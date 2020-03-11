Русские и германцы: северная прародина

Общеизвестно, что в глубочайшей древности (примерно до V тыс. до н.э.) предки почти всех современных народов Европы говорили на едином, так называемом индоевропейском языке и жили на единой прародине, поиски которой учёными продолжаются до сегодняшнего дня. В настоящее время подавляющее большинство их считает, что вплоть до рубежа IV-III тыс. до н.э. людей, говоривших на индоевропейских языках, на землях Индии, Греции, Италии, Франции, Британских островов попросту еще не было. И хотя именно с книги немецкого ученого Фон Шлегеля "О языке и мудрости индийцев", вышедшей в свет в 1808 году, где высказывалась впервые мысль о единой прародине всех индоевропейцев на территории Индостана, среди европейцев началось повальное увлечение всем индийским, многие последующие немецкие исследователи помещали эту прародину очень далеко от Индии.

Но для того, чтобы ответить хоть сколько-нибудь внятно на этот вопрос, нам необходимо погрузиться в глубины тысячелетий. И там, у колыбели современных народов Европы, перед нами предстанет картина, во многом неожиданная и поучительная.



Так, в середине XIX в. Шпигель высказал мысль о древнейшей родине всех праиндоевропейцев на территории Восточной Европы между 45° и 69° северной широты. О реке Волге, как восточной границе этой прародины на основании изучения древних арийских текстов, в 1912 году писал Кнауер.



И наконец, в середине нашего века Шерер вновь вернулся к мысли о том, что древнейшая прародина находилась на землях Восточной Европы.



И более того, еще в ХIХ в. Пенкой была достаточно веско аргументирована гипотеза о Северной или Северо-Восточноевропейской прародине арийских народов, на основании и того факта, что северовосточноевропейцы и скандинавы, как и исторические арии, голубоглазы. И кроме того, все вышеназванные ученые в той или иной мере обращались к таким древнейшим литературным памятникам арийских народов, как Ригведа и Махабхарата, кодификация текстов которых относится ко II тыс. до н.э.



Описание же событий в этих сборниках обрядовых гимнов, эпических повествований и мифов уводит нас в глубочайшую архаику. И хотя основное событие Махабхараты – битва между родственными кланами (Пандавами и Кауравами) на Курском поле – происходило в 3102 году до н.э. (т.е. на рубеже IV-III тыс. до н.э), многое, о чем рассказывается в эпосе отодвинуто гораздо дальше в глубь тысячелетий.



Причем, судя по древним текстам, прародиной их создателей была именно территория Восточной Европы, а в описаниях присутствуют детали, которые характерны только для приполярных областей.



Именно на эти детали, такие как описание движения созвездий Полярного неба, Северного сияния, указание на непрерывную зимнюю ночь и непрерывный летний день, обратил внимание выдающийся индийский ученый Бал Гангадхар Тилак, написавший в начале XX в. (1903 г.) свою знаменитую книгу "Арктическая родина в Ведах".

Так что же это за "арктическая прародина", о которой, повествуют древнейшие предания индоевропейцев, унесенные их потомками во II тыс. до н.э. в жаркую Индию, и coхраненные на протяжении тысячелетий в памяти народов?

Так еще на карте в сочинении "Какие земли лежат в мире", принадлежавшем скандинавскому автору ХII в, территория Швеции названа "Свитьод", т.е. "удел света". На той же карте – Восточная Европа названа "Великой Свитьод".



Описывая страны мира, скандинавский географ отмечает: "Великой Азией называются все те страны, которые перечислены от Индиаланда… вплоть до Великой Свитьод… В том государстве есть часть, которая называется Руссия, мы называем её Гардарики".



В преданиях скандинавов говорится о их древней прародине именно на землях "Великий Свитьод". Здесь, вероятно, имеет смысл вспомнить, что еще в середине нашего века шведский исследователь – Г. Ехансон пришел к выводу о том, что в географических названиях Скандинавии и всего Севера Европы присутствует мощная индоиранская подоснова. Начнем с того, что само название Скандинавии не имело надежного объяснения.



Возможно разгадкой здесь может послужить древний арийский миф о боге войны Сканде, которого называют "Молочным братом Стожаров"- одного из созвездий северного неба. Вероятно географическое название Скандинавия состоит из двух частей: имени бога войны Сканды и понятия "навья" или "naviуa", что значит – новый, свежий, молодой (санскрит).

