«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало
01. 05 сентября. 3-я годовщина независимости Чеченской Республики. Митинг на площади Свободы в Грозном. Президент Чечни Джохар Дудаев выступает с речью
02. 04 сентября. Грозный. Президент Чечни Джохар Дудаев поздравляет с Днем независимости
06. 01 декабря. Солдаты задержали чеченца
07. 03 декабря. Российские десантники охраняют лагерь своего воздушно-десантного подразделения в Беслане, Северная Осетия
08. 06 декабря. Владимир Жириновский указывает на одного из двух российских солдат, участвовавших в неудачном нападении на Грозный
09. 07 декабря. Солдаты, захваченные чеченскими боевиками в прошлом месяце, пытаются опознать своих погибших товарищей по фотографиям, прежде чем отправиться из аэропорта Владикавказа в Москву
10. 07 декабря. Чеченские мужчины молятся в снегу,повесив автомат Калашникова на березу в Грозном
11. 07 декабря. Чеченский сепаратист следит за самолетом в небе после установки зенитного орудия на центральной площади Грозного возле Президентского дворца
12. 08 декабря. Военнопленные, охраняемые чеченским солдатом, ремонтирует танк на заднем дворе президентского дворца в Грозном
13. 10 декабря. Чеченские солдаты занимают позиции в окопе рядом с дорогой, ведущей в Грозный
14. 12 декабря. Российские танки на дороге Владикавказ-Грозный
15. 12 декабря. Группа чеченцев проводит митинг на Пушкинской площади в центре Москвы против вторжения российских войск в Чечню
16. 12 декабря. Восемь российских солдат и офицеров, захваченных в течение прошлой ночи, подвергаются допросу чеченским полевым командиром в президентском дворце. Грозном
17. 12 декабря. Чеченский сепаратист в национальной одежде стоит на страже в центре Грозного
22. 13 декабря. Танки Т-72 остановились около Самашек, примерно в 65 км. от Грозного
23. 13 декабря. Боевики в Грозном
Для глубжего понимания причин.
План «Кавказ»
https://www.youtube.com/watch?v=jyzEkA9Kxeo
План «Кавказ 2». Метастазы
https://www.youtube.com/watch?v=7prlbLFGBsA