Коронакризис – кому нужен, зачем и почему

Некоторое время назад (около трех недель) главный редактор ресурса «Pravda.RU» Инна Новикова взяла у вашего покорного слуги интервью. Тогда мы говорили о выходе из пандемии коронавируса. И вот – выход уже не за горами, свет в конце туннеля стал уже отчетливо виден.

Предлагаю вашему вниманию текстовую версию «того самого» видеоинтервью.

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Китай назначили виновным

— Здравствуйте, Николай! На ваш взгляд, происходящее в России и в мире — это стихийный кризис, вызванный пандемией, или организованный процесс?

— Чем больше развивается эпидемия, тем больше взаимных упрёков наших американских и китайских партнёров в том, что кто-то специально создал эту заразу. Утверждать стопроцентно, что этот вирус создан искусственно, сложно. Во-первых, нас с вами тут же обвинят в конспирологии. Придумано такое слово, чтобы заклеивать тёмные дыры истории.

Поэтому давайте скажем то, что является фактом: эпидемия коронавируса активно используется для решения целого спектра задач. Коронавирус рекламируется, и сегодня это самый ходовой товар среди человечества.

Включаю телевизор — каналы круглосуточно рассказывают исключительно о вирусе с разных точек зрения: экономической, политической, немножко с медицинской. Мы все уже стали вирусологами, правда? Такого никогда не было.

А мы с вами живём в обществе, где реклама определяет спрос. Если нам с утра до вечера рекламируют коронавирус, значит, это кому-то нужно. Сделаем вывод. Коронавирус активно раскручивается и активно используется. А вот кем он был искусственно создан, мы сказать не можем, как и то, был ли он действительно искусственным.

— Но, тем не менее, китайский МИД — правда, в «Фейсбуке» — сделал заявление, что это американские разработки. Америка, а с ней Британия и Германия, в свою очередь требуют от Китая объяснений о происхождении вируса, как минимум касающихся тех, чем занималась лаборатория в городе Ухань. Может быть, конкретика всё-таки появится?

— Одна из целей этой истерии — нанести имиджевый удар по Китаю. Сначала Китай предстаёт местом, где возникает зараза. Китай быстро останавливает эпидемию, показывает хорошую мобилизационную способность. Китайская медицина оказывается на высоком уровне. Тогда применяют другой подход: а Китай виноват.

Тот факт, что в Европе коронавирус совсем не тот, который диагностирован в Китае, что это совершенно иной его вид, совестливые западные СМИ не раскрывают. А вот мы с вами этот факт должны учитывать.

Статистика реальная и официальная

В мире не один COVID-19 господствует сейчас, а несколько подвидов этого самого COVIDа, что существенно меняет картину. Желание Соединённых Штатов Америки подопустить своего конкурента не надо сбрасывать со счетов. Попробуем сделать прогноз и проверим его со временем: Китай задал планку смертности по этому самому вирусу. Может ли смертность от коронавируса в Штатах быть выше, чем в Китае?

— Она уже выше.

— Нет, не количество заболевших, а количество умерших. Помните: мы разговариваем с точки зрения геополитики — не с медицинской, — ведь перед нами информационная кампания.

Представляете, США, центр демократии, цитадель, светоч всего и вся, — и вдруг смертность выше, чем в Китае. Может такое быть? Отвечаю: не может.

Это значит, что статистические данные по смертям в Соединённых Штатах Америки, да и в странах Запада, будут подгоняться под ту планку, которая есть в Китае.

Обратите внимание, как ведёт себя Китай. Он давал, давал, давал статистику и вдруг перестал. И поставил американцев в сложное положение. Зафиксировать смертность у себя выше, чем в Китае, они не могут по геополитическим соображениям, а какова реальная смертность в Китае, американцы теперь не знают. Так что в ближайшее время увидим много попыток манипуляций цифрами.