Это сочетание более чем закономерно, так как в мифологических текстах постоянно подчеркивается молодость Сканды, его связь с охраной детей, юношей и их гибелью. Согласно мифу о Сканде, он совершал свои подвиги, находясь на светозарном острове Шветадвита, что значит буквально "светлый остров".



Эпос Махабхарата помещает его на северо-западе Белого моря. Характерны и названия соседних скандинавских стран. Так само название Финляндии – Суоми не имеет надежного объяснения в Финских языках, но соответствует наименованию северо-западной страны "Саумьи" в древнеиндийском тексте "Ваю-пуране".



Название Дании можно связать с наименованием народов "данавов", живших согласно Махабхарате в северной стране Расатале, по берегам "Молочного" т.е. Белого моря.



Единственным исключением является название Норвегии, что значит "Северный путь". Однако это наименование появилось достаточно поздно и было введено после объединения разрозненных королевств в единое государство в IX в.



Но у Тацита (II в. н.э.) сообщается, что по соседству с монархией свеонов (шведов), на территории нынешней Норвегии, находится монархия ситонов. И здесь санскрит дает надежное объяснение. SITA-значит белый, светлый (для сравнения русское "ситный хлеб", что значит "белый").

В географических названиях Скандинавии есть целый ряд очень интересных параллелей. Так река Северная Двина в раннесредневековых скандинавских сочинениях носит название "Вина" (в отличие от Дуны – Западной Двины), что на санскрите значит просто "река".



В Швеции есть река Винганг, на границе Норвегии и России – залив Варангерфьерд, а в Индии (в штате Антхрапрадеш) течет река Винганга и рядом с ней находится город Варангал.



Есть в Швеции река Индальсэльф, что значит "индийская река". Мы можем связать с языком древней арийской культуры – санскритом – многие названия Скандинавии, Например:

название санскрит река Арна arna (волна, поток) остров Арней (морской) озеро Ари аri (благочестивый, святой) река Варда varda (дождевое облако) река Ван vana (вода) город Бара vara (замкнутое проcтранство, круг) река Вена vena (река) река Сира sira (поток, река) город Синда sindhu (поток, море, страна саувиров) река Пите pitu (сок, питье) река Пуле pulina (низкий песчаный берег, отмель) город Пурала pura (крепость, укрепленный город) река Судон su-danu (щедрая) река Сурма surmi (водопровод) река Лаган laqati (вытекать, следовать) arna (волна, поток) река Арна laqna (придерживаться) город Сварга svar-qa (ведущий на небо) река Сварт svartha (преследующая благую цель) svarati (звучать, воспевать, сиять)

Мы можем pассмотреть с этих позиций и личные имена скандинавских конунгов и их дружинников, сохранившиеся в песнях скальдов: конунг Ахни (огонь-санскрит), Али (пчела-санскрит), Агнар (огненный-санскрит), Дан (дар-санскрит), Кари (исполняющий, исполнительный санскрит), Сван (шум, грохот, рев, пение-санскрит).

Русский исследователь А.Г. Кузьмин (на фото), анализируя варяжские имена послов и купцов, упомянутых в договорах Руси с греками 811 г и 945 г, приходит к выводу о том, что многие из них иранского происхождения: Сфанъдр, Истр, Прастен, Фроутан, Стир, и т.д.

Несомненный интерес представляют титулы правителей, общие для скандинавских языков и санскрита, причем некоторые из них в Скандинавии архаичнее, чем в Индии, например: rаdа (рада) – совет в славянских и скандинавских языках, Raja (раджа) – Правитель, газ (радж) – сверкать, царствовать в санскрите.



Наличие множества производных от слова "рада" в Европе и их отсутствие в Индии свидетельствует о том, что слово попало в санскрит уже после того, как раджи, т.е. "советники" или главы советов узурпировали власть, превратив ее в монархическую.

Германское RIK, REX-правитель имеет аналогию в санскритском RAKS – охранять, защищать, BAKSA -защитник, сторож, покровитель, Скандинавское drot-князь, король аналогично trata – защитник, druts -быстрый, летящий. Не менее интересным представляется термин dronning – королева, dronenq-король.



В датском языке dronninq не только "королева", но еще и пчела-матка, а единственное слово drone обозначает трутня. Между тем в санскрите drona – бочка или колода.



