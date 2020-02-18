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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. «Террористический акт в Кизляре»

09:47. 18 февраля 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:




Террористический акт в Кизляре — эпизод Первой чеченской войны, в ходе которого 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева и Хункар-Паши Исрапилова атаковали российский город Кизляр и, взяв группу заложников, 18 января возвратились на территорию Чечни. Первоначальная цель — ликвидация вертолётной базы федеральных сил. Однако в результате боестолкновения с федеральными силами, боевики закрепились в местной больнице и взяли заложников.
В результате рейда на Кизляр и Первомайское погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести.
В ходе операции по освобождению заложников в г. Кизляре и с. Первомайское было уничтожено 153 боевика, убито 11 заложников, от рук террористов погибло 26 солдат и офицеров федеральных войск, ранено 95 человек, разрушено 250 домов, захвачено в плен 30 боевиков, освобождено 86 заложников.


01. Больница в Кизляре




02. Без подписи








06. Спецназ


07. Салман Радуев потребовал от руководства России вывести войска с территории Чечни и Северного Кавказа


08. Городская больница


09. Заложники и террористы в автобусе


10. Спецназовцы возле автобуса


11. Обмундирование и вооружение чеченских террористов, найденное на территории больницы




13. Эвакуация раненого.


14. Труп чеченского боевика





17. Переговоры об условиях освобождения заложников, захваченных чеченскими боевиками под командованием Салмана Радуева в Кизляре


18. Первая освобожденная группа заложников


19. Спасенные заложники в автобусе


20. Борис Ельцин грозит кулаком террористам

Источник: https://humus.livejournal.com/7083604.html

Метки: crime, война, история, кавказ, Россия, фото

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