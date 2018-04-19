Загадка Томска?

2. Долгий полярный день и долгая полярная ночь (главнейший признак Заполярья). В Ведах говорится о том, что в прародине полгода длится день и полгода ночь. Думается, что полугодовая продолжительность дня и ночи, соответствующая Северному полюсу, упоминается в Ведах в фигуральном смысле. Более реальной представляется описываемая в Ригведе и Авесте стосуточная продолжительность борьбы Индры с драконом за освобождение Солнца из плена, сопровождавшегося мраком. Стосуточная продолжительность полярной ночи соответствует широте местности около 74 градусов. На материковой части Земли есть лишь один полуостров, пересекаемый такой параллелью — это полуостров Таймыр.

1. Очень высокое стояние Полярной звезды. В Индии Полярная звезда едва возвышается над горизонтом, в Ведах же говорится о том, что созвездия описывают вокруг Полярной звезды свои суточные круги, что можно видеть лишь в высоких заполярных широтах.

К восточным источникам о Прародине относятся Веды, Авеста, Ма-хабхарата, Рамаяна и многие другие. Общий объем восточного пласта источников во много раз превышает античный пласт. Поскольку составители Вед и Авесты сами себя называли «ариями», можно быть уверенными, что в восточных источниках речь идет именно об арийской прародине. Вначале, когда европейцы познакомились с выводами Тилака, они решили, что идея северной арктической прародины попала к индусам от греков во время индийского похода Александра Филипповича Македонского. Позднее выяснилось, что арийская традиция не только объемнее античной, но и древнее ее, то есть формировалась вполне самостоятельно. Тем не менее, как указывают Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовсхий, у индийцев и греков совпадают не только отдельные сюжеты, но весь цикл представлений о прародине. Сходные признаки располагаются в одинаковой последовательности и непосредственно связаны друг с другом. Всего же признаков десять.

3. В Ведах описывается «мерцающий полумрак», именуемый зарей, которая бывает дважды в году и длится каждая 30 суток, включая появление краешка солнца над горизонтом. В Ригведе богиня утренней зари Ушас часто воспевается во множественном числе:

По правде, это было много дней,

В течение коих до восхода солнца

Ты, о заря, была видна нам!

Многие зори не просветились до конца,

О дай, Варуна, нам зори до света прожить.

О дай нам, длинная темная ночь,

Конец твой увидеть, о ночь!

4. Северные сияния: «Как бы огнецветная радуга и как бы хрусталя искристость, как бы иссиня-черный мазок, и как бы золота груды. То цвета ветки коралла, то как бы белый отблеск, здесь златоцветный, там подобный смарагду, местами подобный жемчужной нити».

5. Берега прародины омываются Северным Ледовитым океаном, называемым в Ведах Молочным или Белым. Этот океан простирается к северу от прародины. Индия, как известно, омывается океаном с юга.

6. С юга священная земля прародины отделяется от всего мира священными же горами Меру (в авестийской традиции эти горы называются Хара Березайти или Хукарья). Эти горы протягиваются с запада на восток от моря до моря. Половина рек течет с этих гор на север в Молочный океан, половина на юг. На их вершинах шумят леса, поют дивные птицы, живут чудесные звери.

7. В священных горах много пещер. Согласно пехлевийской космогонии (Бундахишн, 5,5,7) вдоль западного и восточного хребтов Хара Березайти высоко над землей зияют огромные сквозные пещеры. Через эти пещеры быстроконное Солнце по утрам вылетает на небо, а по вечерам уходит, опускаясь за горную цепь. Этих пещер 180 на востоке и 180 на западе. Наличие пещер в Рипейских горах красной нитью проходит и через всю античную традицию.

8. К северо-западу от гор Меру на расстоянии 32 тысяч йоджин в Молочном океане расположен чудесный остров Швета двица (Светлая девица), населенный лотосоголубоокими камышеволосыми людьми, приверженными Правде.



В античной традиции, как наиболее молодой, этот остров рассматривается уже в виде архипелага, состоящего из четырех островов. Плиний приводит их названия: Скандия, Думна, Берриг и Бергио. К северо-западу от мыса Челюскина действительно расположен архипелаг Северная Земля, состоящий из четырех больших островов. Ширина пролива Вилькицкого, отделяющего этот архипелаг, составляет 56 километров.



