«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Вып.1
8 февраля.
Ясир Арафат высасывает мозг Борису Ельцину и травится гамырой. Ясир Арафат целует лоб своему российскому коллеге Борису Ельцину
Гендиректор фирмы Росконтрактпоставка и помощник главы ЛДПР Владимира Жириновского Геннадий Дзень погиб в результате взрыва бомбы. 17 января
Всероссийский съезд русского национального единства ультранационалистическая политическая партия. Председатель партии Александр Баркашов
Делегат тверского казачества Виктор Зайцев (слева) и председатель Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин дают пресс-конференцию. 8 января
Борис Ельцин и патриарх Московский и всея Руси Алексий II открывают новую пешеходную зону в Столешниковом переулке. 9 сентября
Ветераны войны в парке Горького в День Победы
Временный поверенный в делах посольства США Джон Теффт и заместитель секретаря Совета безопасности России Борис Березовский во время встречи. 17 марта
Депутат Госдумы Галина Старовойтова дает интервью. 18 сентября
Люди выстраиваются в очередь, чтобы увидеть открытие американского фильма «Английский пациент» в кинотеатре «Кодак-Киномир» в Москве
Мобильная торговая лавка на улицах Владивостока
На вечеринке, организованной брачным агентством, американские мужчины и одинокие русские женщины, не состоящие в браке, сидят на диване в интерьере ночного клуба «Манхэттен»
15 августа. Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского. Курсант принимает присягу
17 августа.Защитник Вячеслав Фетисов, в центре Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов из Детройт Ред Уингз несут Кубок Стэнли на Красной площади в Москве
28 июня. Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища на церемонии прощания со знаменем школы
Балерин критикуют за кулисами после выступления на сцене Большого театра
Борис Ельцин и Леонид Кучма фотографируются перед началом переговоров. 13 ноября
Рынок в Грозном с товарами из Турции
Центральная клиническая больница. Борис Ельцин и его жена Наина приходят навестить своего новорожденного внука в родильном отделении
Во время акции протеста перед собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве 1 мая
6 сентября. Французский музыкант и композитор Жан Мишель Жарр в Москве на праздновании 850-летия города