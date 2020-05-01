Как россияне запугивают друг друга во время пандемии коронавируса.

Разбор рассылок из WhatsApp: что распыляют вертолеты, биотехнологии, смертельное 5G.

С момента появления коронавируса фейки стали неотъемлемым спутником распространения инфекции. В России их поиском занимается Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Его создали на базе некоммерческой организации «Диалог», возглавляемой экс-замначальника кремлевского управления по общественным проектам Алексеем Гореславским. Первым проектом новой структуры стал сайт стопкоронавирус.рф — официальный источник информации о COVID-19 в России. Об особом статусе центра говорит и внимание к нему президента Владимира Путина, посетившего ИЦК 17 марта.

О том, как российские власти борются с распространением фейков и врут ли населению о реальной ситуации с эпидемией в стране, URA.RU поговорило с замначальника аналитического управления АНО «Диалог» Тимофеем Ви, одним из руководителей ИЦК.

— Когда появились первые фейки о коронавирусе? Как они менялись со временем?

— Фейки появились в конце января, когда в России якобы нашли первых двух зараженных китайцев в Чите. Следующая основная порция фейков возникла вокруг истории, когда в Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами и их поместили в обсерватор.

Тогда у людей появился очевидный запрос на информацию о коронавирусе, и его нужно было удовлетворить. Если этого не делать, то образуется информационный вакуум. При отсутствии официальной информации, он всасывает в себя любой бред. Это самое опасное, с чем можно столкнуться. Именно с Тюмени началась масштабная работа по борьбе с фейками.

— Как много фейков вы фиксируете сейчас? Какова динамика?

— Тема может быть нишевой — 10-15 сообщений, а может быть федеральной — с десятками тысяч сообщений. С начала апреля, после введения антифейкового закона, мы фиксируем снижение количества тем. Тут действует несколько факторов: понимание ответственности за фейки, примеры реальных случаев наказаний, которые на слуху, и рост скепсиса по отношению к получаемой информации. Кроме того, люди пресытились тематикой коронавируса, у них пропал живой интерес к таким историям. Почти все регионы прошли реферные точки борьбы с эпидемией: первый заболевший, первый погибший. Глобально ничего нового не происходит. Поэтому в последнее время фейков становится меньше. Как сейчас модно говорить: мы вышли на плато.

До апреля мы фиксировали 40-50 новых тем в день, сейчас — 15-25 тем — то есть падение в два раза.

— На каких платформах фейки встречаются чаще?

— Подавляющее количество фейков возникает в мессенджерах: в первую очередь WhatsApp, чуть-чуть Viber. Все остальное — это проекции фейков из мессенджеров на социальные сети. В мессенджере человек всегда получает сообщение от своего знакомого, к которому уровень доверия выше. Кроме того, из мессенджеров удалить фейки невозможно в принципе. У администраторов этих сервисов нет для этого программных механизмов. Соцсети могут найти все посты, в которых написано, что коронавирус привезли инопланетяне, но мессенджер так не умеет.

— Есть ли специфические региональные фейки, например, уральские?

— Происходит так: в каком-то регионе появляется фейк, но потом теряет географическую привязку и может распространиться по всей стране. Каноничный пример: вертолеты, которые должны были что-то распылять. В какой-то момент этот фейк, который был распространен и на Урале, даже вышел за пределы России. Другой пример: мошенники ходят по квартирам, представляются санэпидстанцией, под видом обработки пускают усыпляющий газ и грабят людей. Изначально фейк появился в Подмосковье, но через пару дней потерял географическую привязку и распространился и на Урале, и на Дальнем Востоке — по всей стране.

— Утверждение, что фейки идут к нам с Украины — это фейк?

— В подавляющем большинстве случаев сложно установить авторство. Были примеры, когда фейки действительно зарождались на Украине и естественным или неестественным путем попадали в Россию. Так, украинский доктор у себя в Facebook написал пост о том, насколько страшна ситуация с коронавирусом в стране: врачи будут выбирать, кому жить, а кому умирать. Кто-то в России взял его текст, добавил в него имя реального врача из Краснодарского края и опубликовал от его имени. Этот текст взорвался, как бомба, и вылез отовсюду.

— Можете привести примеры самых оригинальных фейков, которые вы встречали?

— Мы смеемся над тем, что в Британии люди сжигают вышки связи 5G, считая, что они распространяют коронавирус. Но у нас организаторы митинга во Владикавказе искренне верят, что COVID-19 не существует, а на самом деле это власти радиоизлучением убивают людей.