Отсюда расчетная длина одного йоджина равна 1,75 метра. Для сравнения, русская маховая сажень составляет 1,76 метра. Что касается несомненной схожести транскрипции «йоджина» и «сажени», то она, надо думать, не случайна, поскольку имеет место закономерное изменение произношения некоторых звуков в словах.



Например, Сканд-ха («территория», санскрит) — Скандия (остров в прародине, античная традиция) — Скандза (остров в прародине, германская традиция); Хима — Иима — зима; Рухи (руги) — Руян, Руиндиж — Русы. Налицо смена произношения от придыхательного «х» через «й» на «с» или «з». Таким образом, русская маховая сажень является, по-видимому, родственницей ведийскому йоджину и совпадение их по величине вовсе не случайно.

9. Золотообильность прародины красной нитью прослеживается во всех традициях. У эллинов это «золотой плутонов поток» и «стерегущие золото грифы», располагавшиеся в Рипейских горах. В русской традиции это упоминание золота, серебра и самоцветов в Беловодье. Мало кто энает, что в 80-е годы на острове Большевике в архипелаге Северная Земля добывалась третья часть золота, добываемого всеми старателями громадного Красноярского края.

10. По поводу климата прародины в Ведах и Авесте дается двойственная картина. С одной стороны говорится, что климат прародины был благодатным, почти что идеальным. С другой стороны, прародина характеризуется страшным холодом, сковывающем реки, глубокими снегами и долгой зимой, длящейся по восемь-десять месяцев.

Это кажущееся противоречие легко разрешается, если допустить, что климатическая ситуация менялась во времени. В Авесте об изменении климата говорится однозначно: «Родина арьев была некогда светлой прекрасной страной, но злой демон наслал на нее холод и снег, которые стали поражать ее ежегодно по десять месяцев. Солнце стало всходить лишь один раз, а сам год превратился в одну ночь и один день.



По совету богов люди ушли оттуда навсегда». Далее в Авесте очень показательно описываются подробности исхода авестийцев, ведомых Йимой: «И царству Йимы настало триста зим и стало тесно людям и скоту. Тогда Йима выступил к свету в полдень на пути Солнца и расширил свою страну, где люди жили шестьсот лет, а затем снова расширил страну в сторону Солнца, и жили в стране девятьсот лет» [2].

Хотели бы мы того, или нет, но только Горный Таймыр отвечает всему комплексу физико-географических признаков прародины. Особенно хорошо это видно в сравнении Кольского и Таймырского полуостровов в качестве претендентов на локализацию прародины.



Во-первых, на самом севере Кольского полуострова полярная ночь длится всего 49 суток.



Во-вторых, благодаря Гольфстриму Ледовитый океан возле Кольского полуострова не замерзает, а зимы не столь продолжительны и суровы, как в Сибири.



В-третьих, на Кольском полуострове нет горного хребта, протягивающегося с запада на восток. В-четвертых, у берегов Кольского полуострова нет сколько-нибудь заметных островов и архипелагов. Однако Геродот вовсе не косил под Сусанина, а вел нас верным путем.

Шумеры, славяне, германцы о прародине

Кроме вышеозначенных традиций, воспоминания о прародине сохранились у других народов: у шумеров, германцев, славян, осетин. Общеизвестно, что шумеры не автохтоны в Месопотамии, что они поселились в низовьях Евфрата около 3000 г. до н.э.



Подавляющее большинство шумерологов считает древних шумеров выходцами из северо-восточных областей. Известный чешский лингвист Берджик Грозный предполагал, что шумерский народ пришел в Вавилонию с Алтая и Иртыша [29].



В самих шумерских легендах говорится о том, что шумеры стартовали с какого-то гористого острова Дильмун, который они считали не только своей родиной, но и прародиной всех людей вообще.



Райская жизнь на острове Дильмун вспоминается шумерам как Золотой век: «В этой прекрасной стране царили мир и согласие. Большие и малые птицы пели и ворко-вали, лев никого не убивал. Только быки и ослы, овцы и козы резвились на лугах, не опасаясь хищников, Не было жалящих змей и ядовитых скорпионов, Робкий голубь не опускал голову перед коршуном».



