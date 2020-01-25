«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало. Вып 2
01. 12 декабря. Мусульмане в Назрани молятся на могиле убитого в бою милиционера
03. 14 декабря. Сепаратисты заняли позицию в окрестностях станицы Первомайской
04. 15 декабря. Женщины во время антироссийского митинга перед зданием чеченского парламента в Грозном
05. 15 декабря. Сепаратисты готовят противотанковое орудие к бою. Они удерживают позиции на дороге в ожидании российских войск, которые находятся в 40 километрах к западу от Грозного
06. 15 декабря. Чеченские сепаратисты сидят на обочине дороги, греясь у костра, недалеко от позиций российских войск в 40 км. к западу от Грозного
07. 15 декабря. Чеченские женщины плачут и молятся на дороге около российских позиций примерно в 45 км. к западу от Грозного
08. 16 декабря. Джохар Дудаев выступает по радио перед чеченцами
09. 17 декабря. Западные журналисты отправляют последние репортажи с использованием спутникового телефона. Большинство из них покидает осажденный город в предверии бомбардировки.
10. 18 декабря. Религиозный лидер в центре Грозного призывает добровольцев сражаться с российскими войсками
11. 18 декабря. Чеченский ополченец.
12. 18 декабря. Сепаратист охраняет баррикаду в Грозном
13. 18 декабря. Сепаратист с зенитной пушкой возле президентского дворца в Грозном
16. 19 декабря. Мужчина проходит мимо взорванных танков на площади в Грозном
17. 19 декабря. Пожилая женщина покупает хлеб из окна магазина в Грозном
18. 20 декабря. Демонстрация женщин в поддержку чеченских сепаратистов в Махачкале
19. 20 декабря. Женщина возле развалин ее дома, разрушенного взрывом бомбы вечером 19 декабря в Грозном
20. 20 декабря. Женщина плачет возле развалин ее дома, разрушенного взрывом бомбы вечером 19 декабря в Грозном
21. 21 декабря. Сотни мирных жителей покидают столицу Чечни