Общеизвестно, что до изобретения современного улья пчел держали именно в колодах. Интересно, что один из героев Махабхараты – великий воин-жрец, главнокомандующий войсками Кауравов во время их войны с Пандавами, носил имя Дрона. Его сын и наследник Ашваттхаман, также воин-жрец, после мести победителям – пандавам, ушел на северо-запад в область Ашвавирас, т.е. "Голова Лошади" (Кольский иолуостров),



Вполне возможно, что наследники воина-брахмана приняли династическое имя Дроны, ставшее впоследствии титулом подобно Ингви в эпоху скальдов в Швеции, Карл в средневековой Европе или Август и Цезарь в Древнем Риме.



Согласно ведическим сказаниям Ашватхаман был правнуком Гаутамы, всвязи с этим стоит отметить, что в Южной Швеции проживал народ, называющийся гаутами. Вообще для этого региона характерны наименования народов, имеющие прямые аналогии в древнеиндийских преданиях.



Так даны, датчане (danok, daner) аналогичны dan, danu, danuja, danava (санскрит) – данавам, сыновьям богини Дану и божественного мудреца Кашьялы, которому приписывалось участие в творении мира. Так как Кашьяпа считался сыном и земным воплощением бога-творца Брахмы, то все живые существа были его потомками.



Помимо данавов, его детьми были также сыновья от других жен: от Дити-дайтьи (daiteya, daitya), что имеет аналогию в самоназвании немцев – дейч (deutsche); дети от Винаты-Аруна и Гаруда, вероятно, могли носить по матери название Винатов или Венетов.



Мы знаем также, что в Дании и Норвегии проживал народ гаруды. Гаруда-царь птиц в эпосе, часто изображался существом с человеческим туловищем, орлиной головой, крыльями и когтистыми птичьими лапами. Его сына – Jatayu – коршуна можно связать с народом ютов в Южной Дании. Имя коршуна в качестве этнического наименования вполне возможно, ведь в соседнем с Ютландией Северном Мекленбурге жил славянский народ рароги ими рюрики-соколы…

Несомненный интерес представляют также названия других племен и народов, населявших в древности Скандинавский полуостров и Германию, с точки зрения их северных истоков:

Название народа санскрит Аугандии au/qanda – сторонние au/qandha – благоухающие Агдйры aqa/dirqha – большегорцы Арохи aroha – всадники Авионы avana – благосклонные avani – речные Адогит adohati – мудрые Батавы bhata – наемные воины Ванзы vana-ja – слоны, рожденные в лесу Вагры viqra – сильные, могущественные Варисты varistha – находящиеся в морe Велеты vela – морской, берег (береговые) Варанги varya – выдающиеся, самые лучшие Гауты (готвы) qavyuti – пастбище, выгон qavyant – воинственные Геты qita – священное песнопение Готы (гуты) qodha – воин, боец Гуны (хуны) qouna – название народа, нить Доксане daksina – южный, daksayna – происходящий о Дакши Евагры eva/aqra – главнейшие Емты ema – дорога, путь Евниксы eva – быстро, naks – идти, достигать Кавии (кавки) kavi – мудрец kavasa – кольчуга Куберны Kubera – царь глубин, бог сокровищ Квады kvath – варить Кампсианы kanpisyte – потрясающий Леваны lavana – соленый (морской) Ленчичане lanchana – заметный Манимы manimaya – жемчужная Матттиаки matta – ликующий, бешенный, опьяненный Нерки (ньяры) nirqa – страна nar – человек Нуитоны nutana – молодой Ратары rathira – колесничие Раумы raumaya – серебренный Ревдигны ravi – солнце, солнечносторонние diq – сторона Саксы saksani – соединенные Сваринги sva-rajya – державные Суэхане su-hana – легкопроходимые Семноны samahas – единодушные Тавты tavat – большой, хороший Трены trana – защита, охрана Франки franc – направленный вперед, крайний (авестийское) Халейги halika – пахари Карины harina – лебедь, гусь, солнце Халлин halin – плугоносцы Хельги haleq – священник, жрец (авест.) Зоны ayana – идущие Юты yuti – объединенные

Среди народов, живущих на севере Европы, на берегу Ледовитого океана, древние авторы называют Уннов или Гуннов. Так Аммиан Марцелин (IV в н.э.) писал, что: "Гунны жили по ту сторону Меотийских болот у Ледовитого океана".



О том же говорил во II в. н.э. Дионисий, помещавший уннов на побережье Ледовитого моря. Но название народа "хунна" (huna) восходит к санскриту.



Согласно "Ваю-Пуране", страна Хуна находится на западе, а по "Самхите"- на севере.



