации сдвинули на 1 июня, а штрафы для тех, кто не может платить налоги, были временно отменены.

Великобритания приняла масштабную программу поддержки бизнеса, которая в том числе направлена на сохранение рабочих мест. С 1 марта 2020 года в течение минимум трёх месяцев государство будет компенсировать работодателям 80% зарплат сотрудников, отправленных в вынужденный отпуск из-за коронавируса, но не более 2500 фунтов (236 000 рублей) в месяц на человека. Страховые и пенсионные взносы за сотрудников вместо компаний также выплатит государство.

Такую же сумму (не более 2500 фунтов в месяц) выделят самозанятым. Правда, она будет налогооблагаемой. Малый бизнес может получить грант в размере 10 000 фунтов (946 000 рублей), если его доходы стремятся к нулю. Коммерческие арендаторы, которым нечем платить, будут защищены от "выселения" до 30 июня.





Кроме того, власти вернут компаниям выплаты за сотрудников, ушедших на больничный в связи с COVID-19. Под компенсации подпадают небольшие и средние компании (менее 250 сотрудников) и сроки больничных не более 2-х недель.

Дания приняла трёхмесячную программу помощи бизнесу, через которую она поддерживает и рядовых сотрудников. До 9 июня государство готово оплачивать частным компаниям 75% зарплат, но не более 23 000 крон (262 000 рублей) на человека в месяц, если те не будут никого увольнять. Таким образом компании, которые распустили штат по домам, смогут закрыть зарплатную ведомость даже в разгар эпидемии, а сотрудники будут по-прежнему получать полную зарплату.

Гонконг выплатил по 10 000 местных долларов (около 100 тыс. рублей) всем взрослым жителям административного района, чтобы поддержать экономику и стимулировать потребление. Власти также выплатили арендную плату за 1 месяц за людей, проживающих в социальном жилье, и временно снизили налоги на доходы и имущество. Пенсионерам и инвалидам положены дополнительные ежемесячные выплаты

Франция: Правительство взяло на себя обязательства выплачивать 84% от зарплаты всем, кто вынужденно оказался безработным. Отсрочка на 3 месяца (начиная с марта) оплаты за свет и коммуналку.

Австрия: €4 млрд на поддержку малого бизнеса и уволенных сотрудников с гарантией возвращения на прежнюю работу, трехнедельный оплачиваемый отпуск для семей с детьми до 14 лет.

Греция: Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей). На каждого ребенка — по 90 евро (10 тысяч рублей) на питание в период с 11 марта по 4 мая в качестве альтернативы школьному питанию. Кредитные каникулы на 3 месяца. Государство берет на себя оплату медстраховки и оплачивает 60% аренды жилья – если это единственное жилье человека.

Кипр: Выплата пособий по безработице сотрудникам частных компаний, которые закрылись, оплачиваемые отпуска родителям, занятым в частном секторе и вынужденным сидеть дома на карантине с детьми. Студентам — выплата за вынужденное отсутствие в вузах в размере 750 евро в месяц.

Китай: Единоразовая субсидия в 1200 долларов каждому жителю КНР и дополнительные выплаты тем, кто получает пособие.

Источник: https://newsland.com/user/4297695743/content/kak-gosudarstva-pomogaiut-svoim-grazhdanam-v-koronavirusnyi-krizis/7081229