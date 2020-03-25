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«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Террористический акт на улице Гурьянова 8 сентября

09:32. 25 марта 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Взрыв произошёл на первом этаже 9-этажного жилого дома № 19 по улице Гурьянова (район Печатники, юго-восток Москвы). Два подъезда дома № 19 были полностью уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома № 17. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте.
По официальным данным, в результате взрыва погибли 106 человек, 690 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере, получив психологическую травму.


Общий вид многоквартирного дома в Печатниках


Пожарная машина прибывает к месту взрыва


Спасатели ищут выживших среди обломков многоквартирного дома


Спасатели разбирают обломки многоквартирного дома


Спасатели собираются прикрыть тело жертвы среди обломков многоквартирного дома


Спасатели несут тело жертвы


Министр обороны России Игорь Сергеев (слева) и министр внутренних дел Владимир Рушайло обсуждают теракт в начале заседания Кабинета министров в Москве 9 сентября


На месте теракта в следующие дни


Источник: https://humus.livejournal.com/7146265.html

Метки: crime, история, Москва, Россия, фото

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