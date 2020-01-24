«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Первая Чеченская. Начало



01. 05 сентября. 3-я годовщина независимости Чеченской Республики. Митинг на площади Свободы в Грозном. Президент Чечни Джохар Дудаев выступает с речью



02. 04 сентября. Грозный. Президент Чечни Джохар Дудаев поздравляет с Днем независимости



03. 02 ноября



05. 01 декабря



06. 01 декабря. Солдаты задержали чеченца



07. 03 декабря. Российские десантники охраняют лагерь своего воздушно-десантного подразделения в Беслане, Северная Осетия



08. 06 декабря. Владимир Жириновский указывает на одного из двух российских солдат, участвовавших в неудачном нападении на Грозный



09. 07 декабря. Солдаты, захваченные чеченскими боевиками в прошлом месяце, пытаются опознать своих погибших товарищей по фотографиям, прежде чем отправиться из аэропорта Владикавказа в Москву



10. 07 декабря. Чеченские мужчины молятся в снегу,повесив автомат Калашникова на березу в Грозном



11. 07 декабря. Чеченский сепаратист следит за самолетом в небе после установки зенитного орудия на центральной площади Грозного возле Президентского дворца



12. 08 декабря. Военнопленные, охраняемые чеченским солдатом, ремонтирует танк на заднем дворе президентского дворца в Грозном



13. 10 декабря. Чеченские солдаты занимают позиции в окопе рядом с дорогой, ведущей в Грозный



14. 12 декабря. Российские танки на дороге Владикавказ-Грозный



15. 12 декабря. Группа чеченцев проводит митинг на Пушкинской площади в центре Москвы против вторжения российских войск в Чечню



16. 12 декабря. Восемь российских солдат и офицеров, захваченных в течение прошлой ночи, подвергаются допросу чеченским полевым командиром в президентском дворце. Грозном



17. 12 декабря. Чеченский сепаратист в национальной одежде стоит на страже в центре Грозного



18. 13 декабря



22. 13 декабря. Танки Т-72 остановились около Самашек, примерно в 65 км. от Грозного



23. 13 декабря. Боевики в Грозном





Источник: https://humus.livejournal.com/7045037.html