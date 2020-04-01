Сотрудники ФБК Албуров и Степанов превращают фонд Навального в “рассадник коронавируса”.

Сотрудники признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, призывая граждан в социальных сетях соблюдать карантин и режим самоизоляции в связи с коронавирусом, продолжают посещать общественные места и подвергать людей потенциальной опасности.

Журналист Илиас Меркури опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, посвященный соратникам Навального, которые, несмотря на рекомендованные правительством меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не считают необходимым соблюдать режим самоизоляции и карантина. При этом некоторые из них действительно могут оказаться разносчиками заболевания.

Рассадник коронавируса.

В частности, Меркури, называя ФБК "логовом фейкометов и провокаторов", приводит в пример подругу руководителя отдела расследований фонда Георгия Албурова Анну Велликок, вернувшуюся 14 марта из-за границы. Согласно публикациям девушки в сети микроблогов Twitter, ей пришлось проехать "пол-Европы", включая Италию (2-е местов мире по количеству инфицированных коронавирусом), Германию (5-е место) и Финляндию.

Стоит отметить, что ранее российские власти настоятельно рекомендовали гражданам, вернувшимся из стран, где бушует коронавирус, выдержать двухнедельный режим самоизоляции, чтобы исключить возможность распространения инфекции. Однако Велликок и Албуров сразу после ее возвращения из Европы отправились на поезде в Москву.

Позже подруга соратника главы ФБК все же объявила, что уходит на карантин, но сам Албуров к подобным мерам оказался не готов, продолжая вести привычный ему образ жизни. При этом он не упускал возможности напомнить россиянам в соцсетях о важности самоизоляции в такой непростой период.

Аналогичным поведением отличился и начальник московского штаба Навального Олег Степанов. Его сожительница Ксения Пахомова призналась, что у нее проявились симптомы простудного заболевания, в связи с чем девушка решила ограничить контакты и выдержать положенный в таком случае карантин.

Степанов, в свою очередь, не счел необходимым последовать примеру Пахомовой, с которой он постоянно находится в непосредственном контакте, и отправился по своим делам, разъезжая по Москве в общественном транспорте и посещая места скопления людей.

Таким образом, становится очевидно, что сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" открыто игнорируют рекомендации властей, ставя под угрозу здоровье и жизни россиян.

А что по этому поводу думает Навальный?

Глава ФБК так же не спешит ограничить свои контакты и перемещения по столице в рамках принятых мер по предотвращению распространения коронавируса. Навальный спокойно продолжает свою обычную деятельность, разгуливая по улицам города и даже посещая здание радиостанции "Эхо Москвы", где он дал интервью осужденному за экстремизм либертарианцу Егору Жукову.

Параллельно блогер активно "освещает" в Сети ситуацию с коронавирусом в России, публикуя посты и делая репосты о важности карантинных мер.

Учитывая, что среди сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" и их близкого окружения участились случаи заболевания, Алексею Навальному следовало бы более ответственно подойти к данному вопросу, чтобы случайно не оказаться в числе людей, распространяющих опасный вирус.

Но главный "антикоррупционер" страны предпочитает продолжать тиражировать фейки и информационные вбросы, безосновательно обвиняя власти во лжи, давлении на врачей и фальсификации результатов тестов на коронавирус.

К игнорированию рекомендаций по самоизоляции и карантину присоединились и другие либеральные оппозиционеры, среди которых помощница главы ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат и журналист "Новой Газеты" Илья Азар, депутат Московской городской думы от партии "Яблоко" Дарья Беседина и сотрудница "Навальный Live" Алена Медведева. Такое безответственное поведение довольно точно характеризует людей, якобы выступающих за права и свободы российских граждан.

"И повторится все как встарь".

Примечательно, что среди сотрудников ФБК и соратников Алексея Навального заболевание распространяется не только в пределах Москвы. Ранее уже стало известно, что симптомы, указывающие на возможность заражения коронавирусом, были обнаружены у координатора петербургского штаба Навального Ирины Фатьяновой. Незадолго до проявления болезни она устраивала публичные мероприятия, участие в которых принимали, в том числе, и люди пожилого возраста.

Кроме того, накануне, 30 марта, руководитель калининградского штаба Навального Александр Черников был госпитализирован с подозрением на коронавирус. При этом сам Черников признался, что высокая температура у него держалась до этого порядка девяти дней, но сразу обращаться за помощью в медицинское учреждение он не стал. Своим коллегам по работе в ФБК он так же не порекомендовал пройти необходимую проверку, что может привести к массовому распространению вируса.

Примеру своих столичных коллег последовал и координатор новосибирского штаба Сергей Бойко, который, вернувшись из-за границы, вместо карантина отправился в студию снимать новый видеоролик о "бездействии" местных властей в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что инкубационный период коронавируса может составлять 14 и более дней, в течение которых заболевание может никак не проявлять себя внешне. В связи с этим очень многое зависит от бдительности, ответственности и способности граждан к самоорганизации. Однако подобные качества, по всей видимости, не свойственны соратникам Алексея Навального, которые готовы жертвовать здоровьем россиян ради создания видимости так называемой оппозиционной деятельности и нагнетания ситуации путем распространения недостоверной информации и ничем не обоснованных обвинений в адрес руководства страны.

Источник: https://nation-news.ru/512393-sotrudniki-fbk-alburov-i-stepanov-prevrashayut-fond-navalnogo-v-rassadnik-koronavirusa