В Соединённых Штатах смертность не может быть выше не потому, что там прекрасная медицина или удалось изобрести сверхлекарство. Кстати сказать, от вируса лекарства нет. В этом главная проблема борьбы с вирусом и его отличие от бактерии, убиваемой антибиотиками. Так вот именно по геополитическим соображениям, по вопросам соперничества Соединённые Штаты подгонят свою статистику в итоге так, чтобы у них она выглядела лучше, чем в Китае. А Китай будет подгонять так, чтобы она была лучше, чем в США. Соревнование социологов двух государств будет очень интересным.

Провирусный информационный фарватер

— Скажите, Николай, истерия в СМИ разве средствами массовой информации разогрета? Ведь назначение СМИ — писать о том, о чём говорят люди. Мы откликаемся на волнующую тему.

— Действительно, почему мы с вами, Инна, говорим сейчас о коронавирусе, а не о картинах Тициана? Потому что создана ситуация, когда все интересуются коронавирусом. Прошла масштабная рекламная кампания. А про живопись эпохи Возрождения сейчас если и вспоминают, то на каких-то негромких каналах в специализированных рубриках.

Поэтому мы начинаем плыть в некоем информационном фарватере, который выкопали и наполнили информационной водой не мы. Мы даже не знаем, кто и с какими целями это сделал. Но для того чтобы быть актуальными, мы невольно начинаем говорить на обозначенные темы. Именно так и моделируется мировое информационное пространство: если ты владеешь основными средствами, определяющими повестку дня, ты можешь направлять её в ту или иную сторону.

Чьими-то недюжинными способностями вдруг началась сумасшедшая рекламная кампания коронавируса, и к ней тут же подключились российские средства массовой информации, чешские средства массовой информации, вьетнамские средства массовой информации… Но тон задали совершенно иные — мировые — средства массовой информации.

— И преувеличили всё очень сильно?

— Давайте я изложу свою точку зрения. У меня есть домашний вирусолог — жена. Она инфекционист по образованию. Большим удивлением было узнать, что слово «коронавирус» для медика ничего нового не несёт. В 60-е годы вирус обнаружили, исследовали. И когда моя супруга училась в Первом медицинском университете в Санкт-Петербурге, эти исследования тоже изучали.

Так что коронавирусы существуют со времён Очаковских и покоренья Крыма. От них, как и от вирусов гриппа, умирали.

Но вдруг появился какой-то новый подвид, который странным образом сочетает в себе какие-то другие формы и гены, что и стало поводом для разговоров об его искусственной конструкции. Нам стали рассказывать, что китайцы едят летучих мышей, они-то своим вирусом и поделились.

Но послушайте: китайцы едят всё, что движется, уже несколько тысяч лет. Это одна из древнейших цивилизаций в мире. Предположим, что и до принятия христианства на Руси что-то в Китае ели. Были там массовые эпидемии такого характера? Нет. Почему вдруг именно в 2020-м летучие мыши решили поделиться каким-то вирусом?

Нам каждый день объявляют, сколько человек заразилось коронавирусом за сутки в России и в мире. А сколько заразилось гриппом, туберкулёзом, не говорят. Поэтому нам кажется, что полторы тысячи — это сумасшедшие цифры. Тут же добавляют: умерло от коронавируса 50 человек. Вопрос: умерли от коронавируса или у них был коронавирус, а умерли они от чего-то другого? Это две разные вещи.

Сегодня жена подсказала ещё одну очень правильную для снижения психоза идею. Смотрите, нам объявляют: заразились. А у скольких после заражения началось заболевание? Понимаете разницу? У кого-то есть коронавирус, а человек и знать не знает. Информация о бессимптомном течении тоже не редкость. Это что за смертельное заболевание, о наличии которого человек даже не подозревает? Нет симптомов! Это значит, что всё зависит от конкретного человека и его иммунной системы.

Человек может быть носителем вируса, но не знать об этом. С вирусом гриппа разве так не бывает? В чём новизна? Гриппом многие болеют на ногах и при этом заражают им кого-то, кого этот грипп с ног сваливает.

