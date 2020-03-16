7 гигантских заводов, которые сейчас строятся в России

Я решил выбрать текущие проекты, реализуемые в России в области производства, стоимостью более 100 млрд рублей. Если ничего не забыл, то получилось вот что:

1. Амурский ГПЗ — 790 млрд. рублей

2. Запсибнефтхим — 650 млрд. рублей

3. Арктик СПГ-2 — 600 млрд. рублей

4. Ямал СПГ (4-я очредь) — порядка 300 млрд. рублей

5. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) — 120 млрд. рублей

6. Тайшетский алюминиевый металлургический завод — 120 млрд. рублей

7. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) — 117 млрд. рублей

Это именно реализуемые проекты, есть ещё и те, которые сейчас в стадии проектирования, но я такие не учитывал.

Арктик СПГ сейчас в самой начальной стадии, началось производство оборудования для него.

Часто критики говорят, что если в России что и строится, то только то это все добыча сырья. Конечно, даже Запсибнефтхим и Амурский ГПЗ это не добыча, а переработка. А к добыче можно отнести разве что СПГ проекты, да и то с натяжкой (тем более если учесть что в Ямал СПГ-4 оборудование российское). Но среди крупнейших проектов сразу два это самое что ни на есть машиностроение:

Судостроительный комплекс «Звезда» — строительство гигантских кораблей класса Афромакс.

Судоверфь Новатек в Белокаменке — строительство крупнотоннажных морских сооружений

Но, впрочем, возвращаясь к СПГ, то и тут есть чем гордится. Если первые три очереди Ямал СПГ были полностью на импортном оборудовании, то четвертая очередь строится на основе российской лицензионной технологии «Арктический каскад», а крупнейшие производители оборудования

— главные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) поставит Казанькомпрессормаш (Татарстан),

— главный криогенный теплообменник поставит Криогенмаш

— испарители и криогенные насосы поставит Атомэнергомаш

— криогенные детандеры будут произведены дочками Роскосмоса.

— газовые турбины сделают в Перми

Так что даже сырьевые казалось бы проекты, на самом деле тащат за собой высокотехнологичные машиностроительные заводы.

Источник: https://nstarikov.ru/7-gigantskih-zavodov-kotorye-sejchas-strojatsja-v-rossii-113933