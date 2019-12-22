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7 гигантских заводов, которые сейчас строятся в России

13:44. 22 декабря 2019 153 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Текущие проекты, реализуемые в России в области производства, стоимостью более 100 млрд рублей. Если ничего не забыл, то получилось вот что:

1. Амурский ГПЗ – 790 млрд. рублей


2. Запсибнефтхим – 650 млрд. рублей
3. Арктик СПГ-2 – 600 млрд. рублей
4. Ямал СПГ (4-я очредь) – порядка 300 млрд. рублей




5. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) – 120 млрд. рублей


6. Тайшетский алюминиевый металлургический завод – 120 млрд. рублей


7. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) – 117 млрд. рублей


Это именно реализуемые проекты, есть еще и те, которые сейчас в стадии проектирования, но я такие не учитывал.

Арктик СПГ сейчас в самой начальной стадии, началось производство оборудования для него.

Часто критики говорят, что если в России что и строится, то только то это все добыча сырья. Конечно, даже Запсибнефтхим и Амурский ГПЗ это не добыча, а переработка. А к добыче можно отнести разве что СПГ проекты, да и то с натяжкой (тем более если учесть что в Ямал СПГ-4 оборудование российское). Но среди крупнейших проектов сразу два это самое что ни на есть машиностроение:

Судостроительный комплекс «Звезда» – строительство гигантских кораблей класса Афромакс.

Судоверфь Новатек в Белокаменке – строительство крупнотоннажных морских сооружений

Но, впрочем, возвращаясь к СПГ, то и тут есть чем гордится. Если первые три очереди Ямал СПГ были полностью на импортном оборудовании, то четвертая очередь строится на основе российской лицензионной технологии "Арктический каскад", а крупнейшие производители оборудования

- главные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) поставит Казанькомпрессормаш (Татарстан),

- главный криогенный теплообменник поставит Криогенмаш

- испарители и криогенные насосы поставит Атомэнергомаш

- криогенные детандеры будут произведены дочками Роскосмоса.

- газовые турбины сделают в Перми

Так что даже сырьевые казалось бы проекты, на самом деле тащат за собой высокотехнологичные машиностроительные заводы.



источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9558580.html

Метки: производство, промышленнсть, Экономика России

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 244 188
    Valeriy Bondarik 22 декабря 2019 в 14:12

    ,.,Привет`ствую Вас,.,

    …”есть-ЧЕМ-гордиться”…
    “““““““““““““`
    1.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…ВЫВОЗА сырья ИЗ России предназначается!

    2.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…переПРОДАЖИ предназначается!

    3.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…обслуживания ЧУЖ`ИХ…предназначается!

    4.ВСЁ то,ЧТО строится,ДЛЯ…ЗАКАЗчиков ИЗ-ВНЕ…предназначается!

    5.ВСЁ это(СТРОЯЩЕЕСЯ),ДЛЯ…Оргабления России ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ…!!!
    ““““““““““““`
    _ГДЕ производства,ДЛЯ…Развития России РАДИ её Будущего,
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    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 22-12-19.

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    -1
    • 12517 999
      ХОХОЛValeriy Bondarik 22 декабря 2019 в 14:24

      Да ладно.
      Вам просто плохо видно из Канады.
      Это в России жопорукие бездельни живут ХОРОШО потому что ВСЯ ПЛАНЕТА им делает авто и шьёт им одежду.
      Почти ВСЁ вокруг сделано НЕ в России.
      А ВСЕ живут прекрасно.
      Может и рукожопам надо ЧТО-ТО сделать для тех кто их одевает обувает.

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      -2

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