«Святые девяностые». Часть 6. 1996. «Террористический акт в Кизляре»







Террористический акт в Кизляре — эпизод Первой чеченской войны, в ходе которого 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева и Хункар-Паши Исрапилова атаковали российский город Кизляр и, взяв группу заложников, 18 января возвратились на территорию Чечни. Первоначальная цель — ликвидация вертолётной базы федеральных сил. Однако в результате боестолкновения с федеральными силами, боевики закрепились в местной больнице и взяли заложников.

В результате рейда на Кизляр и Первомайское погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести.

В ходе операции по освобождению заложников в г. Кизляре и с. Первомайское было уничтожено 153 боевика, убито 11 заложников, от рук террористов погибло 26 солдат и офицеров федеральных войск, ранено 95 человек, разрушено 250 домов, захвачено в плен 30 боевиков, освобождено 86 заложников.





01. Больница в Кизляре









02. Без подписи

















06. Спецназ





07. Салман Радуев потребовал от руководства России вывести войска с территории Чечни и Северного Кавказа





08. Городская больница





09. Заложники и террористы в автобусе





10. Спецназовцы возле автобуса





11. Обмундирование и вооружение чеченских террористов, найденное на территории больницы









13. Эвакуация раненого.





14. Труп чеченского боевика











17. Переговоры об условиях освобождения заложников, захваченных чеченскими боевиками под командованием Салмана Радуева в Кизляре





18. Первая освобожденная группа заложников





19. Спасенные заложники в автобусе





20. Борис Ельцин грозит кулаком террористам



Источник: https://humus.livejournal.com/7083604.html