Райский остров был населен племенем бессмертных. Они не знали, что такое болезни и дряхлость. Среди них не было вдов и вдовцов. Они не знали, что такое головная боль и глазные болезни. Женщина достигала преклонного возраста, но оставалась юной и свежей. Мужчина становился все старше и старше, но не чувствовал себя стариком».

Причиной крушения Золотого века в шумерских мифах однозначно называется перенаселенность. Первым обратил на нее внимание бог мудрости Энки. Поднявшись из бездны, он взглянул на людей и увидел, что их слишком много и стали они чрезмерно сильными и рослыми, чересчур умелыми и деятельными. Устрашился мудрейший из богов и сказал верховному богу Энлилю:



«Берегись, мой брат. Число людей, подвластных тебе, умножается, и они превращаются в могучих исполинов. Они становятся хитроумными и деятельными, воздвигают города и башни. Смотри, как бы они не сравнялись с нами». И боги приняли решение сократить численность людей, наслав на них всякие бед-ствия, болезни, голод, холод, междоусобицы».



Так окончился Золотой век у шумеров. Нетрудно видеть, что шумерская легенда о Золотом веке чуть ли не один в один повторяет древнегреческие мифы о Золотом веке. Это свидетельствует, что речь идет об одной и той же прародине. Это,

в свою очередь, указывает на правоту тех лингвистов, которые реконструировали язык прародины, из которой выделились индоевропейская, уральская, алтайская, дравидийской, картвельская и семито-хамитская языковые семьи (X. Педерсен, В.М. Иллич-Свитыч, Н.Я. Марр, Н.Д. Андреев и др.).

Прародину шумеров — остров Дильмун — историки ассоциируют с островом Бахрейном, что совершенно неубедительно, поскольку Бах -рейн остров низменный и равнинный. В плане локализации Дильмуна любопытным представляется фонетическое сравнение Шумера с индоа-рийской прародиной Су-Меру. В индийских источниках Су-Меру упоминается как мир богов, расположенный выше земного Меру.



Подземный мир шумеры называли Ку-Меру или Ки-Меру, — это бездна, преисподняя, обиталище злых духов. Нередко шумеры называли этот подземный город Киуром и населяли его горшечниками. Через Су-Меру можно выстроить смысловой ряд: Су-Меру=Шумер=Самара=Тамара=Таймыр. А в названии острова Дильмун можно увидеть большой сходство по согласным с островом Думна, входившем в архипелаг островов рядом с Меру.

В глубине русской народной памяти воспоминание о Золотом веке и Арктической прародине выразилось в формировании Беловодской со -циально-утопической легенды и в былинах о сыне Ильи Муромца Сокольнике. Староверы искали земной рай Беловодье в Сибири, «за Сибирью».



В «Староверческом сборнике» из архивного сборника Барсова характеристике Беловодья предпослан маршрут: «Москва, Казань, Екатеринбург, Красноярск и далее неведомыми горными проходами … 44 дня пути до Беловодья». Н.К. Рерих у алтайских старообрядцев уточнил этот путь: «Через Кокуши горы, через Ергор по особому ходу…».



В Кокуши горах угадываются горы Кукайя арабских авторов; так арабы называли авестийские горы Хукарья, то есть горы Бырранга. А в Ергоре угадывается плато Путорана, если прочитывать это слово как «Яр-горы», то есть плоскогорье, прорезанное глубокими и крутыми ущельями.

В Русских былинах также можно найти намеки на Арктическую ро -дину славян, располагавшуюся в акватории Карского моря. Так, в записанной П.В. Киреевским былине о Святогоре и Илье Муромце рассказывается следующее: могучий богатырь Святогор встретился на богатырских путях с Ильей Муромцем.



В ходе этой встречи невенчаная жена Святогора Златогорка, которую он возил в хрустальном ларце, соблазнила Илью Муромца.



От этой мимолетной связи родился мальчик, названный Сокольником, Илья даже не знал об этом, и когда пути отца и сына пересеклись, не узнал его. Сокольник, воспитывавшийся у хазар, не понравился отцу, и вот между ними затеялся поединок. Перед боем отец спрашивает сына, откуда тот взялся такой, из какой-такой Сибирской Украины (Сибирской Украиной назывался в старину Крайний Север). И Сокольник отвечает:

От моря я от Студеного,

От камени я от Латыря,

От той от бабы Латыгорки.