Поэтому надо вводить ещё один параметр — количество инфицированных и количество заболевших. Тогда картина будет совсем по-иному выглядеть.

Меры беспрецеденты, но оправданны

— Власть демонстрирует беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом: под инфекционные госпитали переоборудуются больницы, например, Филатовская или Чазовский центр. В срочном порядке возводятся новые госпитали, например, на 800 мест в Новой Москве или уже действующая больница в Коммунарке. Эти действия властей реальные, серьёзные и очень затратные. Не девять ли миллиардов рублей бюджет такого полевого госпиталя?

— Подготовка к эпидемии идёт не то что в ногу, а даже немножко вперёд. Власти страхуются. Мне это немножко напоминает ситуацию в армии. Есть армия военного времени, а есть мирного. Если в мирное время настроить кучу инфекционных больниц, заполнить оборудованием, которое не будет использоваться, то огромные средства окажутся истраченными впустую, ведь в этих больницах должен быть персонал, эти приборы должны служить, врачи — обучаться, нянечки — дезинфицировать и протирать. И вот всё это у вас есть, а больных нет.

Но именно в момент эпидемии что-то должно развёртываться, усиливаться и развиваться. В этом смысле всё происходит правильно.

Власть не может себе позволить никак не реагировать на то, на что реагируют во всём мире, то есть выглядеть безответственной, безалаберной и не заботящейся о жизни и здоровье своих избирателей.

Геополитические противники, разумеется, сыграют на этом. Подадут информацию так, будто каждый пенсионер старше восьмидесяти умер из-за вашей преступной халатности. Власть не сделала то, не сделала это, не ввела карантин… Персонально виновные будут прописаны в каждом фейсбуке.

Поэтому каждый здравомыслящий политик в мире, и российские не исключение, решает перестраховаться. Он не знает, насколько вирус страшен, но на всякий случай меры принимает.

Чистый спирт с грязными намерениями

— Поводов быть недовольными так много, что, как бы политики ни старались, они не станут для всех хорошими.

— Здесь есть разница. Россия и так плохая. Она отправила помощь Италии, а в ответ получила дискредитирующие статьи.

Может быть, не все знают, но Украина тоже прислала в Италию самолёт с пятью тысячами литров обеззараживающей жидкости, грубо говоря, со спиртом. Западные журналисты тут же откликнулись: ну помогает Россия и что? Даже Украина помогает, а в каком сложном положении находится!

Но привезти пять тонн спирта или отправить сложную технику, квалифицированных врачей — это совершенно разный уровень помощи. Немаловажно и то, что мы оказали её первыми.

Вы уж меня извините, но не для того ли Украина решила поделиться горилкой с Италией, чтобы как-то дискредитировать гуманитарную помощь, которую оказала Россия?

Украина смыслом своего существования видит противодействие России во всех сферах. Поэтому, естественно, западные «кормильцы» Украины используют её и в информационной войне.

Мировые деньги сгорели в биржевой топке

— Гости нашей рубрики «Хроники COVID-19» рассказывают о помощи, которую государства оказывают своим гражданам. В Канаде, например, средний и мелкий работодатель должен уволить сотрудника, если не может платить ему зарплату, и уволенные получают пособия. Из Франции и Германии приходят такие же новости. У нас же говорят о профиците бюджета, про какие-то фонды и помощь от них, которая придёт осенью. Получается, деньги есть, но их не дают ни людям, ни бизнесу?

— Чтобы понять, каким образом мы можем помогать и помогаем ли, используем ли имеющиеся возможности, давайте обсудим глобальный аспект кризиса. Мы не знаем, искусственный или натуральный этот вирус, но его используют для нагнетания атмосферы.

Основная цель для организаторов любого кризиса — это уничтожение излишней денежной массы в мире.

Как это делается? Сейчас нам объявляют: акции компаний упали, стоимость их снизилась. Это значит, что на бирже исчезли, сгорели несколько триллионов долларов. Произошло это за буквально часы и за сутки. То есть общая масса акций оценивалась, например, в десять триллионов долларов, грянул кризис, и общая стоимость стала три триллиона или шесть. Здесь не цифра важна — важно понять, что за секунду испарились триллионы долларов.

