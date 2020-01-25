Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало. Вып 2

09:48. 25 января 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 12 декабря. Мусульмане в Назрани молятся на могиле убитого в бою милиционера


02. 13 декабря. В Грозном


03. 14 декабря. Сепаратисты заняли позицию в окрестностях станицы Первомайской


04. 15 декабря. Женщины во время антироссийского митинга перед зданием чеченского парламента в Грозном


05. 15 декабря. Сепаратисты готовят противотанковое орудие к бою. Они удерживают позиции на дороге в ожидании российских войск, которые находятся в 40 километрах к западу от Грозного


06. 15 декабря. Чеченские сепаратисты сидят на обочине дороги, греясь у костра, недалеко от позиций российских войск в 40 км. к западу от Грозного


07. 15 декабря. Чеченские женщины плачут и молятся на дороге около российских позиций примерно в 45 км. к западу от Грозного


08. 16 декабря. Джохар Дудаев выступает по радио перед чеченцами


09. 17 декабря. Западные журналисты отправляют последние репортажи с использованием спутникового телефона. Большинство из них покидает осажденный город в предверии бомбардировки.


10. 18 декабря. Религиозный лидер в центре Грозного призывает добровольцев сражаться с российскими войсками


11. 18 декабря. Чеченский ополченец.


12. 18 декабря. Сепаратист охраняет баррикаду в Грозном


13. 18 декабря. Сепаратист с зенитной пушкой возле президентского дворца в Грозном


14. 19 декабря. В Грозном


15. 19 декабря. В Грозном


16. 19 декабря. Мужчина проходит мимо взорванных танков на площади в Грозном


17. 19 декабря. Пожилая женщина покупает хлеб из окна магазина в Грозном


18. 20 декабря. Демонстрация женщин в поддержку чеченских сепаратистов в Махачкале


19. 20 декабря. Женщина возле развалин ее дома, разрушенного взрывом бомбы вечером 19 декабря в Грозном


20. 20 декабря. Женщина плачет возле развалин ее дома, разрушенного взрывом бомбы вечером 19 декабря в Грозном


21. 21 декабря. Сотни мирных жителей покидают столицу Чечни

Источник: https://humus.livejournal.com/7046725.html

Метки: история, кавказ, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало
...сентября. 3-я годовщина независимости Чеченской Республики. Митинг на площади .... 08 декабря. Военнопленные, охраняемые чеченским солдатом, ремонтирует танк на заднем... прошлой ночи, подвергаются допросу чеченским полевым командиром в президентском дворце...
Руслан Бах. «Святые 90е» – оговорочка по Фрейду? Или что это было?
..., я так понимаю. Значит «Святые девяностые» — либо оговорка, либо фраза..., а как мы теперь часто видим – и подворовывать не... тех, что были в первой Чеченской войне. Они такое рассказывают!... такие выводы напрашиваются про «святые девяностые». Если моя логика в ...
Новости Украины и Новороссии 15 марта 2016
... «За мужество», ордена святого великомученика Георгия Победоносца, награды...как и во время Первой чеченской войны, показать Россию агрессором... во время войны Девяносто семей Республики получат ...Кроме того, значительная часть государств являются участниками тех...
Рана распри .
.... Совсем немногие могли называть девяностые лихими не с безопасной дистанции...первой чеченской войны и вплоть до разнообразного беспредела наших дней — заставило значительную часть... музее. Мечтал поступить в Свято-Тихоновский богословский институт. Стремился ...
«Хай тобi грець!», или Ударное оружие всех времён и народов
... стали почитать как святых, а их могилы... - да. Став первым центральноазиатским лидером, представленным Дональду...русски, кто был частью Русской Нации, Советского... Климов написал: «В чеченском языке, - одном из...Kolbasa Sexi»? В девяностых годах, когда народы ...
Как либералы пытаются перекроить историю России…
... Ломоносов, Пушкин, Петр Первый, Екатерина Великая, Ленин,... решила коснуться самого святого — итогов Великой ... было абортов….В девяностые, в мирное время... удовлетворяет по большей части примитивные животные потребности,...место во время чеченской войны. Когда ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)