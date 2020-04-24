Лукашенко раскритиковал Европу за методы борьбы с коронавирусом (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости.

В ходе заседания глава Белоруссии обратил внимание на изоляцию, введенную в некоторых государствах.

«Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей. И этот метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400–600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует», — считает Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после карантина на улицу выйдут «ослабленные люди», которые не видели белого света. Лукашенко считает, что те обязательно «получат вирус» после выхода из самоизоляции.

В Белоруссии зафиксировано более восьми тысяч случаев заболевания COVID-19, 60 человек скончались. Причем за последние сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом с начала распространения заболевания — плюс 741 человек.

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