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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Окончание Первой чеченской войны

11:19. 20 февраля 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Хасавюртовские соглашения — совместное заявление от 31 августа 1996 года представителей Российской Федерации и самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии о разработке «Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», положившее конец Первой чеченской войне.
Подписи под документом поставили: на тот момент начальник штаба Вооружённых сил ЧРИ Аслан Масхадов (по поручению и. о. Президента Чеченской Республики Ичкерии З. Яндарбиева) и секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь (по поручению Президента РФ Б. Н. Ельцина)


2 мая. Подготовка к подписанию договора о мире между РФ и Чеченской Республикой на встрече в Кремле. За столом сидят секретарь Совета Безопасности РФ Иван Рыбкин и его заместитель Борис Березовский (на переднем плане), напротив них представители тогдашних чеченских властей Мовлади Удугов и Ахмед Закаев.


15 августа. Александр Лебедь прилетает на военно-воздушную базу в Чечне


24 августа. Александр Лебедь играет в шахматы с Ширвани Басаевым, одним из чеченских лидеров и братом известного террориста Шамиля Басаева, во время перерыва в переговорах о политическом статусе Чеченской республики в селе Новые Атаги


30 августа. Хасавюрт. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов и Председатель Совета безопасности России Александр Лебедь подписывают Хасавюртовское соглашение


30 августа. Подписание Хасавюртовских соглашений


30 августа. Подписание Хасавюртовских соглашений


30 августа. Хасавюрт. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов и Председатель Совета безопасности России Александр Лебедь пожимают друг другу руки после подписания Хасавюртовского соглашения, посвященного окончанию Первой чеченской войны


1 сентября. Александр Лебедь в окружении своих телохранителей беседует с одним из руководителей сепаратистов Ширваном Басаевым, братом Шамиля Басаева в селе Старые Атаги перед началом мирных переговоров


1 сентября. Александр Лебедь в окружении своих телохранителей и Ахмед Закаев идут вместе в селе Старые Атаги перед началом мирных переговоров


1 сентября. Старые Атаги. Секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь и президент республики Зелимхан Яндарбиев идут вместе перед началом мирных переговоров


1 сентября. Старые Атаги. Секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь и президент республики Зелимхан Яндарбиев во время переговоров


5 сентября. Ханкала, Чечня. Председатель Совета безопасности РФ Александр Лебедь посещает российскую военную базу


5 сентября. Шали. Председатель Совета безопасности РФ Александр Лебедь и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов (2-я слева на трибуне) на митинге.


5 сентября. Шали. Председатель Совета безопасности РФ Александр Лебедь и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов (2-я слева на трибуне) на митинге.


17 сентября. Председатель Совета безопасности России, специальный представитель президента России в Чечне Александр Лебедь и командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал Вячеслав Тихомиров во время встречи

Источник: https://humus.livejournal.com/7087101.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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