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Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы.

01:11. 31 марта 2020 84 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
 
Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы

 

 

  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Как сообщает ТАСС, поправки предложены к законопроекту об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

В частности, предполагается ввести административную либо уголовную ответственность за умышленное распространение ложной информации об «обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

При этом в случае наступления тяжких последствий в результате распространения этих фейков нарушителю могут грозить штраф до 2 млн рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации», повлёкшее по неосторожности вред здоровью человека, может быть наказано штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, исправительными работами до года либо принудительными работами или лишением свободы до трёх лет.

25 марта в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

Он предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы сроком до семи лет за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее смерть двух и более лиц.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пообещал, что ко второму чтению в законопроект внесут поправки о наказании за фейки в связи с коронавирусом.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/733336-feiki-koronavirus-tyurma

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12784 6192
    BlackCat 31 марта 2020 в 1:16

    Привет серости.

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    1
  • 3966 3330
    Женечка 31 марта 2020 в 1:41

    Интересно, под действие законопроекта попадут такие новости как: «синтетически созданный вирус был напичкан всякими белками и содержит ВИЧ» и как этот вирус «создаёт дыры в лёгких на всю жизнь, и даже те, кто выздоравливает, по сути ходят с продырявленными лёгкими на всю жизнь»? Если да, то я-за!
    А за распространение псевдонаучных знаний ужесточение будет?

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