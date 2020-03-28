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Лукашенко изобрёл новое лекарство от коронавируса (ВИДЕО)

20:51. 28 марта 2020 134 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Лукашенко изобрёл новое лекарство от коронавируса (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время состоявшегося сегодня хоккейного матча заявил журналистам, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Таким образом глава государства отреагировал на слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Лукашенко также был задан вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», — сказал белорусский лидер.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Лукашенко на вопросы о коронавирусе уже рекомендовал белорусам в качестве лекарства «водку и трактор».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1585417911

Метки: Новости

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