«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало. Вып 2



01. 12 декабря. Мусульмане в Назрани молятся на могиле убитого в бою милиционера



02. 13 декабря. В Грозном



03. 14 декабря. Сепаратисты заняли позицию в окрестностях станицы Первомайской



04. 15 декабря. Женщины во время антироссийского митинга перед зданием чеченского парламента в Грозном



05. 15 декабря. Сепаратисты готовят противотанковое орудие к бою. Они удерживают позиции на дороге в ожидании российских войск, которые находятся в 40 километрах к западу от Грозного



06. 15 декабря. Чеченские сепаратисты сидят на обочине дороги, греясь у костра, недалеко от позиций российских войск в 40 км. к западу от Грозного



07. 15 декабря. Чеченские женщины плачут и молятся на дороге около российских позиций примерно в 45 км. к западу от Грозного



08. 16 декабря. Джохар Дудаев выступает по радио перед чеченцами



09. 17 декабря. Западные журналисты отправляют последние репортажи с использованием спутникового телефона. Большинство из них покидает осажденный город в предверии бомбардировки.



10. 18 декабря. Религиозный лидер в центре Грозного призывает добровольцев сражаться с российскими войсками



11. 18 декабря. Чеченский ополченец.



12. 18 декабря. Сепаратист охраняет баррикаду в Грозном



13. 18 декабря. Сепаратист с зенитной пушкой возле президентского дворца в Грозном



14. 19 декабря. В Грозном



15. 19 декабря. В Грозном



16. 19 декабря. Мужчина проходит мимо взорванных танков на площади в Грозном



17. 19 декабря. Пожилая женщина покупает хлеб из окна магазина в Грозном



18. 20 декабря. Демонстрация женщин в поддержку чеченских сепаратистов в Махачкале



19. 20 декабря. Женщина возле развалин ее дома, разрушенного взрывом бомбы вечером 19 декабря в Грозном



20. 20 декабря. Женщина плачет возле развалин ее дома, разрушенного взрывом бомбы вечером 19 декабря в Грозном



21. 21 декабря. Сотни мирных жителей покидают столицу Чечни



Источник: https://humus.livejournal.com/7046725.html