На Северном Кавказе также возник фейк-аудиосообщение, которое дрожащим голосом записала женщина: умер человек, а врачи якобы предлагали его родственникам 100 тысяч рублей за то, чтобы ему причиной смерти указали коронавирус. Такой фейк не поддается никакой логике. Казалось бы, врачи должны были действовать противоположным образом, но люди верят.

Интересное продолжение получила история с вертолетами. Опять же на Кавказе люди говорили, что вертолеты скоро будут распылять по ночам вирус, потому что власти всех стран договорились об этом. Но, поскольку руководство России любит своих граждан, то предупреждает, что на время распыления вируса всем нужно сидеть по домам и закрыть окна и двери.

Из последнего: сейчас начался аномальный рост числа россиян, считающих, что коронавирус связан с искусственно созданной бактерией Синтия. Люди верят, что бактерию разработали для того, чтобы она «ела» нефть, а она начала «есть» людей.

— А существуют обратные примеры — самые скучные фейки?

— Много фейков продолжает возникать о том, что в таком-то регионе много зараженных, но власти их скрывают. Это по-прежнему самая распространенная история.

— Сколько времени и усилий вам требуется, чтобы развенчать фейк?

— Мы называем информацию фейком только после того, как проверим ее. Мы связываемся с регионами, Минздравом, Роспотребнадзором, Минобороны или другими ведомствами. Только после этого начинается работа по опровержению такой информации. Если дело идет хорошо, то через 2-3 часа после выявления фейка появляются его официальные опровержения от профильных органов.

— Сколько фейков остаются не замеченными вами?

— Не могу оценить этот объем, потому что мы видим только то, что видим. Но мы уверены, что находим все ключевые федеральные фейки, которые имеют место быть.

— Как можно пожаловаться на фейк? К кому обращаться? Где получить за это награду?

— Самое сознательное, что можно сделать в этой ситуации — написать человеку, распространившему фейк. Нужно объяснить ему, что он распространяет непроверенную информацию, попросить удалить ее, объяснив, какие последствия ему грозят. Большинство распространителей фейков искренне верят в них.

— Иногда фейки распространяют даже высокопоставленные лица. Facebook и Twitter удаляли посты президентов Бразилии и Венесуэлы о коронавирусе, потому что они противоречили информации ВОЗ. Есть ли примеры в России, когда человек при должности оказывался создателем и распространителем фейков?

— У всех чиновников и экспертов в России сейчас более-менее синхронизированная позиция. Однако мы не в Китае живем, и у нас нет тоталитаризма, когда все говорят только по указке. Были один-два случая, когда эксперты Минздрава РФ друг другу противоречили.

— Еще пример подобной рассогласованности. URA.RU упрекали в фейке о количестве заболевших коронавирусом в одном из регионов Урала, а информация была получена нами от местного министра здравоохранения. Как быть в таком случае?

— Этот кейс напрямую связан с тем, что региональный минздрав нарушил федеральный регламент, по которому первоисточником официальных цифр заболевших является федеральный штаб. Когда у вас происходила эта история, то работала схема из трех подтверждений: первые два подтверждения на коронавирус дает регион, а третье — «Вектор» [центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирске — прим. ред.]. Только после этого человек признавался больным. Региональный министр здравоохранения не дождался третьего подтверждения и сказал, что человек зараженный. Действительно — это фейк. Тут речь идет о сознательности и соблюдении федеральных регламентов.

— Когда масок в России не хватало, говорили, что маски не помогают защититься от заражения, а теперь, когда их производство наладили, говорят, что маски нужны. Можно ли распространять фейки во благо, и занимаетесь ли этим вы?

— АНО «Диалог» точно не распространяет фейки, в том числе во благо. Мы не считаем, что на войне все средства хороши. Это же относится ко всем, кто входит в информационный центр по коронавирусу, включая министерства и ведомства.

— Чем вы будете заниматься после пандемии, с завершением которой уйдут и фейки о коронавирусе? Что будете мониторить?

— Вернемся к тому, для чего наша организация создавалась — повышение уровня коммуникации власти с гражданами в интернете и соцсетях. Будем объяснять чиновникам, как разговаривать с людьми на человеческом языке. Власть делает много хорошего, но не всегда умеет об этом рассказывать. Ситуация с коронавирусом дает нам понимание того, насколько квалифицированно чиновники работают с информационным пространством. Существуют регионы-лидеры по этому направлению, но кого-то выделять или наоборот не упоминать сейчас считаю некорректным.

Источник: https://ura.news/articles/1036280082