В Студеном море, с которого пришел Сокольник, угадывается Карское море, на береговых скалах которого водились лучшие в мире соколы белого окраса. Об этом писали многие средневековые авторы, в том числе Марко Поло, Исаак Масса, Николай Витсен, Сигизмунд Герберш-тейн и др. Возможно, соколы имеют прямое отношение к самоназванию славян и след этого самоназвания тянется в Арктику.



Известно, что тотемным животным некоторых славянских племен был сокол, рериг. Рюриковичи вели свой род от сокола, арабы называли славян ас-сакалиба. Самоназвание скифов-пахарей, по Геродоту, — сколоты. Восточные славяне по Иордану назывались склавены. Почти идеальное совпадение согласных во всех этих словах, по-видимому, не случайно.

Многочисленные случаи документально подтвержденного проявления Арктической Руси зафиксированы, но остались нераспознанными. Так, весной 583 года византийский император Маврикий выступил во Фракию, чтобы оценить последствия аварского нашествия.



Доблестная разведка Маврикия взяла в плен троих славянских юношей. Сделать это было, признаться, нетрудно, поскольку пареньки были безоружными, и несли лишь гусли. Император расспросил их, кто они и откуда, и те поведали, что они славянские послы, живут на берегу Западного океана, и что страна их не знает железа. Аварский каган прислал в их страну своих послов с требованием прислать подкрепление в войне с Византией.



Славянские старейшины посовещались и отправили в качестве послов к ка-гану этих троих людей с отказом в помощи. Мотивировка отказа — слишком большое расстояние места их проживания от театра военных действий на Дунае.



Аварский каган, разобидевшись, стал чинить препят -ствия славянским послам в их возвращении на родину, и тогда темной ночью они бежали. На вопрос императора, сколько же времени длился их путь от Западного океана до Дуная, послы ответили: 15 месяцев (Феофилакт Симмоката), или 18 месяцев (Феофан Сириец). Маврикий, подивившись их росту и похвалив за величавую наружность, отослал их в Гераклею на южном берегу Черного моря.

Возникает естественный вопрос: откуда пришли на Дунай славянские послы в 583 году? Историки традиционно отвечают — с берегов Балтики. Но тогда, как они могли надеяться убедить кагана, что живут очень далеко, ведь Балтика вот она, рукой подать. Чтобы идти от Балтийского моря до Дуная 15—18 месяцев, нужно либо пару раз обогнуть Европу, либо нарезать штрафные круги вокруг Каспийского моря.



Между тем, ситуация легко моделируется: допустим, крейсерская скорость послов была 20 километров в сутки и шли они 25 дней в месяц. Тогда за 375 ходовых дней (15 месяцев) они могли преодолеть 7,5 тысяч километров. Но это по кривой, потому что реальные дороги (за исключением Николаевской) никогда не бывают прямыми.



Обычный коэффициент, приме -няемый туристами для расчета реального пути по бездорожью, снятого с топокарты, составляет 1,5. Применяя его в обратном порядке, из 7,5 тысяч километров получим пять тысяч.

Прочертим круг радиусом пять тысяч километров из точки, соответствующей Белграду. Окружность далеко обойдет Европу, пересечет экваториальную Африку, Индостанский полуостров в районе устья Инда

и, наконец, северный берег Азии в районе мыса Челюскина на Таймырском полуострове. Остается предполагать, что славянские послы пришли на Дунай именно с Таймыра [88]. Показательно, что арабские географы Западным океаном называли акваторию Карского моря.

Спустя полтысячелетия наши переселившиеся в Европу предки еще помнили об арктической прародине и имели с нею связь. Об этом можно уверенно судить по тому, что новгородский князь Владимир, предпринявший в 1043 году поход против все той же Византии, имел в своем войске воинов с островов арктического океана.

В результате ордынского нашествия сведения о прародине были стерты из народной памяти. Через 450 лет после византийского похода Владимира арктическую прародину пришлось открывать заново.



Около 1492 года опальный Филиппо Каллимах письменно докладывал из Польши папе Иннокентию VIII о том, что русскими открыт большой полярный остров (больше Крита), населенный славянами. Остров назвали Филоподией, позже на картах он фигурировал под названием Новая Земля.