Выдающийся русский ученый Егор Классен еще в середине XIX века писал: "Геты, живущие на севере Европы, названы историками: Gethini, Gothini, Gothunni; в этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно быть в той стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро Унно, Унский залив, Унская губа; местность в нынешней Архангельской губернии.



О жительстве Уннов в этой стране нам свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о войнах скандинавов на севере с Уннами и Руссами, постоянными союзниками между собой… Унны, или северные Готвы, а по Нестору Гофь или Гьте, состояли в родстве с Руссами".



Отметим, что на санскрите "Гауты" (гавы) – пастухи и воины одновременно, "Готы" (гуты) -также воины и пастухи. Но Клавдий Птолемей на своей карте Азии помещал на севере Восточной Европы (за Гиперборейскими или Рипейскими горами) и на берегах Белого моря ("Молочного моря" арьев) скифоаланов.



По исландским преданиям между Балтийским морем и Ледовитым океаном обитали руссаланы а Адам Бременекий в XI в. писал, что на северо-востоке Европы проживали аланы, которые сами себя – звали "VIZZI".



Е. Классен считал, что "аланы" – слово нарицательное, обозначающее понятие "пастухи", т.к. до недавнего времени у русских Тверской, Новгородской и Смоленской областей существовало слово "алань", в значении-пастбище, выгон. Исходя из этого он писал: "может быть, по дальнейшим исследованиям и окажется, что Руссы и Унны составляют одно и тоже племя, и что название "Унны" есть только нарицательное, как и название "славяне".

Стоит отметить то обстоятельство, что подавляющее большинство рек и озер Русского севера имеют названия, которые объясняются только при помощи санскрита. Приведем только некоторые примеры: р. Ганга, оз. Ганго, р. Гангрека, оз. Гангозеро, р. Дан (Дану "река" в Ригведе), р. Ида (Ида – "река" в Ригведе), р. Куш (куша-осока), р.Кала (кала-темный, тихий), р. Дала (лая-играть, переливаться волнами), р. Мандара – (мандара – густой, медленный), Падма (падма – водяная лилия), р. Пуя (пуя-чистоистекающая), р. Рана (рана-рокочущий) и т.д.

Как известно, природные условия Скандинавского полуострова стали благоприятными для проживания больших человеческих общностей не ранее рубежа VII-VI тыс. до н.э.



Но многие арийские народы упоминаются в источниках в более ранний период. Где же тогда могли проживать арии, в том числе дайтьи и данавы?



И здесь имеет смысл обратиться к священной книге древних иранцев "Авесте", в которой, наряду со священной рекой Ардвисурой Анахитой (Северной Двиной), упоминается также река "благая Дайтъя" (Датия), тоже впадающая в Ледовитый океан.



Именно по берегам этих рек, согласно Авесте, располагалась прародина арьев – страна "Арьянам Вайдха", что значит "арийский простор".

Единственной большой рекой (рядом с Северной Двиной), впадающей в Ледовитый океан, была и остается река Печора, верхнее течение которой во время последнего оледенения занимали луго-злаковые лесостепи, по которым бродили многочисленные стада мамонтов, носорогов, оленей, диких лошадей, туров и сайгаков. Вероятно именно ока и называлась "благой Дайтьей".



Кроме "дайтьев" Авеста, упоминает: "народ Дану", Скандинавию (SKANDAVA), страну Мазана (Мезень), русов и царя Франкрасьяна. Таким образом, все древнеарийские источники свидетельствуют о том, что прародиной арьев, в том числе руссов и германцев, были земли севера Восточной Европы.



О том же говорит и великий готский историк Иордан, который в своей книге "О происхождении и деяниях гетов" (511 г.) указывает, что в 1490г. до н.э.:

"С этого самого острова Сканды, как бы из мастерской народов, по преданию вышли некогда готы с королем своим по имени Бериг" и переселились в Центральную Европу.



Однако остров Сканда, по авторитетному мнению Иордана, занимал не только нынешний Скандинавский полуостров, но и побережье Белого моря, бассейны рек Ваги и Сухоны, т.е. территории Вологодской и Архангельской губернии.



Не случайно именно в этих местах еще в начале нашего века в ткачестве и вышивке русских крестьянок стойко сохранялась традиция геометрического орнамента, истоки которого можно найти в древнейших культурах каменного века Восточной Европы, некоторые ученые считают "визитной карточкой" арийских народов.

С.В. Жарникова



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