Федеральная резервная система США запустила программу помощи американской экономике на два с половиной триллиона долларов. Она создаёт деньги из воздуха. Причём в сумме, большей, чем бюджет России. Что, действительно такие потери у американской экономики? Нет. Просто мировые банкиры создают спрос на свой товар — на деньги. Для этого они должны высушить мировую экономику и сделать так, чтобы деньги исчезли.

Искусственный кризис, падение фондовых рынков, исчезновение денег, создание спроса на доллары. Сейчас создан огромный спрос на доллары. Вот для чего нужен кризис в глобальном масштабе.

«Курс благополучия»

Теперь вопрос: каково наше положение? Россия не имеет права создавать деньги из воздуха. Лишена той возможности, которой Запад активно пользуется. Поэтому точно так же помочь, как помогает Запад, своим гражданам Россия не может.

Власть действует сейчас, как товарищ Сталин в период Московской битвы, когда он танки распределял поштучно. При этом у него были сибирские дивизии, но он их берёг для контрнаступления, чтобы использовать в самый сложный момент.

Руководство страны помогает, но открыть одновременно все кубышки не может. Требовать этого от власти всё равно, что ставить в вину Сталину, что он не собрал все русские танки для проведения одной операции в каком-нибудь октябре сорок первого.

Наша задача сегодня — изменить принципы работы экономики. Начать вот эту самую эмиссию, которой занимается Запад, которой занимается Китай и которой не занимаемся мы. Ряд экономистов — я вхожу в их число — подготовлена программа «Курс благополучия». ДАТЬ СССЫЛКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы её в ближайшие дни опубликуем. Фундамент этой работы — без каких-либо пока серьёзных изменений экономической ситуации начать использовать те её факторы, которые на Западе и в Китае включились и дают хорошие результаты, а у нас не используются.

Грубо говоря, мы деньги зарабатываем, а они деньги создают из воздуха.

Но и лживую информацию, которая приклеивается к правдивой, надо уметь отличать. Читаешь сообщение: Соединённые Штаты помогли так-то, так-то, а Китай — так-то, так-то. Берёшь эти цифры, умножаешь на количество китайского населения и понимаешь, что Китай никогда в жизни не мог этого сделать: стольких средств у Китая не существует.

Показательна история с кредитами. На Западе кредиты называются помощью.

Когда СМИ доводят до сведения, какую помощь оказывают европейские страны, они не указывают, что слова «помощь» и «кредит» у них синонимы.

Так правдивая, но недообъяснённая информация используется для возбуждения недовольства россиян своим государством.

Удалёнка: все о ней говорят, но мало кто её видел

В недавнем опросе, проведённом Высшей школой экономики, выявилось, что четверть населения страны занято в сферах развлечения и общественного питания. Все эти люди оказались без средств к существованию потому, что в львиной доле не были оформлены на работу по Трудовому кодексу и не получали белых зарплат. Государство и хотело бы им помочь, да не властно: они оказались вне зоны его видимости. Что делать с такими людьми?

Выход предлагают всем единый: перейти на удалёнку.

— Давайте скажем правду: 90 процентов населения Российской Федерации вообще не понимает, о чём речь, когда слышит про удалёнку, — говорит лидер общественного движения «Патриоты великого отечества» Николай Стариков. — Какая может быть удалёнка, если человек хлеб выращивает или стоит у станка?

Экономика не может работать на удалёнке. На удалёнке может работать надстройка над экономикой, а базисная экономика — нет.

Поэтому 90 процентов граждан России не могут ни в какой удалёнке участвовать. Доярка, хлебороб не могут быть на удалёнке. И водитель не может на удалёнке водить автомобиль, в котором привозит продукты в магазин. Продавец в магазине на удалёнке быть может, но разве что в Москве, Санкт-Петербурге, чуть-чуть в Екатеринбурге и Новосибирске. Магазинам остальных городов до удалёнки далеко.

