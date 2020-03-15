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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Москва времен дефолта. Вып.1

09:31. 15 марта 2020 163 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Официанты нарезают и предлагают в московском ресторане кусочки торта в виде Ленина в натуральную величину


02. Пожилой мужчина продает старую одежду и другие товары, зарабатывая на жизнь. Пенсия российских пенсионеров равна 400 руб. (Примерно 70 долларов)


03. Пожилые женщины продают овощи, зарабатывая себе на жизнь. Пенсия российских пенсионеров равна 400 руб. (Примерно 70 долл. США)


04. Пожилая женщина получает милостыню от прохожего рядом с автомобилем Mercedes-Benz в Москве, 25 декабря


05. В московском ночном клубе


08. Уличные торговцы возле Киевского вокзала


09. Трудные времена для рубля. 17 сентября


10. Типичная сцена: рабочий, которому нечего делать из-за отсутствия заказов во время экономического кризиса, октябрь


11. Протестующие российские шахтеры, требующие выплаты заработной платы за этот год, месяцами пикетируют у здания правительства, живя в самодельных палатках


12. Арбатские зарисовки


16. Табачный ларёк. 10 октября


17. Тверская, Пицца Хат


18. Шаурмячная в Москве


19. На Арбате. 17 сентября


20. Атмосфера на рынке Горбушка после «Чёрного вторника»


Источник: https://humus.livejournal.com/7127341.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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