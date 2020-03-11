Русские и германцы: северная прародина
Взрывоопасное и чреватое многочисленными межнациональными конфликтами начало XXI века, пожалуй, как никогда заставляет людей задумываться над извечным вопросом: "Кто мы и откуда?".
Но для того, чтобы ответить хоть сколько-нибудь внятно на этот вопрос, нам необходимо погрузиться в глубины тысячелетий. И там, у колыбели современных народов Европы, перед нами предстанет картина, во многом неожиданная и поучительная.
Общеизвестно, что в глубочайшей древности (примерно до V тыс. до н.э.) предки почти всех современных народов Европы говорили на едином, так называемом индоевропейском языке и жили на единой прародине, поиски которой учёными продолжаются до сегодняшнего дня.
В настоящее время подавляющее большинство их считает, что вплоть до рубежа IV-III тыс. до н.э. людей, говоривших на индоевропейских языках, на землях Индии, Греции, Италии, Франции, Британских островов попросту еще не было.
И хотя именно с книги немецкого ученого Фон Шлегеля "О языке и мудрости индийцев", вышедшей в свет в 1808 году, где высказывалась впервые мысль о единой прародине всех индоевропейцев на территории Индостана, среди европейцев началось повальное увлечение всем индийским, многие последующие немецкие исследователи помещали эту прародину очень далеко от Индии.
Так, в середине XIX в. Шпигель высказал мысль о древнейшей родине всех праиндоевропейцев на территории Восточной Европы между 45° и 69° северной широты. О реке Волге, как восточной границе этой прародины на основании изучения древних арийских текстов, в 1912 году писал Кнауер.
И наконец, в середине нашего века Шерер вновь вернулся к мысли о том, что древнейшая прародина находилась на землях Восточной Европы.
И более того, еще в ХIХ в. Пенкой была достаточно веско аргументирована гипотеза о Северной или Северо-Восточноевропейской прародине арийских народов, на основании и того факта, что северовосточноевропейцы и скандинавы, как и исторические арии, голубоглазы. И кроме того, все вышеназванные ученые в той или иной мере обращались к таким древнейшим литературным памятникам арийских народов, как Ригведа и Махабхарата, кодификация текстов которых относится ко II тыс. до н.э.
Описание же событий в этих сборниках обрядовых гимнов, эпических повествований и мифов уводит нас в глубочайшую архаику. И хотя основное событие Махабхараты – битва между родственными кланами (Пандавами и Кауравами) на Курском поле – происходило в 3102 году до н.э. (т.е. на рубеже IV-III тыс. до н.э), многое, о чем рассказывается в эпосе отодвинуто гораздо дальше в глубь тысячелетий.
Причем, судя по древним текстам, прародиной их создателей была именно территория Восточной Европы, а в описаниях присутствуют детали, которые характерны только для приполярных областей.
Именно на эти детали, такие как описание движения созвездий Полярного неба, Северного сияния, указание на непрерывную зимнюю ночь и непрерывный летний день, обратил внимание выдающийся индийский ученый Бал Гангадхар Тилак, написавший в начале XX в. (1903 г.) свою знаменитую книгу "Арктическая родина в Ведах".
Так что же это за "арктическая прародина", о которой, повествуют древнейшие предания индоевропейцев, унесенные их потомками во II тыс. до н.э. в жаркую Индию, и coхраненные на протяжении тысячелетий в памяти народов?
Так еще на карте в сочинении "Какие земли лежат в мире", принадлежавшем скандинавскому автору ХII в, территория Швеции названа "Свитьод", т.е. "удел света". На той же карте – Восточная Европа названа "Великой Свитьод".
Описывая страны мира, скандинавский географ отмечает: "Великой Азией называются все те страны, которые перечислены от Индиаланда… вплоть до Великой Свитьод… В том государстве есть часть, которая называется Руссия, мы называем её Гардарики".
В преданиях скандинавов говорится о их древней прародине именно на землях "Великий Свитьод". Здесь, вероятно, имеет смысл вспомнить, что еще в середине нашего века шведский исследователь – Г. Ехансон пришел к выводу о том, что в географических названиях Скандинавии и всего Севера Европы присутствует мощная индоиранская подоснова. Начнем с того, что само название Скандинавии не имело надежного объяснения.
Возможно разгадкой здесь может послужить древний арийский миф о боге войны Сканде, которого называют "Молочным братом Стожаров"- одного из созвездий северного неба. Вероятно географическое название Скандинавия состоит из двух частей: имени бога войны Сканды и понятия "навья" или "naviуa", что значит – новый, свежий, молодой (санскрит).
Это сочетание более чем закономерно, так как в мифологических текстах постоянно подчеркивается молодость Сканды, его связь с охраной детей, юношей и их гибелью. Согласно мифу о Сканде, он совершал свои подвиги, находясь на светозарном острове Шветадвита, что значит буквально "светлый остров".