Замечу при этом, что в донесении Каллимаха речь шла вовсе не об известном нам острове Новая Земля. Этот остров был издревле известен русским поморам и назывался Маткой. Речь идет о другой Новой Земле, по поводу которой Григорий Новицкий писал, что она расположена восточнее Тазовской губы. С этого восточного острова Новая Земля, по сообщениям

Н. Витсена и Ф. Стралленберга, в 70-е годы 17 века в Новую Мангазею приходили русские люди по «ледяным горам» восточнее Енисея.

Судьбе было угодно, чтобы наши предки вновь потеряли память об арктической прародине. Однако в 1913 году экспедицией Бориса Виль-кицкого эти острова вновь были открыты и сейчас известны всему миру под названием архипелага Северная Земля.

Причиной исхода из прародины в славянской традиции указывается климатическая катастрофа. В 19 веке Е.А. Бурцевым были записаны на русском севере духовные стихи чрезвычайной пронзительности:

Постигла нас тьма несветимая,

Солнце угаси светлая,

Свет свой не яви на лицы земли;

Прежде вечера в часы дневные

Наступила нощь зело темная;

Луча измени естество свое,

Светлая луна во тьму преломися;

Звезды на небеси свет свой угаси.

Земля и вода свой плод сократи;

Паде с небес сап горящий,

Пшеницу сломи несозрелую…

Перемени море естество свое…

Наступи зима зело лютая,

Сломи виноград всезеленый…

Причиной этой скоротечной климатической катастрофы могло быть падение на землю крупного метеорита или астероида.



В китайском трактате «Хуайнаньцзы» описьваается подобный сценарий с изменением наклона земной оси: «Небесный свод разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад. Солнце и луна и звезды переместились.



Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда… В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, небо не могло все покрывать, земля не могла все поддержать, огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая».

Одним из самых последних был германский исход из прародины. Сведения о нем мы можем почерпнуть из труда византийского чиновника Иордана «О происхождении и деяниях готов», написанного в шестом веке. Иордан выводит древнегерманское племя готов с арктического острова Скандза: «С этого острова Скандзы, как бы из мастерской, изготовляющей племена, или, вернее, как бы из утробы, порождающей племена, по преданию, вышли некогда готы с королем своим по имени Бериг».

Берег, на который высадились готы, назывался Готискандза, или Кода-ниска. что позволяет интерпретировать его как Гыданский залив или полуостров. Здесь готы потеснили островных русов и подчинили себе вандалов. При пятом после Берига короле Филимере, сыне Гадарига, готы двинулись на юг по причине перенаселенности.



Проходя через скифскую землю под названием Ойум, готы потеряли половину народа. Случилось это при переправе через очень большую реку, когда мост непоправимо сломался, часть народа во главе с Филимером успела переправиться, а другая осталась в болоте, в котором узнается крупнейшее в мире Васюганское болото.

Истории исхода готов из прародины посвящена моя статья «Откуда вышли готы» [87, с. 31—33]. В статье приводится топонимический, лингвистический и археологический материал, подтверждающий былое проживание древних германцев в Обь-Иртышском междуречье.

Климатическая предопределенность

Разумеется, даже дураку не придет в голову всерьез искать прародину на Таймыре, настолько это в настоящее время негостеприимная земля. Однако, как мы видели выше, климат во времени менялся и менялся значительно. Более того, именно изменения климата предопределили локализацию прародины на Таймыре.

Начало процессу формирования прародины необходимо искать в Ледниковом периоде, имевшем место три последних миллиона лет, или около того. Известно, что это глобальное похолодание принципиально по-разному «ложилось» на Европу и на Сибирь.



Причиной этому служили теплые течения типа Гольфстрима, несущие из тропиков на север Атлантики гигантские массы теплой воды. Этих масс не хватало для того, чтобы «отменить» Ледниковый период в Европе, но было достаточно для того, чтобы давать в атмосферу гигантское количество испарений.



Конденсируясь, эти испарения выпадали на Европу в виде снега. Огромная толщина снежного покрова делала Европу непроходимой, вытесняя животных за ее пределы.

