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А. Лукашенко о коронавирусе (Видео)

09:01. 1 апреля 2020 306 просмотров 21 коммент. Опубликовал:

Мнение А. Лукашенко о происходящих в мире событиях в связи с коронавирусом и экономическим кризисом.

https://www.youtube.com/watch?v=F7V0O08Mocw

Источник: http://pravosudija.net/article/lukashenko-o-koronaviruse-video

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