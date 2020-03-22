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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Москва времен дефолта. Вып.4

08:50. 22 марта 2020 196 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Бездомный спит в витрине антикварного магазина на Арбате. 11 сентября


02. Ищущие работу просматривают журнал с предложениями о работе, во время посещения ярмарки вакансий


03. Никольская


04. Площадь Революции


05. Бездомный мальчик и пожилой человек едят бесплатный суп, раздаваемый армией спасения, 19-го октября


06. Менеджер французского кафе Шевиньон Кристоф Грос наполняет бокалы Божоле нуво 1998 года, 19 ноября


07. Пушкинская площадь, вход у станции метро Тверская


08. Кутузовский проспект. После урагана


09. Манежная площадь. После урагана


10. Кутузовский проспект


11. На Бауманской


12. Площадь Революции


13. Проектируемый проезд № 4432


14. Старый трамвай на Шоссе Энтузиастов


15. На выходе из м. Красногвардейская, около рынка


16. Без подписи


Источник: https://humus.livejournal.com/7140499.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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