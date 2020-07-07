Новости Украины и Новороссии 07 июля 2020

Погоня в Одессе: СБУ ловила членов этнической банды (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе сотрудники СБУ после автомобильной погони по улицам города задержали членов этнической банды. Как уточняют местные СМИ, автомобиль Audi с молдавскими номерами был блокирован микроавтобусами СБУ на Ярмарочной площади. В машине находились четыре человека (трое мужчин и женщина). Подозреваемые в участии в деятельности организованной преступной группировки задержаны. Дополнительных подробностей произошедшего правоохранительные органы пока не сообщают. Читайте также: К границе с Крымом тайно перебрасывают подразделения украинской армии

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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса к РФ

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, одним из пунктов которой является проведение референдума по ДНР, ЛНР и Приднестровью. Политсила выступает за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам плебисцита. «Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Приднестровской Молдавской республики и по результатам референдумов включение их в состав России», — говорится в манифесте. Партия «За правду» в предвыборной программе предлагает включить в состав России Донбас и Приднестровье, а также Абхазию, Южную Осетию и начать «построение полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой валюты». Как сообщала «Русская Весна», председатель Совета министров ДНР в 2014 году Александр Бородай на днях заявил, что де-факто республики Донбасса уже являются Россией, а скоро этот статус будет закреплён юридически. Ему вскоре ответил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который сказал, что Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы, а только лишь как территории, где проживают русскоязычные люди. Слова сенатора уже вызвали бурную дискуссию в Сети — ведь Крым, который Россия официально присоединила в 2014 году, на официальном уровне никогда не называли «необходимым регионом», а присоединение обосновывали исторической справедливостью, общностью русского народа и «возвращением в родную гавань». Читайте также: Международный скандал: Украина нанесла удар по обороноспособности Польши, взяв в заложники МиГ-29

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Будущее республик Донбасса решается уже без Украины — эксперт

В офисе президента Украины дано негласное распоряжение комментировать прошедшие переговоры в Берлине по «донбасскому кейсу» как успешные.

Это дружно подтверждают своими текстами подконтрольные Банковой телеграм-каналы. Ведь месседж об «успешных переговорах», в результате которых Дмитрий Козак якобы согласился поменять состав российской группы по украинскому примеру в ТКГ, продолжает создавать иллюзию, что власть ведёт страну к миру.

Да и глава офиса президента Андрей Ермак правильно расставляет акценты. Он заявил, что встреча в Берлине «на шаг приблизила проведение саммита». Хотя в реальности ничего она не приблизила и прорыва по донбасскому кейсу не произошло.

Скорее, наоборот, он будет заморожен. А киевский политтехнолог Андрей Петров даже назвал точную дату начала войны с Россией — 7 июля 2020 года. О возможности силовых действий говорят и некоторые высокие чины ВСУ.

Однако, как пояснил изданию «Антифашист» политолог Игорь Лесев, никакого «ультиматума Кремля» не существует. Переговорщики от РФ пытаются максимально детализировать отношения в рамках Минского процесса.

Позиция правильная и ставящая именно Киев в дурацкое положение. И это ставит на растяжку даже не Украину, а в первую очередь Францию и Германию. Они ведь тоже все видят, и видят уже 5 лет. Но есть установка от «вашингтонского обкома» — «топить» за постмайданную Украину несмотря ни на что.

По версии Лесева, ЛДНР быть. Они уже существуют дольше, чем УНР, Директория и прочие ЗУНР, о которых в украинских школьных учебниках написано непропорционально и до дикости много.

Поэтому, как считает эксперт, из слов Дмитрия Козака ориентировочно видится следующий поэтапный план Кремля:

— выбить признание Берлина и Парижа, что «Минск-2» окончательно сорван исключительно по вине Украины;

— раз это так, запустить процесс отмены санкций Евросоюза;

— узаконить новый статус ЛДНР, но уже с привлечением международного сообщества или (если это не удастся) в одностороннем порядке Россией;

— «принуждение к миру» на линии разграничения.

А что же Украина? На Украине все тупо и бесперспективно, а иначе и не может быть, раз страна сначала отдала свою субъектность, а затем даже не пытается ее вернуть. У команды Владимира Зеленского по Донбассу нет ни плана А, ни плана Б. Да и вообще непонятно, существует ли вокруг президента какая-то команда.

МИД возглавляет Дмитрий Кулеба — абсолютно проспиртованный порохобот уровня Павла Климкина. Да и не в Кулебе даже дело. Возьми любого клерка из МИДа и попадешь в медицинский раздел «Заболевания головного мозга». Легче все Министерство внешних сношений сжечь и набрать прохожих с улицы, нежели перестроить это заведение под те 73%, которые голосовали за Зеленского.

Поэтому от МИДа ожидать нечего. Он порошенковский. Но и через офис президента ничего протащить не удается, потому что под любую инициативу президента должна быть сформирована силовая вертикаль. А ее нет. Зато есть Арсен Аваков, который рассказывает о «красных линиях» и недопустимости разведения войск на Донбассе.

В общем, в информационном плане Зеленского тянут на дно. Истории о том, как Украина готовится к обороне Херсонской области, — это уже клиника времен Порошенко — Турчинова. Только сейчас вроде бы другой президент. Но об угрозе «захвата Херсона» рассказывает действующий командующий ВМС Украины. А о том, что «завтра война», — подконтрольный Авакову политолог Петров.

«Мы пришли к той истории, когда будущее ЛДНР решается без участия Украины. Хотя, возможно, Зеленский именно такой мир на востоке и имел в виду. Когда оно само по себе все рассосется и не надо напрягаться, чтобы переть через толпу и плыть против течения. Уютная конформистская позиция президента безсубъектной страны», — констатирует Лесев.