На севере Европы в Скандинавских горах снег за короткое лето не успевал растаивать, и поэтому здесь формировался покровный ледник. В эпохи похолоданий он разрастался чуть не до Альп и Карпат, вытесняя все живое, в потепления истаивал, уменьшался в размерах и толщине, и тогда на европейские просторы забредали стада копытных.



В целом же климатический процесс способствовал миграции копытных и шерстистых за Урал, в Сибирь, поскольку количество выпадавшего здесь снега было несоизмеримо меньшим, чем в Европе.



Для климатологов вопрос аридизации сибирских степей в связи с глобальными похолоданиями является азбучным. Чем холоднее было в Европе, чем сильнее разрастался Скандинавский ледник, тем больше он привлекал на себя атлантические циклоны, тем более сухими прилетали эти циклоны в Сибирь, и тем меньше снега выпадало здесь.



В Сибири по этой причине формировались малоснежные очень холодные степи, представлявшие собой, по выражению академика А.П. Окладникова, «охотничий рай». Неисчислимые стада животных мамонтового комплекса заполонили Сибирь. Здешние реки время от времени размывают гигантские скопления костей мамонтов, шерстистых носорогов, лошадей и северных оленей.



Первобытные охотники научились добывать этих крупных животных и вполне процветали в этом холодном раю. Европа этого периода на фоне Сибири выглядела совсем безлюдной.

Окончание Ледникового периода около 12 тысяч лет назад также принципиально различно завершалось в Европе и в Сибири. В Европе то ли тысячу, то ли две тысячи лет таял Скандинавский ледник трехкилометровой толщины. После себя он оставлял морены, озы, камы, гигантские ледниковые валуны. Все эти ледниковые образования никак не способствовали улучшению качества земель для проживания людей.



В Сибири, благодаря отсутствию сколько-нибудь крупного покровного ледника (для его формирования просто не хватало влаги, поскольку Северный Ледовитый океан был покрыт льдами, а Атлантические циклоны разгружались в Скандинавии), климатические, а за ними и растительные зоны начали быстро смещаться на север.



Животные мамонтового комплекса (у мамонта длина шерсти 1,2 м) также двинулись на север догонять холодную зону. За животными пошли на север и племена охотников. Сибирь обезлюдела, наступил так называемый мезолитический кризис культуры [54].



Между тем, шерстистые и копытные, а вместе с ними и охотники, начали концентрироваться на берегах арктических морей.



А поскольку северный берег Евразии построен клинообразно (берега Белого моря и мыса Дежнева лежат на широте полярного круга, а мыс Челюскин имеет широту почти 89 градусов), продолжавшееся потепление вело к тому, что мамонты продолжали двигаться на север вдоль берегов морей. Это неизбежно привело к концентрации животных и людей на острие арктического клина на Таймырском полуострове.



Обозначенная первоконцентрация, по-видимому, имеет первостепенное значение для запуска социо- и культурогенеза. Если до этого события первобытные человеческие стада жили по законам животного царства, то после него человеческим сообществам пришлось устанавливать человеческие отношения между собой.



Надо думать, именно концентрация привела людей к выработке производящих форм хозяйствования, к переходу от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию.



Логично предполагать, что именно первоконцентрация через изменение формы хозяйствования и освобождение лишних рук привело к появлению ремесел, искусства, чиновничества, то есть дала импульс развитию организованного цивилизо -ванного общества.



Таким образом, формирование протоцивилизации было обусловлено климатически и происходило, скорее всего, совершенно закономерно именно на Таймыре.

Важно ли это?

Значение открытия Прародины на Таймыре невозможно переоценить. Ведь традиционно цивилизацию распространяют из южных цивилиза-ционных центров (Шумер, Хараппа, Египет, Микены, Элам, Китай).

Понятно, что в Сибирь, и особенно на север Сибири, достижения культуры приходили значительно позже, если вообще достигали этих краев. Герард Миллер, считавшийся первоисториком Сибири, например, называл Сибирь землей неисторической, а это означает, что никакого культурного развития он здесь не подразумевал ни в веках, ни в тысячелетиях.



Открытие Прародины на Таймыре принуждает постулировать распространение цивилизации в Египет, в Шумер, в Хараппу и в другие вторичные цивилизационные центры именно с севера Сибири.



