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«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Вып.1

10:35. 1 марта 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


8 февраля. Ясир Арафат высасывает мозг Борису Ельцину и травится гамырой. Ясир Арафат целует лоб своему российскому коллеге Борису Ельцину


Гендиректор фирмы Росконтрактпоставка и помощник главы ЛДПР Владимира Жириновского Геннадий Дзень погиб в результате взрыва бомбы. 17 января


Всероссийский съезд русского национального единства ультранационалистическая политическая партия. Председатель партии Александр Баркашов


Делегат тверского казачества Виктор Зайцев (слева) и председатель Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин дают пресс-конференцию. 8 января


Борис Ельцин и патриарх Московский и всея Руси Алексий II открывают новую пешеходную зону в Столешниковом переулке. 9 сентября


Ветераны войны в парке Горького в День Победы


Временный поверенный в делах посольства США Джон Теффт и заместитель секретаря Совета безопасности России Борис Березовский во время встречи. 17 марта


Депутат Госдумы Галина Старовойтова дает интервью. 18 сентября


Люди выстраиваются в очередь, чтобы увидеть открытие американского фильма «Английский пациент» в кинотеатре «Кодак-Киномир» в Москве


Мобильная торговая лавка на улицах Владивостока


На вечеринке, организованной брачным агентством, американские мужчины и одинокие русские женщины, не состоящие в браке, сидят на диване в интерьере ночного клуба «Манхэттен»


15 августа. Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского. Курсант принимает присягу


17 августа.Защитник Вячеслав Фетисов, в центре Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов из Детройт Ред Уингз несут Кубок Стэнли на Красной площади в Москве


28 июня. Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища на церемонии прощания со знаменем школы


Балерин критикуют за кулисами после выступления на сцене Большого театра


Борис Ельцин и Леонид Кучма фотографируются перед началом переговоров. 13 ноября


Рынок в Грозном с товарами из Турции


На Волге. Перекус на дороге


Центральная клиническая больница. Борис Ельцин и его жена Наина приходят навестить своего новорожденного внука в родильном отделении


Во время акции протеста перед собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве 1 мая


6 сентября. Французский музыкант и композитор Жан Мишель Жарр в Москве на праздновании 850-летия города

Источник: https://humus.livejournal.com/7103485.html

Метки: история, Россия, фото

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