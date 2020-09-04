Российское руководство прививается от коронавируса (ВИДЕО)

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже сделали отечественные прививки от коронавируса.

Столичный градоначальник рассказал о пройденной вакцинации президенту Владимиру Путину, отметив, что чувствует себя нормально.

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии.

Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы», — сообщил Собянин на рабочей встрече с президентом.

Мэр Москвы также сообщил Владимиру Путину, что со следующей недели в столице начнутся пострегистрационные испытания вакцины.

«Вся инфраструктура готова, информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза — вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины.

Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве», — подчеркнул Собянин.

О том, что российской вакциной от коронавируса привился министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе министерства.

Прибывшим 4 сентября в подмосковный парк «Патриот» для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что глава правительства Белоруссии Роман Головченко также принял решение испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.

Белоруссия, напомним, стала первой страной, куда Россия будет поставлять вакцину от коронавируса.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», — ответил Михаил Мишустин.

Сам Мишустин переболел коронавирусом в мае, в августе о том, что он перенёс COVID-19, рассказал и белорусский лидер.

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