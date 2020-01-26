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«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало. Вып 3

10:03. 26 января 2020 168 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 22 декабря. Грозный. Русская женщина покидает разрушенный город


02. 22 декабря. Мужчина сидит в развалинах своего дома,разрушенного бомбой


03. 22 декабря. Грозный. Люди в бомбоубежище


04. 22 декабря. Грозный. Люди в бомбоубежище


05. 22 декабря. Грозный. Люди в бомбоубежище


06. 22 декабря. Российская военная колонна в окрестностях Грозного


07. 22 декабря. Солдаты сидят у костра в Хасавюрте, ожидая указаний штурмовать Грозный


08. 22 декабря.. Многоцелевая ракетная установка БМ-27 «Ураган» едет в сторону Грозного


09. 22 декабря. Чеченские сепаратисты готовятся к выезду на передовую перед президентским дворцом в Грозном


10. 22 декабря


11. 22 декабря


12. 22 декабря


13. 22 декабря


14. 22 декабря


15. 22 декабря


16. 23 декабря. Друзья несут гроб с американским фотографом Синтией Элбаум, убитой 22 декабря во время воздушного налета в Грозном


17. 25 декабря. Беженцы из Чечни с коровой пересекают замерзшую реку чтобы попасть в Хасавюрт


18. 25 декабря. Чеченские беженцы собираются на главной площади Хасавюрта


19. 26 декабря. Грозный. Разрушенный дом


20. 26 декабря. Группа беженцев покидает Грозный


21. 27 декабря Чеченский сепаратист играет на пианино в Грозном


22. 28 декабря. Женщина предлагает еду чеченскому мальчику, прибывшему из Грозного на автовокзал Хасавюрта


23. 30 декабря. Автобус, полный детей, бегущих из осажденной чеченской столицы, останавливается в Гудермесе, примерно в 20 км к востоку от чеченской столицы


24. 31 декабря. Российские войска сидят у костра в Хасавюрте


25. 31 декабря. Чеченские боевики несут ящики с коктейлями Молотова в центре Грозного

Источник: https://humus.livejournal.com/7048171.html

Метки: война, история, Россия, фото

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