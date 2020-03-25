«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Террористический акт на улице Гурьянова 8 сентября
Взрыв произошёл на первом этаже 9-этажного жилого дома № 19 по улице Гурьянова (район Печатники, юго-восток Москвы). Два подъезда дома № 19 были полностью уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома № 17. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте.
По официальным данным, в результате взрыва погибли 106 человек, 690 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере, получив психологическую травму.
Общий вид многоквартирного дома в Печатниках
Пожарная машина прибывает к месту взрыва
Спасатели ищут выживших среди обломков многоквартирного дома
Спасатели разбирают обломки многоквартирного дома
Спасатели собираются прикрыть тело жертвы среди обломков многоквартирного дома
Министр обороны России Игорь Сергеев (слева) и министр внутренних дел Владимир Рушайло обсуждают теракт в начале заседания Кабинета министров в Москве 9 сентября
На месте теракта в следующие дни