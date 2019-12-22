7 гигантских заводов, которые сейчас строятся в России
13:44. 22 декабря 2019 153 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Текущие проекты, реализуемые в России в области производства, стоимостью более 100 млрд рублей. Если ничего не забыл, то получилось вот что:
1. Амурский ГПЗ – 790 млрд. рублей
2. Запсибнефтхим – 650 млрд. рублей
3. Арктик СПГ-2 – 600 млрд. рублей
4. Ямал СПГ (4-я очредь) – порядка 300 млрд. рублей
5. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) – 120 млрд. рублей
6. Тайшетский алюминиевый металлургический завод – 120 млрд. рублей
7. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) – 117 млрд. рублей
Это именно реализуемые проекты, есть еще и те, которые сейчас в стадии проектирования, но я такие не учитывал.
Арктик СПГ сейчас в самой начальной стадии, началось производство оборудования для него.
Часто критики говорят, что если в России что и строится, то только то это все добыча сырья. Конечно, даже Запсибнефтхим и Амурский ГПЗ это не добыча, а переработка. А к добыче можно отнести разве что СПГ проекты, да и то с натяжкой (тем более если учесть что в Ямал СПГ-4 оборудование российское). Но среди крупнейших проектов сразу два это самое что ни на есть машиностроение:
Судостроительный комплекс «Звезда» – строительство гигантских кораблей класса Афромакс.
Судоверфь Новатек в Белокаменке – строительство крупнотоннажных морских сооружений
Но, впрочем, возвращаясь к СПГ, то и тут есть чем гордится. Если первые три очереди Ямал СПГ были полностью на импортном оборудовании, то четвертая очередь строится на основе российской лицензионной технологии "Арктический каскад", а крупнейшие производители оборудования
- главные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) поставит Казанькомпрессормаш (Татарстан),
- главный криогенный теплообменник поставит Криогенмаш
- испарители и криогенные насосы поставит Атомэнергомаш
- криогенные детандеры будут произведены дочками Роскосмоса.
- газовые турбины сделают в Перми
Так что даже сырьевые казалось бы проекты, на самом деле тащат за собой высокотехнологичные машиностроительные заводы.
источник
1. Амурский ГПЗ – 790 млрд. рублей
2. Запсибнефтхим – 650 млрд. рублей
3. Арктик СПГ-2 – 600 млрд. рублей
4. Ямал СПГ (4-я очредь) – порядка 300 млрд. рублей
5. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) – 120 млрд. рублей
6. Тайшетский алюминиевый металлургический завод – 120 млрд. рублей
7. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) – 117 млрд. рублей
Это именно реализуемые проекты, есть еще и те, которые сейчас в стадии проектирования, но я такие не учитывал.
Арктик СПГ сейчас в самой начальной стадии, началось производство оборудования для него.
Часто критики говорят, что если в России что и строится, то только то это все добыча сырья. Конечно, даже Запсибнефтхим и Амурский ГПЗ это не добыча, а переработка. А к добыче можно отнести разве что СПГ проекты, да и то с натяжкой (тем более если учесть что в Ямал СПГ-4 оборудование российское). Но среди крупнейших проектов сразу два это самое что ни на есть машиностроение:
Судостроительный комплекс «Звезда» – строительство гигантских кораблей класса Афромакс.
Судоверфь Новатек в Белокаменке – строительство крупнотоннажных морских сооружений
Но, впрочем, возвращаясь к СПГ, то и тут есть чем гордится. Если первые три очереди Ямал СПГ были полностью на импортном оборудовании, то четвертая очередь строится на основе российской лицензионной технологии "Арктический каскад", а крупнейшие производители оборудования
- главные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) поставит Казанькомпрессормаш (Татарстан),
- главный криогенный теплообменник поставит Криогенмаш
- испарители и криогенные насосы поставит Атомэнергомаш
- криогенные детандеры будут произведены дочками Роскосмоса.
- газовые турбины сделают в Перми
Так что даже сырьевые казалось бы проекты, на самом деле тащат за собой высокотехнологичные машиностроительные заводы.
источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9558580.html
,.,Привет`ствую Вас,.,
…”есть-ЧЕМ-гордиться”…
“““““““““““““`
1.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…ВЫВОЗА сырья ИЗ России предназначается!
2.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…переПРОДАЖИ предназначается!
3.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…обслуживания ЧУЖ`ИХ…предназначается!
4.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…ЗАКАЗчиков ИЗ-ВНЕ…предназначается!
5.ВСЁ это(СТРОЯЩЕЕСЯ),ДЛЯ…Оргабления России ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ…!!!
““““““““““““`
_ГДЕ производства,ДЛЯ…Развития России РАДИ её Будущего,
БЕЗ планов по обеспечению ЧУЖ`ИХ…а их НЕТ,но вы-гордитесь – русью…
[той русью,которую НЫНЕшнее ЧУЖЕ,БЕСЫ - Используют ДЛЯ себя...]
* эти ЧУЖЕ`БЕСЫ – НЫНЕправящий в России ПАРАЗИТарий(= “ед-ро”ССы)
->>> В России Нужно МЕНЯТЬ ныне-правящИХ…(ПАРАЗИТов)!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 22-12-19.
Да ладно.
Вам просто плохо видно из Канады.
Это в России жопорукие бездельни живут ХОРОШО потому что ВСЯ ПЛАНЕТА им делает авто и шьёт им одежду.
Почти ВСЁ вокруг сделано НЕ в России.
А ВСЕ живут прекрасно.
Может и рукожопам надо ЧТО-ТО сделать для тех кто их одевает обувает.