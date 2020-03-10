Коронавирус: Трамп сделал неожиданное заявление

На фоне всеобщей паники и заявлений ВОЗ об угрозе пандемии президент США Дональд Трамп призвал американцев задуматься о том, что обычный грипп ежегодно уносит десятки тысяч жизней и никто не принимает каких-то экстренных мер.

«Итак, в прошлом году 37 тыс. американцев скончались от самого обычного гриппа. Обычный показатель в нашей стране: от 27 тыс. до 70 тыс. смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом», — написал Трамп в Twitter, посредством которого обычно общается с общественностью.

«По состоянию на сегодняшний день у нас 546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли. Подумайте обо всем этом», — добавил президент США.

Демократы часто обвиняют Трампа и его администрацию в неэффективных мерах по защите населения от коронавируса.

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