«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 7. Последние дни



21 сентября. В 20:00 Ельцин выступил по телевидению с обращением к гражданам России, сообщив, что издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность. Указом вводилось в действие Положение «О выборах депутатов Государственной Думы» и назначалось проведение 11-12 декабря 1993 года выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации



21 сентября. Женщина стоит возле баррикады перед российским парламентом после обращения Бориса Ельцина

В 20:45 к зданию Верховного Совета — Белому дому (Дому Советов) — начали приходить граждане, возник стихийный митинг. Собравшиеся у Дома Советов граждане, по примеру событий 19-21 августа 1991 года, начали возводить заграждения



22 сентября. В ночь с 21 на 22 сентября Верховный Совет Российской Федерации, на основании заключения Конституционного суда, принял постановление о прекращении полномочий президента Бориса Ельцина с момента издания указа № 1400 и временном переходе полномочий, согласно Конституции, к вице-президенту Александру Руцкому. Сергей Бабурин объявляет журналистам последние постановления Верховного Совета



22 сентября. Руцкой приступил к исполнению обязанностей временного президента России и отменил антиконституционный указ отрешённого президента Ельцина



24 сентября. Руцкой был признан в качестве и. о. Президента исполнительными и представительными органами власти в некоторых регионах, почти все региональные Советы признали указ Ельцина антиконституционным



24 сентября. Офицер отдает распоряжения группе гражданских добровольцев, которые пришли защищать российский парламент



25 сентября. С мегафоном Александр Руцкой



26 сентября. Люди играют в волейбол перед Белым домом



28 сентября. В ночь с 27 на 28 сентября сотрудники ГУВД Москвы при поддержке военнослужащих дивизии имени Дзержинского, а также столичных служб коммунального хозяйства провели беспрецедентную по масштабам совместную операцию по блокированию огромной территории, прилегающей к зданию Верховного Совета. Зона конфликта фактически расширилась до размеров всего бывшего Краснопресненского района. Нормальная жизнь на территории всего Центрального округа оказалась дезорганизована



28 сентября. Вид на здание российского парламента, окруженное грузовиками и колючей проволокой



28 сентября. Вид на здание российского парламента, окруженное грузовиками и колючей проволокой



29 сентября. За ночь радиус оцепления вокруг здания Верховного Совета расширился до Садового кольца. В связи с этим внутри оцепления оказался большой жилой массив Краснопресненского района. Ночью началась блокада Моссовета. Здание и переулки, прилегающие к нему, были оцеплены подразделениями милиции и внутренних войск



29 сентября. В течение всего дня с внешней стороны оцепления вокруг Дома Советов проходили митинги и манифестации в поддержку Верховного Совета, которым противостояли сотрудники правоохранительных органов. Главным местом проведения таких манифестаций стала площадь перед станцией метро «Баррикадная». Примерно в 10 часов до 300 манифестантов во главе с бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснисом провели митинг и попытались «прорваться к Белому дому», но были оттеснены сотрудниками милиции



29 сентября. Днём подразделение ОМОНа заняло здание Краснопресненского райсовета Москвы. При этом со стороны бойцов ОМОН не применялось ни оружие, ни физическое насилие. Военнослужащие дивизии им. Дзержинского взяли под свой контроль здание Моссовета. Вход в здание практически перекрыт: военнослужащие не пропускают в здание даже депутатов районных Советов столицы по их служебным удостоверениям



Вечером несколько сотен манифестантов, среди которых находились народные депутаты Московского городского и районных Советов, попытались пройти от станции метро «Баррикадная» к Дому Советов, но были разогнаны сотрудниками милиции



Группы наиболее активных манифестантов численностью до 100—150 человек, пользуясь общественным транспортом, стали растекаться по городу, пытаясь провести митинги в поддержку Верховного Совета на Пушкинской площади, площади Белорусского вокзала, Смоленской площади, на улицах 1905 года, Земляной вал, Большой Дорогомиловской улице и на проспекте Мира. Руководство ГУВД Москвы направило против этих групп мобильный отряд ОМОН под командованием подполковника милиции Фекличева, который жестоко подавил эти выступления, продолжавшиеся до 22 часов



Одновременно периодические «зачистки» продолжались и в районе станции метро «Баррикадная»



Согласно справке Министерства внутренних дел Российской Федерации за 29 сентября 1993 года, в этот день было задержано 106 манифестантов, 6 гражданских лиц обратились за помощью в медицинские учреждения города



28 сентября. Пожилая женщина встает на колени, называя сотрудников ОМОНа «фашистами» после того, как она была избита ими вместе с другими демонстрантами около здания российского парламента



Источник: https://humus.livejournal.com/7034627.html