Эпос Махабхарата помещает его на северо-западе Белого моря. Характерны и названия соседних скандинавских стран. Так само название Финляндии – Суоми не имеет надежного объяснения в Финских языках, но соответствует наименованию северо-западной страны "Саумьи" в древнеиндийском тексте "Ваю-пуране".
Название Дании можно связать с наименованием народов "данавов", живших согласно Махабхарате в северной стране Расатале, по берегам "Молочного" т.е. Белого моря.
Единственным исключением является название Норвегии, что значит "Северный путь". Однако это наименование появилось достаточно поздно и было введено после объединения разрозненных королевств в единое государство в IX в.
Но у Тацита (II в. н.э.) сообщается, что по соседству с монархией свеонов (шведов), на территории нынешней Норвегии, находится монархия ситонов. И здесь санскрит дает надежное объяснение. SITA-значит белый, светлый (для сравнения русское "ситный хлеб", что значит "белый").
В географических названиях Скандинавии есть целый ряд очень интересных параллелей. Так река Северная Двина в раннесредневековых скандинавских сочинениях носит название "Вина" (в отличие от Дуны – Западной Двины), что на санскрите значит просто "река".
В Швеции есть река Винганг, на границе Норвегии и России – залив Варангерфьерд, а в Индии (в штате Антхрапрадеш) течет река Винганга и рядом с ней находится город Варангал.
Есть в Швеции река Индальсэльф, что значит "индийская река". Мы можем связать с языком древней арийской культуры – санскритом – многие названия Скандинавии, Например:
|
название
|
санскрит
|
река Арна
|
arna (волна, поток)
|
остров Арней
|
(морской)
|
озеро Ари
|
аri (благочестивый, святой)
|
река Варда
|
varda (дождевое облако)
|
река Ван
|
vana (вода)
|
город Бара
|
vara (замкнутое проcтранство, круг)
|
река Вена
|
vena (река)
|
река Сира
|
sira (поток, река)
|
город Синда
|
sindhu (поток, море, страна саувиров)
|
река Пите
|
pitu (сок, питье)
|
река Пуле
|
pulina (низкий песчаный берег, отмель)
|
город Пурала
|
pura (крепость, укрепленный город)
|
река Судон
|
su-danu (щедрая)
|
река Сурма
|
surmi (водопровод)
|
река Лаган
|
laqati (вытекать, следовать)
|
arna (волна, поток)
|
река Арна
|
laqna (придерживаться)
|
город Сварга
|
svar-qa (ведущий на небо)
|
река Сварт
|
svartha (преследующая благую цель)
|
svarati (звучать, воспевать, сиять)
Мы можем pассмотреть с этих позиций и личные имена скандинавских конунгов и их дружинников, сохранившиеся в песнях скальдов: конунг Ахни (огонь-санскрит), Али (пчела-санскрит), Агнар (огненный-санскрит), Дан (дар-санскрит), Кари (исполняющий, исполнительный санскрит), Сван (шум, грохот, рев, пение-санскрит).
Русский исследователь А.Г. Кузьмин (на фото), анализируя варяжские имена послов и купцов, упомянутых в договорах Руси с греками 811 г и 945 г, приходит к выводу о том, что многие из них иранского происхождения: Сфанъдр, Истр, Прастен, Фроутан, Стир, и т.д.
Несомненный интерес представляют титулы правителей, общие для скандинавских языков и санскрита, причем некоторые из них в Скандинавии архаичнее, чем в Индии, например: rаdа (рада) – совет в славянских и скандинавских языках, Raja (раджа) – Правитель, газ (радж) – сверкать, царствовать в санскрите.
Наличие множества производных от слова "рада" в Европе и их отсутствие в Индии свидетельствует о том, что слово попало в санскрит уже после того, как раджи, т.е. "советники" или главы советов узурпировали власть, превратив ее в монархическую.
Германское RIK, REX-правитель имеет аналогию в санскритском RAKS – охранять, защищать, BAKSA -защитник, сторож, покровитель, Скандинавское drot-князь, король аналогично trata – защитник, druts -быстрый, летящий. Не менее интересным представляется термин dronning – королева, dronenq-король.
В датском языке dronninq не только "королева", но еще и пчела-матка, а единственное слово drone обозначает трутня. Между тем в санскрите drona – бочка или колода.
