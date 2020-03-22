«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Москва времен дефолта. Вып.4
01. Бездомный спит в витрине антикварного магазина на Арбате. 11 сентября
02. Ищущие работу просматривают журнал с предложениями о работе, во время посещения ярмарки вакансий
05. Бездомный мальчик и пожилой человек едят бесплатный суп, раздаваемый армией спасения, 19-го октября
06. Менеджер французского кафе Шевиньон Кристоф Грос наполняет бокалы Божоле нуво 1998 года, 19 ноября
07. Пушкинская площадь, вход у станции метро Тверская
08. Кутузовский проспект. После урагана
09. Манежная площадь. После урагана
13. Проектируемый проезд № 4432
14. Старый трамвай на Шоссе Энтузиастов
15. На выходе из м. Красногвардейская, около рынка