Многие народы вышли отсюда как бы из мастерской или из утробы, и сохранили воспоминания о былом своем проживании здесь. Разве для нынешних немцев, шведов, англичан, бельгийцев, французов, итальянцев, греков и других (проще перечислить тех, кто не имеет отношения к Прародине) так-таки и все равно, где их глубинные корни? А давайте-ка спросим об этом их самих.

Благодаря открытию Сибирской Прародины становится более понятной роль Востока во взаимоотношениях с Западом. Запад всегда считал себя источником культуры по отношению к отсталому Востоку.



Теперь же становится очевидным, что известный тезис «Свет с Востока» — это не только метафора, но и отражение реалии, согласно которой в более давние времена культуртрегерский поток был направлен с востока на запад.

Осмысленным делается Великое переселение народов: не просто хождение по кругу без цели, подобно тому, как представляется историкам миграция германцев «из Скандинавии в Скандинавию по часовой стрелке», а долгий целенаправленный поток переселения из Сибири в Европу.



В числе переселенцев были хетты, киммерийцы, кельты, скифы, сарматы, хазары, булгары, готы, гунны, торки, печенеги, венгры, половцы и Другие народы. В этой связи понятным делается, кто был учителем древних греков и римлян, считающихся учителями Европы.

Более внятным делается расогенез. Во всяком случае, можно декларировать, что европеоиды рождались в Сибири.

Становится понятным, как относиться к сообщениям о древних сибирских городах, которые мы до сих пор игнорируем. Например, у Ра-шид-ад-Дина в «Летописи» есть упоминание города Алафхина при устье Енисея, жители которого, как аристократы, имели серебряную посу-ду. Надо бы этот город найти.

Наконец, несколько проясняется вопрос, почему Россия занимает столь огромную территорию. Практически вся она находится в «зоне влияния» Прародины, и, таким образом, является ее правопреемницей в тер -риториальном, лингвистическом, этногенетическом и культурологическом аспектах.

Гипотеза и ее проверка

Разумеется, открытие Прародины «на кончике пера» не является подлинным открытием. Должны быть обнаружены бесспорные археологические факты, подтверждающие существование высокоразвитой цивилизации на Таймыре 5—6 тысяч лет назад.



Пока что таких доказательств нет, но, будем надеяться, они не заставят себя ждать, если будут произведены масштабные поисковые работы, коих до сих пор не было.



Ни масштабных, ни вообще каких-либо. Это невозможно себе представить, но на самом деле на Северном Таймыре не было проведено ни одной археологической разведки. От устья Енисея до устья Хатанги не ступала нога археолога. А ведь территория Горного Таймыра куда как больше площади Бельгии, Дании и Нидерландов. И до тех пор, пока археологические работы на севере Таймыра проведены не будут, у археологов нет морального права утверждать, что «ее здесь не стояло».

Я далек от мысли, что завтра же археологи встрепенутся и направят свои стопы на Таймыр в поисках Прародины. У них есть замечательная отговорка: нет денег. Денег действительно нет, но и желания у них тоже не просматривается.



Я надеюсь на геополитиков, которые единственные способны оценить колоссальную значимость этого открытия. А еще я надеюсь на активность и энтузиазм жителей Хатанги, Диксона, Норильска, полярников, пограничников, летчиков, охотников и рыбаков. Убежден, уже сейчас они многое знают, а еще больше способны найти при внимательном отношении к истории Сибирского Заполярья. Поставить задачу, — вот что сейчас важнее всего.

Справедливости ради следует сказать, что кое-какие археологические исследования на Таймыре все-таки были проведены. Выполнял их Л.П. Хлобыстин. Его считали «археологом от бога» за потрясающую успешность в проведении разведок.



Но он изучал лишь Южный Таймыр: Тагенар, Мокоритто, Пясина, Хета, Хатанга, Мечтал изучить Та-рею, берега Таймырского озера и Карского моря, но не успел. Однако вклад Л.П. Хлобыстина в таймырскую археологию невозможно переоценить: он открыл Таймырскую бронзолитейную провинцию с пясинским и таймыро-якутским бронзолитейными очагами.



Для этой провинции характерно такое обилие металла, какое не зафиксировано в известных бронзолитейных центрах.