Общеизвестно, что до изобретения современного улья пчел держали именно в колодах. Интересно, что один из героев Махабхараты – великий воин-жрец, главнокомандующий войсками Кауравов во время их войны с Пандавами, носил имя Дрона. Его сын и наследник Ашваттхаман, также воин-жрец, после мести победителям – пандавам, ушел на северо-запад в область Ашвавирас, т.е. "Голова Лошади" (Кольский иолуостров),
Вполне возможно, что наследники воина-брахмана приняли династическое имя Дроны, ставшее впоследствии титулом подобно Ингви в эпоху скальдов в Швеции, Карл в средневековой Европе или Август и Цезарь в Древнем Риме.
Согласно ведическим сказаниям Ашватхаман был правнуком Гаутамы, всвязи с этим стоит отметить, что в Южной Швеции проживал народ, называющийся гаутами. Вообще для этого региона характерны наименования народов, имеющие прямые аналогии в древнеиндийских преданиях.
Так даны, датчане (danok, daner) аналогичны dan, danu, danuja, danava (санскрит) – данавам, сыновьям богини Дану и божественного мудреца Кашьялы, которому приписывалось участие в творении мира. Так как Кашьяпа считался сыном и земным воплощением бога-творца Брахмы, то все живые существа были его потомками.
Помимо данавов, его детьми были также сыновья от других жен: от Дити-дайтьи (daiteya, daitya), что имеет аналогию в самоназвании немцев – дейч (deutsche); дети от Винаты-Аруна и Гаруда, вероятно, могли носить по матери название Винатов или Венетов.
Мы знаем также, что в Дании и Норвегии проживал народ гаруды. Гаруда-царь птиц в эпосе, часто изображался существом с человеческим туловищем, орлиной головой, крыльями и когтистыми птичьими лапами. Его сына – Jatayu – коршуна можно связать с народом ютов в Южной Дании. Имя коршуна в качестве этнического наименования вполне возможно, ведь в соседнем с Ютландией Северном Мекленбурге жил славянский народ рароги ими рюрики-соколы…
Несомненный интерес представляют также названия других племен и народов, населявших в древности Скандинавский полуостров и Германию, с точки зрения их северных истоков:
|
Название народа
|
санскрит
|
Аугандии
|
au/qanda – сторонние
|
au/qandha – благоухающие
|
Агдйры
|
aqa/dirqha – большегорцы
|
Арохи
|
aroha – всадники
|
Авионы
|
avana – благосклонные
|
avani – речные
|
Адогит
|
adohati – мудрые
|
Батавы
|
bhata – наемные воины
|
Ванзы
|
vana-ja – слоны, рожденные в лесу
|
Вагры
|
viqra – сильные, могущественные
|
Варисты
|
varistha – находящиеся в морe
|
Велеты
|
vela – морской, берег (береговые)
|
Варанги
|
varya – выдающиеся, самые лучшие
|
Гауты (готвы)
|
qavyuti – пастбище, выгон
|
qavyant – воинственные
|
Геты
|
qita – священное песнопение
|
Готы (гуты)
|
qodha – воин, боец
|
Гуны (хуны)
|
qouna – название народа, нить
|
Доксане
|
daksina – южный,
|
daksayna – происходящий о Дакши
|
Евагры
|
eva/aqra – главнейшие
|
Емты
|
ema – дорога, путь
|
Евниксы
|
eva – быстро, naks – идти, достигать
|
Кавии (кавки)
|
kavi – мудрец
|
kavasa – кольчуга
|
Куберны
|
Kubera – царь глубин, бог сокровищ
|
Квады
|
kvath – варить
|
Кампсианы
|
kanpisyte – потрясающий
|
Леваны
|
lavana – соленый (морской)
|
Ленчичане
|
lanchana – заметный
|
Манимы
|
manimaya – жемчужная
|
Матттиаки
|
matta – ликующий, бешенный, опьяненный
|
Нерки (ньяры)
|
nirqa – страна
|
nar – человек
|
Нуитоны
|
nutana – молодой
|
Ратары
|
rathira – колесничие
|
Раумы
|
raumaya – серебренный
|
Ревдигны
|
ravi – солнце, солнечносторонние
|
diq – сторона
|
Саксы
|
saksani – соединенные
|
Сваринги
|
sva-rajya – державные
|
Суэхане
|
su-hana – легкопроходимые
|
Семноны
|
samahas – единодушные
|
Тавты
|
tavat – большой, хороший
|
Трены
|
trana – защита, охрана
|
Франки
|
franc – направленный вперед, крайний (авестийское)
|
Халейги
|
halika – пахари
|
Карины
|
harina – лебедь, гусь, солнце
|
Халлин
|
halin – плугоносцы
|
Хельги
|
haleq – священник, жрец (авест.)
|
Зоны
|
ayana – идущие
|
Юты
|
yuti – объединенные
Среди народов, живущих на севере Европы, на берегу Ледовитого океана, древние авторы называют Уннов или Гуннов. Так Аммиан Марцелин (IV в н.э.) писал, что: "Гунны жили по ту сторону Меотийских болот у Ледовитого океана".
