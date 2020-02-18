«Святые девяностые». Часть 6. 1996. «Террористический акт в Кизляре»
Террористический акт в Кизляре — эпизод Первой чеченской войны, в ходе которого 9 января 1996 года боевики под командованием Салмана Радуева и Хункар-Паши Исрапилова атаковали российский город Кизляр и, взяв группу заложников, 18 января возвратились на территорию Чечни. Первоначальная цель — ликвидация вертолётной базы федеральных сил. Однако в результате боестолкновения с федеральными силами, боевики закрепились в местной больнице и взяли заложников.
В результате рейда на Кизляр и Первомайское погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести.
В ходе операции по освобождению заложников в г. Кизляре и с. Первомайское было уничтожено 153 боевика, убито 11 заложников, от рук террористов погибло 26 солдат и офицеров федеральных войск, ранено 95 человек, разрушено 250 домов, захвачено в плен 30 боевиков, освобождено 86 заложников.
01. Больница в Кизляре
02. Без подписи
06. Спецназ
07. Салман Радуев потребовал от руководства России вывести войска с территории Чечни и Северного Кавказа
08. Городская больница
09. Заложники и террористы в автобусе
10. Спецназовцы возле автобуса
11. Обмундирование и вооружение чеченских террористов, найденное на территории больницы
13. Эвакуация раненого.
14. Труп чеченского боевика
17. Переговоры об условиях освобождения заложников, захваченных чеченскими боевиками под командованием Салмана Радуева в Кизляре
18. Первая освобожденная группа заложников
19. Спасенные заложники в автобусе
20. Борис Ельцин грозит кулаком террористам