Ранее сообщалось, что главком ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, как будет отражать «российское вторжение» в Херсонскую область из «оккупированного» Крыма.

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Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе (ВИДЕО)

Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что к таким людям государство претензий не имеет. «В режиме переходного правосудия мы придерживаемся идеи, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий», — сказал Резников в эфире украинского ТВ. По данным Алексея Резникова, российские паспорта получили 200 тысяч жителей Донбасса. Министр отметил, что у украинского государства могут быть претензии только к «коллаборантам» — тем, кто служил «оккупационным властям». Ранее на разных уровнях на Украине не раз звучали идеи поражения в правах всех, кто остался жить на Донбассе после 2014 года. Справка РВ Переходное правосудие или правосудие переходного периода (англ. transitional justice) — правовая дисциплина, охватывающая судебные и несудебные процессы и механизмы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений прав человека. Меры переходного правосудия обычно включают в себя уголовное преследование, работу так называемых комиссий правды и примирения, программ выплат репараций, а также ряд других институциональных реформ. На Украине о переходном правосудии, как правило, говорят в контексте «что мы будем делать с Донбассом и его жителями после того, как вернём контроль над регионом». Читайте также: К границе с Крымом тайно перебрасывают подразделения украинской армии На видео с 37:22

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В оккупированной Станице Луганской мужчина уничтожил знак «Украина» (ФОТО)

В оккупированной Украиной Станице Луганской 52-летний местный житель буквально уничтожил знак «Украина», расположенный у автодороги. Об этом сообщила пресс-секретарь оккупационной полиции так называемой Луганской области Татьяна Погукай. «Вечером 6 июля в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак „Украина”, расположенный у автодороги с круговым движением», — заявила она. Мужчину задержали. Правонарушителем оказался местный 52-летний житель, полицейским свои действия он объяснил алкогольным опьянением. Уже открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины «Хулиганство». До уничтожения знак выглядел так: Читайте также: К границе с Крымом тайно перебрасывают подразделения украинской армии

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«Америка с нами!» — Командующий ВМСУ не смог принять присягу РФ и решил «объявить Москве войну»

Одесский политолог Игорь Дмитриев в своём Telegram-канале «Русский ориенталист» прокомментировал безумные заявления главы ВМСУ. «Главнокомандующий флотом Украины Неижпапа заявил о готовности к войне с Россией. Нужно, наверное, объяснить, зачем он это говорит. Сам он севастополец. Вероятно, в 2014 году, как многие граждане Украины, сильно ударился головой. Выехал из одного города с семьёй в Одессу, а там его ждала квартира в общежитии и скромная зарплата. Жену не пустил на родину даже на похороны отца. Предполагаю, что дома постоянно обсуждали, правильно ли он поступил, может, стоило принять присягу РФ. Короче, заводился все больше. И тут удалось вырваться в карьерный прорыв — назначили командующим всех двух украинских кораблей. Такой шанс нужно использовать, заявить о себе. Возможно, потом и политическая карьера срастется. Тем более с такой фамилией — Неижпапа!» — написал Дмитриев. Уж слишком много откровенного бреда наговорил контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью одесскому сайту «Думская». Сначала он угрожал запустить ракеты по Крымскому мосту, постоянно транслируя безумные фантазии Турчинова об открытом вооруженном конфликте с Россией. Но, видимо, вовремя вспомнил и осознал, что на тех ведрах, которые на Украине пытаются выставить угрожающими катерами, нет ракетного вооружения. Причём возможность вооружать свой «москитный флот» Киев утратил ещё в 2017 году, если не раньше. Вероятно, поэтому командующий ВМСУ решил испытать удачу и «припугнуть» Россию присутствием американских катеров Mark VI в водах Азовского моря. Конечно, по плану Неижпапы не сами американцы ими будут управлять, а просто «скоро» передадут их Украине. Попытки запугать участием США уже наблюдались неоднократно. Так и вспоминается истеричный вопль другого трусливого украинского офицера, бежавшего из Крыма: «Америка с нами!». Несмотря на всю непредсказуемость Вашингтона, нет сомнений, что в эту украинскую авантюру американцы открыто не полезут. Об этом неоднократно говорил и лично Трамп. Тем не менее контр-адмирал, видимо, плохо владеет информацией, раз пытается запугать старой «страшилкой». Неижпапа заявил, что Украина увеличит количество единиц катеров в Азовском море, ведь США передадут им целых 16 «Марков». Пообещали, что даже ракетными комплексами снабдят, но, как показывает практика, о снарядах речи не шло. Конечно, сам по себе катер — универсальная платформа, ведь на нём можно перевозить не только личный состав, но и поставить разноплановое оборудование и оружие. Вот только к Украине это не имеет никакого отношения, чего вояки «незалежной» никак не хотят понимать. Пока в Совфеде РФ продолжают посмеиваться над одной только фамилией командующего ВМСУ (не говоря уже о его «глобальных» планах), сам Неижпапа уже готовится к следующему этапу — работе возле берегов противника, коим, конечно, в его понимании является Россия. Что ж, «доблестный» контр-адмирал, будьте осторожны, а то потом снова придется выпрашивать обратно якобы украденные унитазы. Читайте также: «Будут полностью уничтожены»: Чем грозит Украине атака на Крым Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Этот день настал

Политологи не могут врать.Сегодня все начнется.Или нет.

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Конец эпохи бедности

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Ничего личного, Владимир Александрович

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