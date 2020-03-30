Путин остановил Мир от падения в пропасть. Заявление на G-20

Слова президента России Владимира Путина, прозвучавшие во время саммита «большой двадцатки», впервые за всю историю этой организации проводившегося в режиме видеоконференции, стали, по сути дела, первым призывом одного из мировых лидеров к переходу человечества к новой, «посткоронавирусной» реальности.

Сегодня это обращение, конечно же, поддержано не было. Однако услышали его миллионы людей во всем мире. Рано или поздно, пандемия завершится. И худшее, что тогда сможет сделать наш мир – это попытаться реставрировать тот убогий и больной порядок, в котором он жил последние десятилетия. Ту систему, что, собственно, и привела его на край пропасти, последним толчком в которую стало появление COVID-19. Время перемен пришло, и начинать их лучше прямой сейчас.

Люди, опомнитесь!

Собственно говоря, инициативы, с которыми Владимир Владимирович выступил перед лидерами G20 более, чем умерены и однозначно обоснованы. Глава нашего государства заявил о необходимости как можно более спешного снятия той сети санкций, ограничений, «торговых войн» и прочих распрей, которыми планета сегодня оказалась буквально опутана в угоду амбициям одного, вполне конкретного и всем известного государства. Как минимум, подобные решения сегодня необходимо принять в отношении стран, наиболее пострадавших от пандемии. Кстати говоря, к таковым уже вполне можно причислить и инициатора 99% всех запретов на планете – Соединенные Штаты. Буквально вчера они по количеству зараженных коронавирусом опередили Китай, выйдя на первое место в мире. А ведь там, похоже, все только начинается...

Тем не менее, Россия, стремясь к сведению счетов, свободная от таких низких чувств, как злорадство, призывает тех, кто стоит во главе наиболее развитых стран, отринуть эгоизм и сплотиться перед лицом небывалой угрозы. Это, кстати, уже не первый такой призыв – несколько ранее наша страна вместе с Китаем, Ираном, Венесуэлой, КНДР, Кубой и Никарагуа уже обратилась к Генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу с призывом к «глобальной солидарности», которая должна быть выражена, прежде всего, в снятии выглядящих в нынешние дни кощунством санкционных ограничений, преследующих цель сведения «политических счетов» и мешающих борьбе с пандемией. Но что же те, кто еще вчера так уверенно примерял на себя звание «верховных арбитров» всего человечества и долгие годы без умолку трещал о каких-то там «общих» для него «ценностях», превратив эти слова в затертые спекулятивные штампы? Ответа от Организации давным-давно разъединенных наций, естественно, не последовало. Как не последовало и внятной реакции на призывы Владимира Путина от глав государств G20.

Вместо этого идут разговоры о деньгах и только о них. Страны Запада намерены спасать собственные экономики, но не народы. При этом, естественно, речь идет, прежде всего, о том, чтобы уберечь от краха банки, крупные корпорации, не допустить падения фондовых индексов и тому подобных вещах. Человек в системе основных ценностей нынешнего цивилизованного мира отсутствует напрочь, принимаясь в расчет исключительно в качестве потребителя и производителя тех или иных материальных благ. Шокирующий пример – в Испании военные из частей, брошенных на проведение дезинфекционных работ по всей стране, пришли в ужас, обнаружив в местных домах престарелых сотни постояльцев, оставленных вовсе без всякого присмотра, брошенных погибать от болезни и голода! И уже погибших от них... Персонал то ли поголовно заболел COVID-19, то ли, что скорее всего, попросту разбежался. Родственникам оставленных там стариков не оказалось до них никакого дела.

Точные цифры в предавших гласности эти леденящие душу подробности эпидемии изданиях не приводятся, но речь идет, как минимум, о десятках покинутых и умерших пациентов. Если учесть, что всего на территории Испании расположены около 5 с половиной тысяч подобного рода заведений, с общим количеством постояльцев более 370 тысяч человек, масштабы трагедии могут быть просто апокалиптическими. Вот он – финал дороги, у истоков которой стояли творцы «дивного нового мира», который всем нам пытаются навязывать в качестве эталона! Это – общество, в котором восторжествовали новые «ценности». Наивысшей среди них объявлено сытое благополучие, а спасение собственной шкуры любой ценой, в том числе и за счет жизней других людей, представлено не гнусностью, а доблестью...

Мертвый хватает живого

Впрочем, ужасающие новости из Испании – скорее, исключение в общем информационном потоке, натужно извергаемом (другого слова и не подберешь) сегодня западными СМИ, пытающимися, как обычно, «переложить с больной головы на здоровую». О чем они вещают? О том, что «российская помощь Италии оказалась на 80% бесполезной». Какая точность – до процента! Интересно, кто считал?! Умирающие в переполненных больницах Бергамо? Уверяют, что «в Северной Корее уже все вымерли». Остался один Ким Чен Ын и он сегодня «тайно умоляет Запад о помощи». Полный бред – уж от кого бы КНДР могла в критической ситуации получить реальную помощь, так это от Китая, и при том без всякой мольбы. Впрочем, про Китай пишут, что он, оказывается, «продает недействующие тесты на коронавирус». Вообще-то, насколько известно, как раз Поднебесная, чуть ли не единственная в мире, даром раздает сегодня помощь направо и налево, едва сама оправившись от эпидемии.

