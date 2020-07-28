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МОЛНИЯ: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом (ВИДЕО)

17:52. 28 июля 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
МОЛНИЯ: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил, что переболел коронавирусной инфекцией.

Во время встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД Лукашенко извинился за осипший голос.

«Но самое удивительно, что вы видите человека, который умудрился на ногах перенести коронавирус», — заявил президент Белоруссии с трибуны.

Глава белорусского государства уточнил, что болезнь у него прошла бессимптомно.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1595947795

Метки: Новости

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