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«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 8. Три дня в октябре: 2 октября

09:31. 19 января 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Основным местом силового противостояния между сторонниками Верховного Совета и правоохранительными органами стала Смоленская площадь. Активисты «Трудовой России» и Фронта национального спасения организовали в сквере напротив здания МИДа митинг, который после чрезмерно жёсткого вмешательства милиции, вновь применившей в отношении манифестантов спецсредства, перерос в масштабные столкновения. Наиболее решительно настроенные активисты, вооружившись камнями, бутылками, палками и фрагментами металлических конструкций, не только сумели отбиться от бойцов ОМОН, но и заставили их на время отступить. Воспользовавшись передышкой, манифестанты перекрыли движение по Садовому кольцу и начали возводить баррикаду, используя для этого элементы ограждения, строительные леса, несущие узлы от трибуны, построенной для празднования 500-летия Арбата, и другие подручные материалы, после чего подожгли использованные для возведения баррикады старые автомобильные шины и доски. Попытки бойцов ОМОН захватить баррикаду не увенчались успехом. Через некоторое время руководство ГУВД Москвы было вынуждено пойти на переговоры с защитниками баррикады. Была достигнута договорённость, что к 23 часам манифестанты разойдутся сами, при этом сотрудники милиции не будут их преследовать. Около 21 часа защитники баррикад организованной колонной, которую возглавил народный депутат Российской Федерации Илья Константинов, покинули место противостояния и разошлись

По данным МВД, в столкновениях на Смоленской площади получили телесные повреждения 24 сотрудника милиции (из них 12 госпитализировано, двое — в тяжёлом состоянии) и 5 граждан (двое госпитализировано).

Тем временем в ночь на 3 октября участники переговоров в Свято-Даниловом монастыре утвердили разработанные экспертами предложения по срокам и механизму реализации мер по нормализации обстановки вокруг здания Верховного Совета, предусматривавшие обмен информацией о составе вооружённых сил и вооружений у каждой из сторон с возможностью взаимной проверки, разработку совместного графика контролируемого сокращения вооружений, одновременную ликвидацию сторонами заграждений вокруг Дома Советов, организацию совместной охраны мест хранения оружия, а также установление режима пропуска граждан на территорию Дома Советов


Переговоры под наблюдением православных лидеров между членами парламента, слева и правительственными чиновниками

Источник: https://humus.livejournal.com/7036237.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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