Из-за международного раздувания кризиса, из-за падения спроса многие сферы — перевозки, туризм, гостиницы — выкошены. Если им не помочь, миллионы людей потеряют работу. Но проблема заключается в том, что даже если вы будете помогать, все равно значительное число людей потеряет работу. Масштаб кризиса очень и очень серьёзный, поэтому главная задача государства — смягчить удар и сделать так, чтобы минимальное количество людей потеряло работу. На это меры государства, насколько я могу судить, и направлены.

Но государство действует исходя из имеющихся ресурсов. Кризис автоматически обрушил цену на основной продукт нашего экспорта — углеводороды. Однако вскоре точно также снизится цена и на металлы, и на древесину, потому что производство во всём мире начнёт стагнировать.

Государство нацелено помогать не земляку, но налогоплательщику

— Мы оказались в сложнейшем положении. Принимаемые меры недостаточны. И прямо видны факты саботажа: президент постановляет распространить ипотечные каникулы на максимально большее число людей, а первое предложение правительства и Центрального банка такое, что ни один московский кредит не подойдёт под эту схему, ни одна питерская квартира не стоит так мало. Экономический блок правительства и наш независимый Центробанк демонстрируют нежелание, помощь государства идёт со скрипом. Но я уверяю вас, она будет наращиваться.

— С экономическим блоком прежнего правительства всё было понятно. Но теперь у нас вроде бы новое правительство и новый премьер, а результат тот же.

— Представим ситуацию: есть «газель», которая что-то перевозит, и есть экипаж этой «газели» — водитель и сопровождающее лицо, и вот поменяли их, потому что они плохо работают. Пришёл другой водитель. Но он всё равно на этой «газели», как на «мерседесе», не поедет. Говорить, что поменялся экономический блок, — это лукавство. А в чём он поменялся?

Да, прежде чем возглавить правительство, премьер-министр прекрасно отладил работу налоговой инспекции. Значит, он точно должен знать, какое количество людей, как вы отметили, не оформлено. Хороший повод привести всё к общему знаменателю, чтобы не осталось тех, кто не платит налоги. Потому что главная проблема выглядит так:

в Соединённых Штатах кому помогают? Гражданину США? Нет. Налогоплательщику. Если какой-то гражданин не платил налоги в Соединённых Штатах Америки — ну нет у него доходов, не платит он налоги! — он не получит помощи от государства.

Главная дилемма в Российской Федерации следующая: мы прекрасно знаем, что доля населения — миллионы людей! — не платила налоги. Частично они в этом виноваты, частично нет. Помогать им так же, как тем, кто платил налоги? Тем самым процедура уплаты налогов обессмысливается.

Не помогать — это противоречит нашей культуре, ментальности и ухудшит ситуацию в стране. Ведь отсутствие средств к существованию — это не мифическое зло. Это судьба конкретного молодого или пожившего человека, у которого есть семья, дети, мать, которой нужны лекарства. Что делать? Масса вопросов возникла, на которые, мне видится, сейчас в нашем правительстве ответить некому. Думаю, Дмитрий Анатольевич Медведев иногда садится за чашку чая и облегчённо вздыхает: как вовремя я перестал возглавлять правительство!

Дешёвая рабочая сила обходится России слишком дорого

— Важный фактор экономики Москвы и области — мигранты. Их чуть ли не пять миллионов. Эти люди — серый сектор экономики. Они не смогли вернуться на родину: родина их не приняла. Они перебиваются на съёмном жилье и теперь лишены возможности зарабатывать на хлеб. Криминогенная обстановка ухудшается.

— В 91-м году мы вступили в экономическую систему, которая не может работать без дешёвой рабочей силы. Это не новость. Экономика Древнего Рима не могла работать без рабской силы, несмотря на то, что это было непроизводительно и опасно: восстания вспыхивали то тут, то там. Экономика Российской Империи не могла обходиться без крепостного права. Не один монарх задумывался над его отменой, но от намерения до решения прошло почти сто лет. И сегодня избранная страной экономическая либеральная модель не может работать без дешёвой рабочей силы, которая откуда-то должна поступать.