Достаточно сказать, что забракованные бронзовые изделия на Таймыре попросту выбрасывались, а не шли в переплавку, как везде. Это свидетельствует о необычайном обилии руды.



Медь использовалась местная норильская, с повышенным содержанием никеля. Бронза плавилась с присадкой мышьяка, источником его было Тарейское месторождение ртутно-сурьмяно-мышьяковистых руд, характерной чертой которых являются ураганные (геологи так называют очень высокие содержания чего-либо в рудах) примеси серебра и золота.



По примесям в бронзах никеля, золота и серебра мышьяковистые таймырские бронзы легко опознаются среди других бронз. Они распространены в Южной Сибири (карасукские, федоровские, татарские и хуннские бронзы), в цивилизационных южно-среднеазиатских оазисах. К ним же относятся знаменитые волжско-камские мышьяковистые бронзы. Очень может статься, что и хараппские, и шумерские и микенские бронзы имеют такой же состав.

Упоминавшееся выше Тарейское месторождение имеет совсем не случайное название. Слово багуа «река» имеет индоиранское происхождение. По мнению известного томского лингвиста А.П. Дульзона, замена звука «д» звуком «т» в нганасанском объясняется отсутствием звонкого смычного в начальной позиции в этом языке.



Отсюда ясно, что «тарея» имеет индоиранское происхождение и является подтверждением тому, что предки индусов и персов ранее проживали на Таймыре. Ареал их проживания трассируется такими речками, как Нюнькараку-тари, Малахай-тари, Баруси-тари, Тарея, а это, по сути, весь Горный Таймыр.

Равным образом и таймырские топонимы переносились переселенцами на новые территории. Так, в Новороссийскую бухту с окрестного хребта время от времени срывается ужасно холодный ветер, называемый Бора ( Борей).



А горный хребет называется Варанда (Бырранга). Очень перспективно рассмотрение вопроса о переносе на юг таких таймырских топонимов как Хатанга, Хета, Ваги и др. Не менее интересно перенесение топонимов из Сибири в Западную Европу при переселении на Запад готов и асов. Например, перенесение такого названия, как Асино (городок на Чулыме в ста километрах к северу от Томска).



Посмотрите, сколько «Асинов» в Западной Европе: города Асен в Швеции и Норвегии, г. Ас-сен в Нидерландах, г. Эссен в Г ермании. В последней рядом с Эссеном протекают реки Ангер и Аа, а в Чулым рядом с Асино впадает река Яя и несколько речек под названием Анга. По-видимому, указанные совпадения неслучайны, а знаменуют переселение народов из зоны, наиболее характерным растением которой являются осины.



Вот ведь и Томск, готовящийся к своему четырехсотлетию в 2004 году, нередко называют «Сибирскими Афинами», а последние транскрибировались не только Afina или Athina, но и Asina, то есть очень может статься, название греческой столицы обязано сибирским осинам. Работы в этом направлении только разворачиваются, но обещают большой выход, хотя бы в плане поиска городов-побратимов.

Таким образом, из гипотезы таймырской локализации прародины вытекают некоторые следствия и они проверяемы. Одним из важнейших следствий является то, что переселявшиеся через Сибирь после наступления похолодания народы, оставляли здесь свои следы. Ныне мы фиксируем на Оби следы шумеров, индоариев, предков иранцев, славян, германцев и других народов.



Эти народы, будучи высокоразвитыми, строили в Сибири города, о которых можно найти упоминания у арабских, китайских, западноевропейских путешественников. В последние годы археологи начали открывать эти города, например, Чичебург на берегу озера Чаны в Новосибирской области.



Его возраст приближается к трем тысячам лет. Он представлял собою, по сути, рабочий поселок на тысячу трудящихся, обслуживавших бронзолитейный завод. Топонимический ареал позволяет предполагать существование современных Чичебургу городов в Томской и Кемеровской областях.









Рис. 1. Проекция Арктики Г. Меркатора, опубликованная его сыном Рудольфом в 1595 г Акватория Карского моря названа Скифским океаном





Рис. 2 а. Карта мира по Помпонию Меле





Рис. 2 б. Карта мира по Страбону

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Из книги:

ББК 63(2р53) Н72

Новгородов Н.С.

Сибирское Лукоморье.

Томск: Н72 Издательство «Аграф-Пресс», 2005. — 244 с.