Ну, и конечно, «в топе» перепев шизофренического бреда Валерия Соловья о том, что «Путин заразился»! Ага, мечтайте, мечтайте... Впрочем, чему тут удивляться, если тон этой гнусной вакханалии задается на самых «верхах». Профукавший начало эпидемии в собственной стране Дональд Трамп не нашел ничего лучшего, чем заявить о том, что нынешнее первенство США по количеству заболевших объясняется тем, что «в Китае скрывают истинные цифры». Снова здорово... Тем временем, на нью-йоркском Манхэттене в срочном порядке уже оборудуют «полевые» морги. Не госпиталя – морги!

Поверьте, я не испытываю ни малейшего злорадства от этих новостей, одну только горечь. Граждане США оказались заложниками собственной веры в «великую Америку» и ее изолгавшихся, погрязших в гордыне политиков. С другой стороны, рядовые американцы, которых искренне жаль – это одно, а вот государство Соединенные Штаты – совершенно другое. Сотрясаясь в самой настоящей агонии, оно продолжает сеять вокруг себя ядовитые семена, пытаясь удержать в слабеющих руках дубинку «всемирного полицейского».

Чем озабочено Министерство финансов США? Тем, что 3 с лишним миллиона прилежных американских налогоплательщиков за прошедшую неделю оказались в числе безработных? Растущим, как снежный ком, государственным долгом? А вот и нет! Там вчера объявили о введении дополнительного пакета санкций против еще двух десятков компаний из Ирана и Ирака, а также ряда должностных лиц и политиков этих стран. Естественно – «за поддержку терроризма». Надо полагать, именно так выглядит ответ на слова президента Ирана о том, что помощь его стране от Вашингтона могла бы заключаться в снятии драконовских ограничений.

Чем озабочен Государственный департамент? Думаете, спасением страны? А фигушки! Там, то ли на почве осложнений от коронавируса, то ли просто отчаявшись придумать нечто мало-мальски правдоподобное относительно законного президента Венесуэлы, обвинили Николаса Мадуро в... наркоторговле и назначили награду в 15 миллионов долларов за его голову! Деньги, надо полагать, более девать некуда. И других проблем тоже нет. Это уже даже не безумие... Это нечто вообще не имеющее ни объяснения, ни названия. Воистину, «мертвый хватает живого».

Страна, приложившая более всего усилий к тому, чтобы довести разваливающийся сегодня на мелкие кусочки мир до его нынешнего состояния, все еще пытается диктовать, угрожать, требовать! Между прочим, Пентагон тоже проявляет крайне нездоровые симптомчики. Нет, не в плане того, что заболеваемость среди личного состава американской армии отчего-то на 60% превышает аналогичные, далеко не низкие показатели по гражданскому населению. И это, скорее всего, сильно преуменьшенная информация, поскольку глава ведомства Марк Эспер вчера заявил, что статистика по распространению коронавируса в казармах будет засекречена. Тем не менее, генералитет вооруженных сил США, понимаете ли, уже озабочен «хаосом и дестабилизацией», которые непременно последуют за пандемией «в ряде стран мира». Во всяком случае, именно так заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии генерал Марк Милли. Как пить дать, уже подумывает о проведении «гуманитарных миссий», от которых в угодивших под каток «помощи» странах все живое бежит и рыдает, а неживое – рушится и пылает...

Сколько можно?! Сколько еще человечество должно терпеть это? Возвращения к эпохе «однополярного мира» с центром в Вашингтоне наш, на поверку оказавшийся ужасно хрупким и беззащитным, мир, скорее всего, просто не переживет. Один раз ошибка уже была сделана – в 1945 году, когда мы по наивности своей приняли англосаксов за союзников и джентльменов, соблюдающих договора. Исправить ее Иосиф Виссарионович просто не успел, а остальные то ли не захотели, то ли не сдюжили. Так, может, сейчас самое время? Никто же не призывает добивать Соединенные Штаты в момент постигшей их беды. Необходимо просто перестать подчиняться их диктату. Поставить на место и не давать, извините за выражение, залазить на шею всему миру. Это не «имперские амбиции» – это насущная необходимость для всей планеты Земля. Вы что, правда думаете, что эта пандемия – последняя?!

Для начала необходимо возложить скромный букет на могилку безвременно и бесславно почившей ООН и создать совершенно новую международную организацию – какую-нибудь Всемирную Лигу Здоровья, что ли. Помочь пострадавшим и уже после окончания нынешней беды начать готовиться к тому, чтобы следующую мы встретили действительно всем миром. Фонд помощи? Прекрасная идея! Вот только пусть бумажки зеленого цвета останутся национальной валютой в стране, где их на нашу голову придумали. Да, отказ от доллара будет болезненным, однако на фоне того гипершока, который и так переживает мировая экономика, процесс этот пройдет в разы легче, чем это было бы в обычных обстоятельствах. Да и, в конце концов, чтобы избавиться от звездно-полосатой удавки, можно и потерпеть. Все равно терпеть придется, причем всем. Пусть у американцев все будет хорошо! Пусть они вылечатся, выберут себе какого уж там захотят президента, да и живут долго и счастливо. У себя в стране, а в другие пусть приезжают исключительно туристами, а не носителями «демократии» в долларовом и тротиловом эквиваленте.

Нынешний шанс для России уникален. Да, пандемия COVID-19 пройдет по миру, собирая свою ужасную жертву. Однако после нее нам может остаться не одна лишь скорбь, но и новая надежда – на совершенно другое будущее.

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