В этом ничего хорошего нет, но это реальность. Происходит очередной кризис, люди не могут уехать, часть рабочих мест закрывается, но где-то мигранты продолжают работать. Московские стройки, уверяю вас, работают, и никто их остановить не сможет, потому что там крутятся сумасшедшие деньги.

Живут мигранты в антисанитарных условиях. Пресловутый коронавирус, конечно, будет там распространяться. Это неизбежно даже при самых строгих медицинских мерах. Всё равно один заболеет и заразит живущих с ним в одной бытовке. Что делать с этими людьми прямо сейчас? Нет ответа.

Но как можно увереннее и как можно скорее нам надо переходить к экономике, не завязанной на этой неквалифицированной рабочей силе. Мы должны выдавать паспорта России русским, живущим за рубежом, гражданам Белоруссии, Украины, и пусть они к нам приезжают. Нас интересуют зарубежные товарищи, владеющие уникальными технологиями, то есть учёные, врачи, изобретатели. Их можно приглашать из любых государств. Но мы приглашаем дворников!

Этот тип экономической зависимости сильно мешает сделать так, чтобы у каждого гражданина России были деньги на минимальный набор продуктов, чтобы никто не оказывался в совершенно отчаянном положении.

Закон о чрезвычайном положении не подразумевает освобождения от кредитов

— Николай, как Вы считаете, почему в России при всей сложности не введена чрезвычайная ситуация? Многие люди справедливо говорят, что ни пропуска, ни QR-коды для передвижения не прописаны в Конституции. Введите чрезвычайное положение, и тогда будут чрезвычайные меры. В московские суды уже поданы иски о нарушении конституционных прав. Но суды, конечно, их не принимают.

— Сейчас не принимают, но потом часть рассмотрят, несмотря на нежелание судов их по понятной причине рассматривать. Я недавно записал очередной выпуск программы «По-стариковски», с ударением на «а», по моей фамилии, которая выходит на ресурсе «Фан ТВ». Кстати, Google забанил этот YouTube-канал.

— YouTube забанил?

— Да. Сейчас выпуски моих программ недоступны, но мы их разместим. Так вот, я беседовал с юристом как раз на эту тему и могу неюридическим языком пересказать краткое содержание.

Информация о том, что немедленно надо вводить чрезвычайное положение, — это масштабная кампания по вызыванию недовольства людей. В WhatsApp распространяются анонимные ролики сомнительного качества.

На самом деле, если вы хотите разобраться, откройте закон «О чрезвычайной ситуации».

В нём нет статьи о том, что не надо будет платить кредитов и государство станет выдавать зарплату вместо предприятия. Это выдумки.

Когда говорят: «Введите чрезвычайное положение», — люди не понимают, о чём просят. В режиме чрезвычайного положения власть переходит в руки военных. И предприятие в режиме чрезвычайного положения может уволить всех работников, и в этот момент оно не несёт обязательств по отношению к ним.

И, мне кажется, чрезвычайное положение не вводится именно по этой причине, для того, чтобы не было чрезвычайной ситуации в экономике.

Сейчас у каждого есть зона головной боли. У предпринимателей наступил сложный период. Банкам, которым государство помогало и в 2008 году, и в 2014-м, да и вообще всё время, пора включиться в поддержку бизнесменов.

Деньги в воздухе кончились

— Николай, ваш прогноз, как долго всё это продлится?

— Если коронавирус используется для геополитической борьбы, то сидение дома, обрушение спроса выкосит мировую экономику. Не надо быть провидцем, чтобы это заметить. Причём во всех государствах. Некоторые западные политики так формулируют взгляд: толстый похудеет, худой помрёт. Ими взят курс на жёсткое уничтожение конкурентов путём заточения мировой экономики. Пользуясь своим монопольным правом на эмиссию, они рассчитывают выйти из ситуации с меньшими потерями.

