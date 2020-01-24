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«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало

08:48. 24 января 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал:


01. 05 сентября. 3-я годовщина независимости Чеченской Республики. Митинг на площади Свободы в Грозном. Президент Чечни Джохар Дудаев выступает с речью


02. 04 сентября. Грозный. Президент Чечни Джохар Дудаев поздравляет с Днем независимости


03. 02 ноября


05. 01 декабря


06. 01 декабря. Солдаты задержали чеченца


07. 03 декабря. Российские десантники охраняют лагерь своего воздушно-десантного подразделения в Беслане, Северная Осетия


08. 06 декабря. Владимир Жириновский указывает на одного из двух российских солдат, участвовавших в неудачном нападении на Грозный


09. 07 декабря. Солдаты, захваченные чеченскими боевиками в прошлом месяце, пытаются опознать своих погибших товарищей по фотографиям, прежде чем отправиться из аэропорта Владикавказа в Москву


10. 07 декабря. Чеченские мужчины молятся в снегу,повесив автомат Калашникова на березу в Грозном


11. 07 декабря. Чеченский сепаратист следит за самолетом в небе после установки зенитного орудия на центральной площади Грозного возле Президентского дворца


12. 08 декабря. Военнопленные, охраняемые чеченским солдатом, ремонтирует танк на заднем дворе президентского дворца в Грозном


13. 10 декабря. Чеченские солдаты занимают позиции в окопе рядом с дорогой, ведущей в Грозный


14. 12 декабря. Российские танки на дороге Владикавказ-Грозный


15. 12 декабря. Группа чеченцев проводит митинг на Пушкинской площади в центре Москвы против вторжения российских войск в Чечню


16. 12 декабря. Восемь российских солдат и офицеров, захваченных в течение прошлой ночи, подвергаются допросу чеченским полевым командиром в президентском дворце. Грозном


17. 12 декабря. Чеченский сепаратист в национальной одежде стоит на страже в центре Грозного


18. 13 декабря


22. 13 декабря. Танки Т-72 остановились около Самашек, примерно в 65 км. от Грозного


23. 13 декабря. Боевики в Грозном


Источник: https://humus.livejournal.com/7045037.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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