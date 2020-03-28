Лукашенко изобрёл новое лекарство от коронавируса (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время состоявшегося сегодня хоккейного матча заявил журналистам, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Таким образом глава государства отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Лукашенко также был задан вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», — сказал белорусский лидер.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Лукашенко на вопросы о коронавирусе уже рекомендовал белорусам в качестве лекарства «водку и трактор».

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