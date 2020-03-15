«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Москва времен дефолта. Вып.1
01. Официанты нарезают и предлагают в московском ресторане кусочки торта в виде Ленина в натуральную величину
02. Пожилой мужчина продает старую одежду и другие товары, зарабатывая на жизнь. Пенсия российских пенсионеров равна 400 руб. (Примерно 70 долларов)
03. Пожилые женщины продают овощи, зарабатывая себе на жизнь. Пенсия российских пенсионеров равна 400 руб. (Примерно 70 долл. США)
04. Пожилая женщина получает милостыню от прохожего рядом с автомобилем Mercedes-Benz в Москве, 25 декабря
08. Уличные торговцы возле Киевского вокзала
09. Трудные времена для рубля. 17 сентября
10. Типичная сцена: рабочий, которому нечего делать из-за отсутствия заказов во время экономического кризиса, октябрь
11. Протестующие российские шахтеры, требующие выплаты заработной платы за этот год, месяцами пикетируют у здания правительства, живя в самодельных палатках
16. Табачный ларёк. 10 октября
20. Атмосфера на рынке Горбушка после «Чёрного вторника»