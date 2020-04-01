А. Лукашенко о коронавирусе (Видео)
09:01. 1 апреля 2020 306 просмотров 21 коммент. Опубликовал: feedmatic
Мнение А. Лукашенко о происходящих в мире событиях в связи с коронавирусом и экономическим кризисом.
Источник: http://pravosudija.net/article/lukashenko-o-koronaviruse-video
Молодец Лукашенко. Он мне всегда нравился своей разумностью.
Ай да батька, ай да молодец! Язык, конечно, у него подвешен как надо, не то что у нашего мыки: “ммм, эээ, простите за моветон” а дальше по листочку.
Батька то видимо головой поехал…
Тебе б хоть уши от этой головы.
Вы всю жизнь живете в сравнении с кем то?
Вам достаточно ответить на его два вопроса, им озвученные. Про рукотворность и кому выгодно. Сами себе их , наверно, задали.
Это не отменяет потенциалов в разных сценариях распространения инфекции.
Значит , бацька в себе. А начальник паники – Вы.
И ведь самое интересное то, что перед всеми этими событиями в Беларусь ездили представители США.
Ну и?
Вам статистику смертности показать именно от этого вируса, или сами глянете?
Психоза тут нет, однако эпидемия куда более опасна тем, что люди массово заболевают, не имея возможности трудиться, и ставя под удар ещё большее количество секторов экономики.
Поработать на миллионы чтобы потом потерять миллиарды?
Да, батька маху дал. Посмотрим, что будет через месяц. Пожар легче потушить вначале.
Я очень надеюсь, что он это не от далёкого ума делает, если же он все понимает и делает…
Беларусь граничит и с Европой и с Россией.
За деньги и поп пляшет, что и наблюдаем.
Нет пожара.
Но дал Маху…….
ЗАБЫЧИЛ….
Все пошли в ногу на планете и один Ын и Лукашенко решили побычить и показать какие они особенные.
Зачем?
Завтра ему СМИ организуют смертность мало не покажется
Если бы смертностью заведовали исключительно СМИ, так это было бы прекрасно…
А Вы данные от смертности откуда берёте ? Лукашенко имеет в миллион раз больше разной инфы, чем мы тут вместе взятые. Попробуйте реально взять её по смертности в соотв. органах – не возьмёте. Поэтому кушайте СМИ.
Так только они и заведуют.
Или Вы знаете сколько сегодня умерло от тубкркулёза или проказы или бытового сифилиса или гепатита?
Тишина и ВЫ не знаете и живёте себе тихо.
А умерло БОЛЬШЕ чем от коронавируса.
Ежедневно на планете только от туберкулёза умирает 3 тыс чел.
Где карантин?
———
Путин не стал БЫЧИТЬ и согласился поиграть в игру ЗАПАДА “поймай покемона” Так спокойнее. Лукашенко забычил. Зачем?
https://news.tut.by/society/678601.html
Вот и уши торчащие!
Когда у волка уши торчат, охотник чехлит ружьё.