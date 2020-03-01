«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Вып.1



8 февраля. Ясир Арафат высасывает мозг Борису Ельцину и травится гамырой. Ясир Арафат целует лоб своему российскому коллеге Борису Ельцину



Гендиректор фирмы Росконтрактпоставка и помощник главы ЛДПР Владимира Жириновского Геннадий Дзень погиб в результате взрыва бомбы. 17 января



Всероссийский съезд русского национального единства ультранационалистическая политическая партия. Председатель партии Александр Баркашов



Делегат тверского казачества Виктор Зайцев (слева) и председатель Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин дают пресс-конференцию. 8 января



Борис Ельцин и патриарх Московский и всея Руси Алексий II открывают новую пешеходную зону в Столешниковом переулке. 9 сентября



Ветераны войны в парке Горького в День Победы



Временный поверенный в делах посольства США Джон Теффт и заместитель секретаря Совета безопасности России Борис Березовский во время встречи. 17 марта



Депутат Госдумы Галина Старовойтова дает интервью. 18 сентября



Люди выстраиваются в очередь, чтобы увидеть открытие американского фильма «Английский пациент» в кинотеатре «Кодак-Киномир» в Москве



Мобильная торговая лавка на улицах Владивостока



На вечеринке, организованной брачным агентством, американские мужчины и одинокие русские женщины, не состоящие в браке, сидят на диване в интерьере ночного клуба «Манхэттен»



15 августа. Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского. Курсант принимает присягу



17 августа.Защитник Вячеслав Фетисов, в центре Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов из Детройт Ред Уингз несут Кубок Стэнли на Красной площади в Москве



28 июня. Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища на церемонии прощания со знаменем школы



Балерин критикуют за кулисами после выступления на сцене Большого театра



Борис Ельцин и Леонид Кучма фотографируются перед началом переговоров. 13 ноября



Рынок в Грозном с товарами из Турции



На Волге. Перекус на дороге



Центральная клиническая больница. Борис Ельцин и его жена Наина приходят навестить своего новорожденного внука в родильном отделении



Во время акции протеста перед собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве 1 мая



6 сентября. Французский музыкант и композитор Жан Мишель Жарр в Москве на праздновании 850-летия города



Источник: https://humus.livejournal.com/7103485.html