О том же говорил во II в. н.э. Дионисий, помещавший уннов на побережье Ледовитого моря. Но название народа "хунна" (huna) восходит к санскриту.
Согласно "Ваю-Пуране", страна Хуна находится на западе, а по "Самхите"- на севере.
Выдающийся русский ученый Егор Классен еще в середине XIX века писал: "Геты, живущие на севере Европы, названы историками: Gethini, Gothini, Gothunni; в этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно быть в той стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро Унно, Унский залив, Унская губа; местность в нынешней Архангельской губернии.
О жительстве Уннов в этой стране нам свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о войнах скандинавов на севере с Уннами и Руссами, постоянными союзниками между собой… Унны, или северные Готвы, а по Нестору Гофь или Гьте, состояли в родстве с Руссами".
Отметим, что на санскрите "Гауты" (гавы) – пастухи и воины одновременно, "Готы" (гуты) -также воины и пастухи. Но Клавдий Птолемей на своей карте Азии помещал на севере Восточной Европы (за Гиперборейскими или Рипейскими горами) и на берегах Белого моря ("Молочного моря" арьев) скифоаланов.
По исландским преданиям между Балтийским морем и Ледовитым океаном обитали руссаланы а Адам Бременекий в XI в. писал, что на северо-востоке Европы проживали аланы, которые сами себя – звали "VIZZI".
Е. Классен считал, что "аланы" – слово нарицательное, обозначающее понятие "пастухи", т.к. до недавнего времени у русских Тверской, Новгородской и Смоленской областей существовало слово "алань", в значении-пастбище, выгон. Исходя из этого он писал: "может быть, по дальнейшим исследованиям и окажется, что Руссы и Унны составляют одно и тоже племя, и что название "Унны" есть только нарицательное, как и название "славяне".
Стоит отметить то обстоятельство, что подавляющее большинство рек и озер Русского севера имеют названия, которые объясняются только при помощи санскрита. Приведем только некоторые примеры: р. Ганга, оз. Ганго, р. Гангрека, оз. Гангозеро, р. Дан (Дану "река" в Ригведе), р. Ида (Ида – "река" в Ригведе), р. Куш (куша-осока), р.Кала (кала-темный, тихий), р. Дала (лая-играть, переливаться волнами), р. Мандара – (мандара – густой, медленный), Падма (падма – водяная лилия), р. Пуя (пуя-чистоистекающая), р. Рана (рана-рокочущий) и т.д.
Как известно, природные условия Скандинавского полуострова стали благоприятными для проживания больших человеческих общностей не ранее рубежа VII-VI тыс. до н.э.
Но многие арийские народы упоминаются в источниках в более ранний период. Где же тогда могли проживать арии, в том числе дайтьи и данавы?
И здесь имеет смысл обратиться к священной книге древних иранцев "Авесте", в которой, наряду со священной рекой Ардвисурой Анахитой (Северной Двиной), упоминается также река "благая Дайтъя" (Датия), тоже впадающая в Ледовитый океан.
Именно по берегам этих рек, согласно Авесте, располагалась прародина арьев – страна "Арьянам Вайдха", что значит "арийский простор".
Единственной большой рекой (рядом с Северной Двиной), впадающей в Ледовитый океан, была и остается река Печора, верхнее течение которой во время последнего оледенения занимали луго-злаковые лесостепи, по которым бродили многочисленные стада мамонтов, носорогов, оленей, диких лошадей, туров и сайгаков. Вероятно именно ока и называлась "благой Дайтьей".
Кроме "дайтьев" Авеста, упоминает: "народ Дану", Скандинавию (SKANDAVA), страну Мазана (Мезень), русов и царя Франкрасьяна. Таким образом, все древнеарийские источники свидетельствуют о том, что прародиной арьев, в том числе руссов и германцев, были земли севера Восточной Европы.
О том же говорит и великий готский историк Иордан, который в своей книге "О происхождении и деяниях гетов" (511 г.) указывает, что в 1490г. до н.э.:
"С этого самого острова Сканды, как бы из мастерской народов, по преданию вышли некогда готы с королем своим по имени Бериг" и переселились в Центральную Европу.
Однако остров Сканда, по авторитетному мнению Иордана, занимал не только нынешний Скандинавский полуостров, но и побережье Белого моря, бассейны рек Ваги и Сухоны, т.е. территории Вологодской и Архангельской губернии.
Не случайно именно в этих местах еще в начале нашего века в ткачестве и вышивке русских крестьянок стойко сохранялась традиция геометрического орнамента, истоки которого можно найти в древнейших культурах каменного века Восточной Европы, некоторые ученые считают "визитной карточкой" арийских народов.
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