У Китая остановятся заводы, Россия поссорится со своими гражданами, потому что, лицезрея помощь, выдаваемую на Западе, они будут крайне недовольны. А Запад спокойнёхонько пересидит, раздавая деньги, как это делал Древний Рим, только в виде хлеба. Зрелища ещё, слава Богу, есть.

Не знаю, когда это закончится, но ситуация идёт к тому, чтобы путём сознательного обрушения мировой экономики снять вопрос об уровне жизни. На многих предприятиях вопрос понижения зарплаты уже решён. Хозяин поговорил с работниками, и те поняли, что не согласиться не получится.

Но в мире-то то же самое: западные граждане десятилетиями жили мыслью, что завтра будет лучше, чем вчера, как пел один из певцов советского времени. Не будет, говорят им теперь. И виновата в этом не западная модель, которая обанкротилась и зашла в тупик, а какой-то вирус. Вирус виноват. Не королева.

— Китай виноват.

— И Китай виноват. Кто-то обязательно виноват, только не западная демократия, не модель создания денег из воздуха. По идее западных политиков, вопрос, почему у меня не выросла зарплата, после эпидемии вообще не должен возникнуть у населения. Скажите спасибо, что она вообще есть. Сдувается пузырь мирового потребления. При этом виноватых как бы нет. Это желание выгородить оголтелый западный либеральный капитализм, возведённый на производстве денег из воздуха.

Красавец с мегафоном в руках

— Разделиться, начать войну, закрыть границы легко, а вот остановиться и открыть сложно. Потому что своё лицо успеет показать каждый. Мы привезли в Италию оборудование и врачей. Украина — спирт. Американцы перехватили самолёт с масками и тестами, направлявшийся в Швейцарию. Перекупили. Эти факторы повлияют на внешнюю картину мира, на отношения между странами, которые были до кризиса?

— Давайте не будем наивными. У кого в руках мегафон, то есть мировые СМИ, тот и будет красавец. Вся эта история закончится так:

демократия победила коронавирус,

а тоталитарный Китай виноват в эпидемии.

Чувствуете: бельгийцы останутся без работы, а виноватыми будут китайцы. «И поэтому, — скажет Трамп, — они нам, эти китайцы, устроят ещё. Переносите предприятия в демократические государства». Что, собственно говоря, и являлось целью американской политики, для чего Трамп и пришёл к власти.

Забрать промышленность из азиатских государств, в первую очередь, из Китая, и перенести обратно на Запад, в первую очередь, в Соединённые Штаты Америки. Вот и всё. Поэтому, кто победитель, мы сразу можем сказать.

Россия — единственный оазис справедливой информации в мире. У нас есть и либеральный взгляд, чересчур часто представляемый, есть и адекватный, к коему, простите за нескромность, мы с вами принадлежим. А на Западе этого нет. Тамошние СМИ знают только о помощи Соединённых Штатов. На российскую помощь взгляд у них особый. В море информации вытаскивается только то, что будет обелять Соединённые Штаты Америки. Да Бог с ней, с Европой! Что нам о ней беспокоиться?

— Соседи.

— Нет, наши соседи — это Украина, гражданская война на Донбассе. Наши соседи — Белоруссия, Польша. А что будет в этой Франции, в этой Германии, должно волновать нас в меньшей степени.

Не надо питать иллюзий, что Франция, Италия, вдруг осознав, какие русские хорошие, а американцы плохие, предпримут шаги к сближению. Когда они были способны что-то осознать? Никогда.

Мы от Наполеона их освободили, от Гитлера освободили, от Карла ХII освободили ту же самую Польшу — и что? Ничего. Поэтому давайте думать о развитии нашей экономики. А Европа — это географическое понятие, она никуда не денется. И если наши соотечественники с высоким доходом в течение года не смогут ездить в западные столицы, для 99 процентов остальных граждан России ничего страшного не произойдёт.

Беседовала Инна Новикова